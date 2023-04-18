Фигурка Грогу (мини Йода) или как нарисовать сову

Всех приветствую.

В очередной раз хочу поделится своим хобби с вами. В прошлый раз я показывал процесс работы над драконом. Сегодня будет малыш Грогу (мини Йода) из сериала Мандалорец.

Будет много фотографий с описанием и видео самого процесса.

p.s. будут вопросы, спрашивайте, что смогу отвечу.