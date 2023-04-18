FISHKINET
Сообщество Криминал 1790 постов • 349 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Пьяный дворник сорвал флаг России с поликлиники, попытался его сжечь и поплатился

Пьяный дворник сорвал флаг России с поликлиники, попытался его сжечь и поплатился

Автор:
18 апреля 2023 15:45
Сообщество : Криминал
Метки: видео   дворник   надругательство   поликлиника   ростов-на-дону   статья   флаг России   
1443
1
2

Ещё один глупый способ заработать статью на ровном месте.

В Ростове-на-Дону дворник, работающий в поликлинике №4, то ли под действием алкоголя, то ли весеннего обострения решил расправиться с российским триколором. Он взобрался на козырёк медучреждения, сорвал флаг и сбросил на землю. Затем мужчина спустился вниз и попытался его поджечь, но в этот момент его задержали.

Как позднее рассказал 57-летний дворник Геннадий, его не устроило наличие флага на фасаде здания. Почему, объяснить не смог. Говорит, был пьяный. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ). Мужчине грозит до года тюремного заключения. А учитывая, что дворник ранее был судим, срок вряд ли будет условным.

Вообще, странные дела с флагами сегодня творятся. В Омске, к примеру, две школьницы зачем-то устроили танцы на флаге США.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: видео   дворник   надругательство   поликлиника   ростов-на-дону   статья   флаг России   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
13k
dimitr 59 минут назад
А в Петербурге педриот сорвал флаг иностранного государства и сжёг, и ему за это ничего не было.
Может, ещё и орден дадут.
Это же другое, понимать надо! ©
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей 13 минут назад
"две школьницы зачем-то устроили танцы на флаге США." (с)
правильно писать - на тряпке звездно-полосатой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Том Сойер 47 минут назад
Медальку дворнику.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
K7OO 54 минуты назад
"Ещё один глупый способ заработать статью на ровном месте."
---------------------------------------------------------------
А есть умный способ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 57 минут назад
"Геннадий в дворники нанялся
Геннадий дворником служил..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов Час назад
Депортировать в свой аул и запретить навсегда въезд в Россию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
29k
Ego sum qui sum Час назад
новая стадия: напился до потери патриотизма
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

146936



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Диснее решили взять белокожую актрису на роль смуглой героини
В Диснее решили взять белокожую актрису на роль смуглой героини
В Ереване провокатор поджёг флаг Азербайджана на открытии чемпионата Европы
В Ереване провокатор поджёг флаг Азербайджана на открытии чемпионата Европы
Набирающие популярность в сообществах
Как сложилась судьба убийцы священника Георгия Гапона
Как сложилась судьба убийцы священника Георгия Гапона
Всего $18 за 1 Тбайт: Seagate выпустила жёсткий диск IronWolf Pro объёмом 22 Тбайт
Всего $18 за 1 Тбайт: Seagate выпустила жёсткий диск IronWolf Pro объёмом 22 Тбайт
Тот еще юморист
Тот еще юморист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор с папой

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#история#позитив#интересно#люди#подборка#дети#Фотографии#Россия
#Юмор#автомир#интересное#аварии#авто аварии#США#СССР#забавно#деньги#картинки
#Прикол#машина#животные#дтп#в мире#факты#улыбнуло#Китай#Автовсячина#кино
Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой Новый смартфон Cubot P80 доступен со скидкой В здании погранслужбы ФСБ Ростова-на-Дону прогремел взрыв и начался пожар В здании погранслужбы ФСБ Ростова-на-Дону прогремел взрыв и начался пожар "Запаска": в Ростове-на-Дону заметили "Гелик" со "Смартом" на крыше "Запаска": в Ростове-на-Дону заметили "Гелик" со "Смартом" на крыше Жительницы Ростова пожаловалась на «провокационные» цвета уличных украшений Жительницы Ростова пожаловалась на «провокационные» цвета уличных украшений Louis Vuitton попал в очередной скандал, не угадав с цветом флага Louis Vuitton попал в очередной скандал, не угадав с цветом флага В Башкирии яжмать набросилась на врача из-за того, что та «не торопилась осматривать» её сына В Башкирии яжмать набросилась на врача из-за того, что та «не торопилась осматривать» её сына

На что жалуетесь?

Вернуться