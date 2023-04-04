Черви, плесень, запах: 5 самых гадких и дорогих сыров в мире

Сегодня в мире производят более 2000 сортов сыра, и среди них немало разновидностей с отталкивающим видом, пренеприятным ароматом и неожиданными ингредиентами. Правда, за столь непривлекательной оболочкой порой скрывается весьма изысканный вкус, а ценители готовы выкладывать немалые деньги за эти странные лакомства.
5. Рокфор: классическая зеленая плесень
Рокфор — один из самых известных голубых сыров: его белую рассыпчатую мякоть украшает узор из плесени, придающей ему специфический вкус и запах. В каждом кусочке отчетливо ощущается сладковатый маслянистый привкус и аромат дымка, а прожилки плесени добавляют остроты. Настоящим рокфором считается только тот, который произведен в историческом регионе Руэрг на юге Франции, там, где родилась технология его изготовления. Овечий сыр созревает в известняковых пещерах, благодаря чему в нем и образуется плесень. Килограмм готового продукта стоит около 50 EUR.
4. Зловонный епископ: тонкий аромат носков
Английский сыр с говорящим названием — один из древнейших в мире: цистерианские монахи делали его из молока глостерских коров еще в 10 веке. Своим резким запахом, напоминающим благоухание несвежих носков, он, как ни странно, обязан грушам, сорта «зловонный епископ». При созревании сыр время от времени погружают в грушевый сидр, из-за чего он становится оранжевым, липким и вонючим.
Впрочем, избавиться от неприятного аромата несложно — достаточно снять с сыра корочку: тогда можно по достоинству оценить его нежный сладковатый вкус. Зловонный епископ хорошо сочетается с красными винами и фруктами, а стоит он примерно 25 GBP.
3. Мильбенкезе: терпкое послевкусие и живые клещи
В немецкой деревушке Вюрхвиц уже 300 лет делают клещевой сыр — именно так переводится на русский слово мильбенкезе. Вместо молочнокислых бактерий в его производстве используют сырных клещей, ферменты которых и обеспечивают созревание продукта. Сформированный сыр кладут в деревянный ящик и буквально посыпают клещами: в каждой сырной головке поселяется около полумилллиона этих членистоногих размером 0,3 мм. Созревая, мильбенкезе приобретает темный цвет, горьковатое послевкусие и запах нашатыря. Сыр едят вместе с живыми клещами.
К концу 20 века традиция производства была почти утрачена, но ее успешно возродили, а в Вюрхвице даже установили мраморный памятник сырному клещу — весьма пугающего вида.
2. Вьё Булонь: изысканные нотки тухлятины
Звание сыра с самым сильным и отвратительным запахом в мире по праву заслужил французский сорт вьё Булонь. Этот мягкий сыр родом из городка Булонь-сюр-Мер источает сложный букет тухлых овощей, гнилой рыбы, сырости и навоза, а все потому, что его выдерживают во влажных погребах и в процессе созревания обмывают пивом. Несмотря на неприятное амбре, гурманы ценят вьё Булонь за мягкий вкус с грибным оттенком. Употреблять его советуют с хлебом или печеньем, запивая пивом, шампанским или красным вином.
1. Казу марцу: национальное достояние
Вы ведь не думали, что наш обзор обойдется без этого деликатеса с Сардинии? В нем прекрасно все: гнилостный запах, прыгучие червячки и цена в 200 EUR за кило. В магазинах казу марцу не найти — только на рынке или у местных сыроделов. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый опасный сыр в мире, и до 2010 г. его продажа в Италии была запрещена. Правда, потом запрет сняли, признав «гнилой сыр» культурным достоянием Сардинии. Отталкивающий аромат и жгучий вкус — результат разложения сыра пекорино, которое ускоряют личинки сырной мухи. Считается, что казу марцу нужно есть, пока личинки еще живы: погибая, они делают и без того сомнительный продукт откровенно токсичным.
Источник:
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так сказать понятие "деликатес" у каждого свои)
Помню, один мой друг купил как-то в Ливерпуле пару сыров. Чудесные это были сыры выдержанные, острые, с запахом в двести лошадиных сил. Он распространялся минимум на три мили, а за двести ярдов валил человека с ног. Я как раз был тогда в Ливерпуле, и мой друг попросил меня, если я ничего не имею против, отвезти его покупку в Лондон. Он сам вернется туда только через день-два, а этот сыр, как ему кажется, не следует хранить особенно долго.
С удовольствием, дружище, ответил я. С удовольствием.
Я заехал за сыром и увез его в кэбе. Это была ветхая колымага, влекомая кривоногим запаленным лунатиком, которого его хозяин в минуту увлечения, разговаривая со мной, назвал лошадью. Я положил сыр наверх, и мы тронулись со скоростью, которая сделала бы честь самому быстрому паровому катку в мире. Все шло весело, как на похоронах, пока мы не повернули за угол. Тут ветер ударил запахом сыра прямо в ноздри нашему рысаку. Это пробудило его, и, фыркнув от ужаса, он ринулся вперед с резвостью трех миль в час. Ветер продолжал дуть в его сторону, и мы еще не достигли конца улицы, как наш конь уже стлался по земле, делая почти четыре мили в час и оставляя за флагом всех калек и толстых пожилых дам.
Чтобы остановить его у вокзала, потребовались усилия двух носильщиков и возницы. Я думаю, что даже они не могли бы это сделать, если бы одному из носильщиков не пришло в голову накинуть на морду лошади носовой платок и зажечь у нее под носом кусок оберточной бумаги.
Я взял билет и, гордо неся свои сыры, вышел на платформу; народ почтительно расступался передо мной. Поезд был битком набит, и мне пришлось войти в отделение, где уже и так сидело семь человек пассажиров. Один сварливый старый джентльмен запротестовал было, но я все же вошел, положил свои сыры в сетку, втиснулся на скамью и с приятной улыбкой сказал, что сегодня тепло. Прошло несколько минут, и старый джентльмен начал беспокойно ерзать на месте.
Здесь очень душно, сказал он.
Совершенно нечем дышать, подтвердил его сосед.
Потом оба потянули носом и, сразу попав в самую точку, встали и молча вышли. После них поднялась старая дама и сказала, что стыдно так обращаться с почтенной замужней женщиной. Она взяла чемодан и восемь свертков и ушла.
После них поднялась старая дама и сказала, что стыдно так обращаться с почтенной замужней женщиной. Она взяла чемодан и восемь свертков и ушла.
Четыре оставшихся пассажира некоторое время продолжали сидеть, но потом какой-то сумрачный господин в углу, принадлежавший, судя по одежде и внешнему облику, к классу гробовщиков, сказал, что ему невольно вспомнились мертвые дети. Тут остальные три пассажира сделали попытку выйти из двери одновременно и ушиблись об косяки.
От Кру я ехал в отделении один, хотя поезд был набит до отказа. Когда он подходил к станциям, публика, видя пустое купе, бросалась к дверям. "Сюда, Мария, иди сюда, масса мест!" "Прекрасно, Том, мы сядем здесь!" И они бежали, таща свои тяжелые чемоданы, и толкались у дверей, чтобы войти первыми. Кто-нибудь открывал дверь и поднимался на ступеньки, но сейчас же, шатаясь, падал на руки соседа. За ним входили остальные и, потянув носом, тут же соскакивали и втискивались в другие вагоны или доплачивали разницу и ехали в первом классе.
«Трое в лодке, не считая собаки» Джером К. Джером