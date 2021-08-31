Не больше трех часов в неделю: власти Китая ввели ограничения на видеоигры для несовершеннолетних

В Китае, как и во всем мире, дети увлечены видеоиграми и готовы проводить за компьютером и приставками много часов кряду. Власти страны обеспокоены такой ситуацией, а потому решили на официальном уровне ввести запрет на игроманию. Ограничительные меры действовали и раньше. Еще в 2019 году в Китае несовершеннолетним было запрещено играть в онлайн-игры по ночам. В отношении них действовал комендантский час, который длился с десяти вечера до восьми утра. В будние дни подростки могли играть полтора часа, а по выходным — три. Однако хитромудрые детки нашли способ обходить эти ограничения, и компания Tencent внедрила систему распознавания лиц «Полуночный патруль». Для участия в игре ребенку приходилось сканировать лицо и регистрироваться под настоящим именем. Но даже эти драконовские по меркам российских тинейджеров меры не улучшили ситуацию.