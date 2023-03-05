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Louis Vuitton попал в очередной скандал, не угадав с цветом флага

Louis Vuitton попал в очередной скандал, не угадав с цветом флага

Автор:
05 марта 2023 14:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: louis vuitton   видео   мода   проморолик   флаг России   флаг Франции   
1989
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Новая коллекция модного дома Louis Vuitton на подходе, а значит самое время презентовать ее в свежем проморолике. Но вот беда, цвета флага Франции ужасно напоминают цвета флага России, а буква V и вовсе вызывает у некоторых приступы паники.

Индустрия моды - сурова и беспощадна. И чем больше говорят о бренде, чем более он узнаваем тем лучше. Надо отдать должное, маркетологи Louis Vuitton одним выстрелом убили двух зайцев. Показали флаг Франции, добавили одну из букв и вуаля - получили взрыв жёп в своем официальном аккаунте. Ну а чем больше внимания, тем активнее пойдут продажи новой коллекции.


Естественно, общество в комментах разделилось на два враждующих лагеря.


Ну а кто-то просто красиво сказал, что денег на покупку брендовых шмоток не было и не будет.

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Метки: louis vuitton   видео   мода   проморолик   флаг России   флаг Франции   
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22  комментария
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29k
Владимир 2 часа назад
Хохлы уже на орбиту выходят.
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1k
Миша 3 минуты назад
Некоторые увидели в рекламе флаги ДНР. Украинские пользователи брендов в соцсетях негодують.
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4k
Нуи Хусим 14 минут назад
Как по мне, это доказывает, что не все люди увлечены вопросами "что на что похоже и что напоминает", а просто занимаются своим делом. Я о разработчиках приведенного в ролике постера, или как его называют.
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10k
Летучий Мыш Полчаса назад
Не, ну французам че то думать надо. Не дело это, с такими цветами в Евросоюзе восседать. Нидерландам, Словакии, Словении,Хорватии, Люксембургу и чехам - не расслабляццо
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1k
K_II_T 51 минуту назад
Приключения сундука
с Красной Площади продолжаются
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4k
Старичок 59 минут назад
так то не луис их витон, то французы обмишурились с цветами флага. им бы знамя белого цвета с коричневым вкраплением по периметру)))
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1k
КАКАнгел Час назад
Хохлы сами нас рекламируют. Их талант найти нас где нас и нет просто зашкаливает. Европейцы как дети . Вот сидит француз жрет круассаны, слышит что франция что-то там мутит в войну с Россией мелкими подгаживаниями , ну да пофигу - война далеко . И тут крик РУССКИЕ ИДУТ !!! АААА !! РУССКИЕ !! Будут насиловать . И у любого лягушачьи лапки в горле застрянут и мысли что ну нафиг , что там наш Макрон там делает , пусть идет своей бабушке "праздник сделает" а в войну не влезает от греха по дальше.
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57k
Morder Час назад
V -значит вендетта...
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1k
Виталий Час назад
Пусть перекрашивают свои флаги, там у половины Европы флаги состоят из цветов флага России. И буквы Z, V уберут из латинского алфавита.
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31k
Slonyash Час назад

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28k
Ego sum qui sum Час назад
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14k
Kucher Час назад
Я сейчас вообще страшную крамолу скажу. Цвета пиндосовского флага - белый, синий и красный.
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17k
Александр 2 часа назад
Louis Vuitton попал в очередной скандал, не угадав с цветом флагаПосмотреть
Louis Vuitton попал в очередной скандал, не угадав с цветом флага
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