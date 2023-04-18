11-летний мальчик поссорился с матерью, сел на велосипед и проехал 130 км

11-летний мальчик из Ханчжоу, китайская провинция Чжэцзян, поссорился с матерью. Недолго думая он собрал рюкзак, сел на велосипед и отправился в другой город к своей бабушке — за 140 км от дома.

Он даже не скрывал этого факта и прямо сказал матери, что поедет к бабушке в Мецзян, но мать ему не поверила. Она недооценила его решимость!

Мальчик крутил педали велосипеда примерно 22 часа без перерыва, днём и ночью, ехал по оживлённым дорогам и автомагистралям. Питался только хлебом и водой, которые захватил с собой. И остановился только тогда, когда силы кончились. К этому моменту он преодолел впечатляющее расстояние — около 130 километров!