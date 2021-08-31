Не больше трех часов в неделю: власти Китая ввели ограничения на видеоигры для несовершеннолетних

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Таким образом в стране пытаются бороться с игровой зависимостью среди детей и подростков. Как считаете, полезный опыт?
В Китае, как и во всем мире, дети увлечены видеоиграми и готовы проводить за компьютером и приставками много часов кряду. Власти страны обеспокоены такой ситуацией, а потому решили на официальном уровне ввести запрет на игроманию. Ограничительные меры действовали и раньше. Еще в 2019 году в Китае несовершеннолетним было запрещено играть в онлайн-игры по ночам. В отношении них действовал комендантский час, который длился с десяти вечера до восьми утра. В будние дни подростки могли играть полтора часа, а по выходным — три. Однако хитромудрые детки нашли способ обходить эти ограничения, и компания Tencent внедрила систему распознавания лиц «Полуночный патруль». Для участия в игре ребенку приходилось сканировать лицо и регистрироваться под настоящим именем. Но даже эти драконовские по меркам российских тинейджеров меры не улучшили ситуацию.
Врачи Китая начали бить тревогу: дети стали чаще страдать от близорукости, а успеваемость в школе подростков стала падать . Эти тревожные вести побудили власти Китая закрутить гайки покрепче. Теперь несовершеннолетние геймеры по будням смогут играть лишь в пятницу - с 20 до 21 часа. Еще два часа им разрешат провести за играми в выходные, и это все.
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Известно, что следить за исполнением запрета обяжут компании, занимающиеся онлайн-играми. Для этого они будут должны внедрить и настроить проверки по типу "Полуночного патруля". Вряд ли руководство этих компаний обрадовали новости, однако выбирать им, похоже, не приходится. В отношении крупных технологических гигантов правительство уже давно закручивает гайки. После масштабных проверок пострадали такие "монстры" как компания видеоигр Tencent ( после того, как китайские СМИ стали сравнивать видеоигры ее производства с опиумом, глава корпорации потерял 14 миллиардов долларов) и Alibaba, которую оштрафовали на миллиарды долларов из-за нарушения антимонопольного законодательства.
Несмотря на это, по информации аналитической компании Newzoo, китайский рынок видеоигр в 2021 году по прогнозам должен заработать не менее 45,6 миллиарда долларов, а значит, опередит США.
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Но если раньше вся эта арава геймеров играла распределенно, то теперь они будут заходить в этот час сразу все.ну и в выходные там. Короче, капец серверам, очередь на вход будет(если такая есть там). Часть геймеров вообще пол времени потратит на то, чтобы суметь зайти на сервер.
И да, а как быть с офлайн игрульками? Чет какой-то кривой путь по ограничению..
(Да, да, в китае ютуба нет)
Вопрос в том, что китайским властям дошло, что запрещательством хрен чего добьёшься. Поэтому начали делать клоны тех же ютубов и прочих фейсбуков. Посмотрите сколько юнитов в тик-токе обитает.