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11-летний мальчик поссорился с матерью, сел на велосипед и проехал 130 км

11-летний мальчик поссорился с матерью, сел на велосипед и проехал 130 км

Автор:
18 апреля 2023 14:32
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Китай   дети   истории людей   крутой парень   мужик сказал - мужик сделал   ссора с мамой   ссора с родителями   
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Китайские СМИ недавно рассказали об 11-летнем мальчике, который проехал на велосипеде 130 километров менее чем за 24 часа. Он был полон решимости добраться до дома своей бабушки после ссоры с матерью. Не доехал буквально 10 километров!


11-летний мальчик из Ханчжоу, китайская провинция Чжэцзян, поссорился с матерью. Недолго думая он собрал рюкзак, сел на велосипед и отправился в другой город к своей бабушке — за 140 км от дома.


Он даже не скрывал этого факта и прямо сказал матери, что поедет к бабушке в Мецзян, но мать ему не поверила. Она недооценила его решимость!


Мальчик крутил педали велосипеда примерно 22 часа без перерыва, днём и ночью, ехал по оживлённым дорогам и автомагистралям. Питался только хлебом и водой, которые захватил с собой. И остановился только тогда, когда силы кончились. К этому моменту он преодолел впечатляющее расстояние — около 130 километров!


Вечером 2 апреля прохожие заметили 11-летнего усталого и одинокого мальчика в туннеле скоростной автомагистрали и немедленно вызвали полицию. Когда офицеры спросили ребенка, откуда он родом и что он делает один, они были потрясены его ответом. Сообщается, что ребёнок был настолько вымотан, что его пришлось нести на руках из машины в полицейский участок.


Представитель полиции сообщил журналистам, что мальчик передвигался по сложной дорожной инфраструктуре Китая, используя только дорожные знаки, из-за чего во время своего путешествия он несколько раз ошибся и свернул не в ту сторону.


Тем не менее, он почти достиг своей цели: до дома бабушки оставался час езды.


И родители мальчика, и его бабушка приехали забрать его из полицейского участка. Мать призналась, что посчитала его угрозу поехать к бабушке обычной детской истерикой и не приняла её во внимание.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   дети   истории людей   крутой парень   мужик сказал - мужик сделал   ссора с мамой   ссора с родителями   
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8  комментариев
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32k
Dobry vojak Svejk 50 минут назад
Мне бы в детстве его упёртости. Правда до бабушки в деревню с Дальнего Востока нужно было добираться поездом до Хабаровска , самолётом до Казани, по Волге на "Метеоре" и ещё 25 км на тракторе... ))))
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17k
бат св 3 минуты назад
сосед поссорился с женой и сел на велик и уехал...
вечером,пьяного,одинокого и усталого мужика у магазина "КБ" заметили полицейские.....
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2k
Дмитрий 17 минут назад
Так-то 130 км - это 10 часов в крайне расслабленном темпе. Что он делал остальные 12 часов - большой вопрос.
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18k
Александр 24 минуты назад
Силён
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12k
GROMOZEKA 46 минут назад
Крайне целеустремленный ребёнок
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32k
Андрей Иванов 50 минут назад
Ну 130 км по шоссе на велике в 11 лет - это не в 4 года пердовать 8 км по зимней тайге в - 34 за помощью для бабушки
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