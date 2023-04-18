"Последние дни доживаете, твари!": Виталий Милонов устроил разнос в питерском вейп-шопе





Петербургский депутат Виталий Милонов объявил борьбу беззаконию. На днях, прислушавшись к жалобам местных жителей, он навестил вейп-шоп по улице Оранжерейная, 55. Политик объяснил, что к нему обратились отчаявшиеся люди, которые не могут найти управу на торговцев табачной продукцией. По их словам, жижу в этом шопе продают даже детям.

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В торговой точке Милонова не узнали. Сотрудник сразу же бросился звонить начальству, сообщив, что его навестили "какие-то", чем рассердил депутата. «Не какие-то, это ты какой-то… И не орут, а законные требования предъявляют. Орать ты будешь на своего друга-гея», - отчитал он продавца.





