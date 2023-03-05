Louis Vuitton попал в очередной скандал, не угадав с цветом флага

Новая коллекция модного дома Louis Vuitton на подходе, а значит самое время презентовать ее в свежем проморолике. Но вот беда, цвета флага Франции ужасно напоминают цвета флага России, а буква V и вовсе вызывает у некоторых приступы паники.
Индустрия моды - сурова и беспощадна. И чем больше говорят о бренде, чем более он узнаваем тем лучше. Надо отдать должное, маркетологи Louis Vuitton одним выстрелом убили двух зайцев. Показали флаг Франции, добавили одну из букв и вуаля - получили взрыв жёп в своем официальном аккаунте. Ну а чем больше внимания, тем активнее пойдут продажи новой коллекции.
Естественно, общество в комментах разделилось на два враждующих лагеря.
Ну а кто-то просто красиво сказал, что денег на покупку брендовых шмоток не было и не будет.
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с Красной Площади продолжаются