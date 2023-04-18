Фигурка Грогу (мини Йода) или как нарисовать сову

Всех приветствую.
В очередной раз хочу поделится своим хобби с вами. В прошлый раз я показывал процесс работы над драконом. Сегодня будет малыш Грогу (мини Йода) из сериала Мандалорец.
Будет много фотографий с описанием и видео самого процесса.
p.s. будут вопросы, спрашивайте, что смогу отвечу.
Источник:
Фигурка изначально печаталась на 3д принтере, это бесплатная модель, её можно найти на просторах интернета.
Первым делом грунтовка черным цветом. Делать это проще всего и быстрее аэрографом.
Затем белым цветом обозначаю светлые участки на миниатюре. Темные соответственно в последствии будут тенями.
Пока сохнет грунт занимаюсь подготовкой влажной палитры. Очень удобная и полезная вещь. Если вы красите или планируете заняться покраской миниатюр настоятельно рекомендую. Можно сделать самому, можно купить готовый вариант. Спрашивайте после окончания поста, если что.
Грунт высох, можно наносить базовый цвет. Можно попробовать сделать это аэрографом, но потом нужно заморачиваться с маскировкой частей миниатюры. Конкретно в данном случае мне проще наносить кистью. Краска достаточно жидко разбавлена и наносится в пару слоев для получения ровного слоя.
Не забываем что руки (или лапы?) у него тоже зеленые
Пока сохнет голова, можно нанести базовый цвет на одежду. Тут аналогично предыдущему цвету работаю разбавленной краской для лучшего результата.
После нанесенного базового цвета можно выделить и обозначить теневые участки, добавив черного цвета в краску. Возможно выглядит это не совсем аккуратно, но в последствии сгладится слоями высветлений.
Ну а далее сами высветления. Слой за слоем.
Делается ещё сильнее разбавленной краской более светлого тона.
Всё для того чтобы получился плавный переход из света в тень и наоборот.
После этого тонкой кистью "отделяются" все элементы темной краской, почти черной. Подобный прием увеличивает контраст и в целом "смотрибельность".
Результат хорошо заметен на полосе в середине спины.
С одежкой закончил. Можно вернуться к голове. Тут принцип действия тот же. За исключением того что тут базовый цвет изначально был темный, как для теней. Поэтому остается только высветлить нужные участки.
В процессе высветления наносятся порой десятки слоев для получения итогового результата.
Про ручки не забываем, им тоже нужны высветления.
И конечно без маникюра никуда. Вначале база.
Потом дополнительный оттенок.
Переходим к глазам. Очень важный элемент, я бы даже сказал ключевой в каком-то смысле. Вначале заполняю белок.
Потом "отделяю" его от век.
Карандашом намечаю границы радужки для удобства.
Заполняю для начала черным цветом
Намечаю линию по которой буду прорисовывать радужку.
И снова в несколько оттенков прорисовываю градиент.
От светлых тонов
К более темным
И каждому глазу нужны блики света. Это сильно их оживляет.
Вот так выглядит палитра после этого этапа работ. Но это ещё не всё!
Далее в ход идет снова аэрограф. И наношу розоватый полупрозрачный слой внутри ушей
Немного на щеки
И на ладошки
На финальном этапе фигурка покрывается матовым лаком для защиты.
А на глаза наносится глянцевый лак.
Остается поставить фигурку на подставку, для окончания оформления и на своё законное место на полке.
Итоговые фотографии
Вместе с использованными красками.
Спасибо за внимание.
Вопросы, комментарии приветствуются.
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А чем (какой пластик ?) и на чем ( 3д принтер какой? ) печатали ? У меня не плохой вроде, но такую гладкую фигурку на ПЛА пластике не получаю. Или держали в ванне с растворителем ?
У меня обзор на канале есть. Прикрепил к комментарию.
Зануда-мод офф.
"May the Force be with you"
Красивый Грогу Йодович Джедаев вышел) Да прибудет в нём сила