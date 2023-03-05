Louis Vuitton попал в очередной скандал, не угадав с цветом флага

Индустрия моды - сурова и беспощадна. И чем больше говорят о бренде, чем более он узнаваем тем лучше. Надо отдать должное, маркетологи Louis Vuitton одним выстрелом убили двух зайцев. Показали флаг Франции, добавили одну из букв и вуаля - получили взрыв жёп в своем официальном аккаунте. Ну а чем больше внимания, тем активнее пойдут продажи новой коллекции.