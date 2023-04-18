"Последние дни доживаете, твари!": Виталий Милонов устроил разнос в питерском вейп-шопе

Политик посетил вейп-шоп в Пушкине и доставил несколько незабываемых минут его сотрудникам.
Петербургский депутат Виталий Милонов объявил борьбу беззаконию. На днях, прислушавшись к жалобам местных жителей, он навестил вейп-шоп по улице Оранжерейная, 55. Политик объяснил, что к нему обратились отчаявшиеся люди, которые не могут найти управу на торговцев табачной продукцией. По их словам, жижу в этом шопе продают даже детям.
В торговой точке Милонова не узнали. Сотрудник сразу же бросился звонить начальству, сообщив, что его навестили "какие-то", чем рассердил депутата. «Не какие-то, это ты какой-то… И не орут, а законные требования предъявляют. Орать ты будешь на своего друга-гея», - отчитал он продавца.
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«Витрины открыты, вывеска не согласована, продавец без документов. Хозяин спрятался», - возмущается Милонов.
Между тем, 11 апреля депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об ограничении продажи вейпов на территории России. Он касается не только реализации этой продукции, но и её рекламы. Запрет распространяется на продажу (в том числе и через интернет), а также свободную выкладку и любых вейпов, электронных устройств для курения и принадлежностей к ним - в общем, все возможных аналогов, даже безникотиновых. Закон вступит в силу, когда его одобрят Совет Федерации и подпишет президент, однако запрет на продажу готовых к употреблению вейпов несовершеннолетним уже есть в законодательстве. И если в этой (или любой другой лавке) при продаже у подростков не спрашивают паспорта, нарушение закона налицо.
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А вот так - придти, поорать и уйти? Для кого это?
Давно посадить пора эту истеричку богомерзскую.
Или всё? Фоточки сделали, похайпились и хватит?
Ну а вообще да, дело хорошее, но блн вейпы? серьезно? как на счет курева и бухла? от них куда больше проблем, правда и дохода этим козлам тоже больше, потому и вейпы видимо ((