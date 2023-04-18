Пьяный дворник сорвал флаг России с поликлиники, попытался его сжечь и поплатился

Как позднее рассказал 57-летний дворник Геннадий, его не устроило наличие флага на фасаде здания. Почему, объяснить не смог. Говорит, был пьяный. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ). Мужчине грозит до года тюремного заключения. А учитывая, что дворник ранее был судим, срок вряд ли будет условным.



Вообще, странные дела с флагами сегодня творятся. В Омске, к примеру, две школьницы зачем-то устроили танцы на флаге США.