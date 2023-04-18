11-летний мальчик поссорился с матерью, сел на велосипед и проехал 130 км

Китайские СМИ недавно рассказали об 11-летнем мальчике, который проехал на велосипеде 130 километров менее чем за 24 часа. Он был полон решимости добраться до дома своей бабушки после ссоры с матерью. Не доехал буквально 10 километров!
11-летний мальчик из Ханчжоу, китайская провинция Чжэцзян, поссорился с матерью. Недолго думая он собрал рюкзак, сел на велосипед и отправился в другой город к своей бабушке — за 140 км от дома.
Он даже не скрывал этого факта и прямо сказал матери, что поедет к бабушке в Мецзян, но мать ему не поверила. Она недооценила его решимость!
Мальчик крутил педали велосипеда примерно 22 часа без перерыва, днём и ночью, ехал по оживлённым дорогам и автомагистралям. Питался только хлебом и водой, которые захватил с собой. И остановился только тогда, когда силы кончились. К этому моменту он преодолел впечатляющее расстояние — около 130 километров!
Вечером 2 апреля прохожие заметили 11-летнего усталого и одинокого мальчика в туннеле скоростной автомагистрали и немедленно вызвали полицию. Когда офицеры спросили ребенка, откуда он родом и что он делает один, они были потрясены его ответом. Сообщается, что ребёнок был настолько вымотан, что его пришлось нести на руках из машины в полицейский участок.
Представитель полиции сообщил журналистам, что мальчик передвигался по сложной дорожной инфраструктуре Китая, используя только дорожные знаки, из-за чего во время своего путешествия он несколько раз ошибся и свернул не в ту сторону.
Тем не менее, он почти достиг своей цели: до дома бабушки оставался час езды.
И родители мальчика, и его бабушка приехали забрать его из полицейского участка. Мать призналась, что посчитала его угрозу поехать к бабушке обычной детской истерикой и не приняла её во внимание.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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вечером,пьяного,одинокого и усталого мужика у магазина "КБ" заметили полицейские.....
Но да, иначе получается, что он со скоростью пешехода ехал, около 6 км/ч, в среднем.