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"Последние дни доживаете, твари!": Виталий Милонов устроил разнос в питерском вейп-шопе

"Последние дни доживаете, твари!": Виталий Милонов устроил разнос в питерском вейп-шопе

Автор:
18 апреля 2023 10:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Милонов   вейп-шоп   видео   запрет о вейпах   курение   несоврешеннолетние   продажа вейпов   пушкино   электронные сигареты   
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Политик посетил вейп-шоп в Пушкине и доставил несколько незабываемых минут его сотрудникам.


Петербургский депутат Виталий Милонов объявил борьбу беззаконию. На днях, прислушавшись к жалобам местных жителей, он навестил вейп-шоп по улице Оранжерейная, 55. Политик объяснил, что к нему обратились отчаявшиеся люди, которые не могут найти управу на торговцев табачной продукцией. По их словам, жижу в этом шопе продают даже детям.

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В торговой точке Милонова не узнали. Сотрудник сразу же бросился звонить начальству, сообщив, что его навестили "какие-то", чем рассердил депутата. «Не какие-то, это ты какой-то… И не орут, а законные требования предъявляют. Орать ты будешь на своего друга-гея», - отчитал он продавца.



«Витрины открыты, вывеска не согласована, продавец без документов. Хозяин спрятался», - возмущается Милонов.


Между тем, 11 апреля депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об ограничении продажи вейпов на территории России. Он касается не только реализации этой продукции, но и её рекламы. Запрет распространяется на продажу (в том числе и через интернет), а также свободную выкладку и любых вейпов, электронных устройств для курения и принадлежностей к ним - в общем, все возможных аналогов, даже безникотиновых. Закон вступит в силу, когда его одобрят Совет Федерации и подпишет президент, однако запрет на продажу готовых к употреблению вейпов несовершеннолетним уже есть в законодательстве. И если в этой (или любой другой лавке) при продаже у подростков не спрашивают паспорта, нарушение закона налицо.

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Метки: Милонов   вейп-шоп   видео   запрет о вейпах   курение   несоврешеннолетние   продажа вейпов   пушкино   электронные сигареты   
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52  комментария
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15k
ss 2 часа назад
Вот мне интересно... Зачем постоянно достают из пыльного чулана этого кретина? Он же откровенный агрессивный идиот!...
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5k
михаил 5 минут назад
Сигареты на витринах у него возмущения не вызывают.
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2k
Федор Медведев 13 минут назад
я че то не пойму в чем проблема? Предъяви требования законодательства, вызови полицию, пусть акт составляют и тп и тд.
А вот так - придти, поорать и уйти? Для кого это?
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345
ghor Федор Медведев 6 минут назад
Лавры Вольфовича покоя не дают. Только вот, не по Сеньке шапка.
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30k
Владимир 13 минут назад
Этого бородатого [мат] давно пора в дурке закрыть так то.
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−6
Victor 16 минут назад
Рыжий бес!
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8k
SuperTroll Полчаса назад
Да видел я этого Милонова, он больной, неадекватный ублюдок. Тупо делает пиар на говне всяком.
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28k
Юрьевич 41 минуту назад
А он с фронта дезертировал что ли? Он туда так помпезно съездил только пофоткаться?
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−1
Валера Петров 50 минут назад
Он жеж тапком в грудь бил что на донбасс отправится? Но воевать против подростков как то сподручнее.
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102
Мамба 52 минуты назад
Так. А я не понял, он же вроде на фронте. Какого хрена он уже в Питере делает? Насколько я знаю, всем добровольцам контракты сделали бессрочными до окончания СВО. Можно демобилизоваться только по ранению. Я что-то не слыхал новости, что Милонова ранило.
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23
Aleksey Час назад
Я лично не курю и никому не советую, но не до конца понимаю какой смысл ограничивать вейпы, оставляя при этом сигареты. Типа курильщики курите теперь сигареты? Что же получается вейпы вредные, а сигареты "полезные" их можно не запрещать?
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102
Мамба Aleksey 51 минуту назад
Водка вообще свободно на полках стоит рядом с хлебом и колбасой.
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16k
sonic24a Час назад
Зачем вы их всё время выбираете? Это же невозможности. Сначала разрешают, потом запрещают и так может быть бесконечно.
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5k
мемфрид Час назад
Милонов, конечно, в спокойной обстановке вещи логичные высказывает, правильные. Но на людях он как-то не очень адекватно себя ведёт. И это постоянное желание всех геями называть...
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3k
Oorfin Час назад
Он же вроде воевать уехал? там тоже всех достал и выгнали?
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12k
harlamov Час назад
Милонов какое-то закомплексованное чмо, которого в детстве унижали и теперь он отыгрывается, прикрываясь депутатской корочкой.
Давно посадить пора эту истеричку богомерзскую.
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1k
Сергей Викторович Час назад
Красава!
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9k
Мариус Час назад
Так.... Стоп... Почему он в Питере? Он же хвастался недавно, что на передовой воюет?
Или всё? Фоточки сделали, похайпились и хватит?
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464
дмитрий Час назад
не о людях они думают им бабло дают когда законы прокатывают
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586
Жопа Час назад
Идея хорошая, а реализация как всегда.... )))
Ну а вообще да, дело хорошее, но блн вейпы? серьезно? как на счет курева и бухла? от них куда больше проблем, правда и дохода этим козлам тоже больше, потому и вейпы видимо ((
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−2
Дима Час назад
Никак не могу понять.. Как Шариков оставил столько потомства???
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2k
Икра ежа Час назад
Милонов самый педрильный из депутатов. Что ж он на передовой не остался?.. Засветился и обратно...
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117
Gregory Час назад
Если там творится беззаконие, то почему этот клоун не посетил ближайшее отделение полиции?
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102
Мамба Gregory 49 минут назад
Там же написано, закон принят Госдумой но еще не одобрен Совфедом.
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