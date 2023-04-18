Пьяный дворник сорвал флаг России с поликлиники, попытался его сжечь и поплатился

Ещё один
глупый способ заработать статью на ровном месте.
В Ростове-на-Дону дворник, работающий в поликлинике №4, то ли под действием алкоголя, то ли весеннего обострения решил расправиться с российским триколором. Он взобрался на козырёк медучреждения, сорвал флаг и сбросил на землю. Затем мужчина спустился вниз и попытался его поджечь, но в этот момент его задержали.
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Как позднее рассказал 57-летний дворник Геннадий, его не устроило наличие флага на фасаде здания. Почему, объяснить не смог. Говорит, был пьяный. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ). Мужчине грозит до года тюремного заключения. А учитывая, что дворник ранее был судим, срок вряд ли будет условным.
Вообще, странные дела с флагами сегодня творятся. В Омске, к примеру, две школьницы зачем-то устроили танцы на флаге США.
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Может, ещё и орден дадут.
Это же другое, понимать надо! ©
Если нет, то нечего "А нас за що".
За тоже самое.
правильно писать - на тряпке звездно-полосатой
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А есть умный способ?
Геннадий дворником служил..."
Флаг скинул, и пи*ды словил)
Раз сумел забраться на козырек, значит пьяным не был.
Да к тому же опьянение - отягчающее обстоятельство.