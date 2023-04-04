Черви, плесень, запах: 5 самых гадких и дорогих сыров в мире

4. Зловонный епископ: тонкий аромат носков

Английский сыр с говорящим названием — один из древнейших в мире: цистерианские монахи делали его из молока глостерских коров еще в 10 веке. Своим резким запахом, напоминающим благоухание несвежих носков, он, как ни странно, обязан грушам, сорта «зловонный епископ». При созревании сыр время от времени погружают в грушевый сидр, из-за чего он становится оранжевым, липким и вонючим.

Впрочем, избавиться от неприятного аромата несложно — достаточно снять с сыра корочку: тогда можно по достоинству оценить его нежный сладковатый вкус. Зловонный епископ хорошо сочетается с красными винами и фруктами, а стоит он примерно 25 GBP.