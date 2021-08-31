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Не больше трех часов в неделю: власти Китая ввели ограничения на видеоигры для несовершеннолетних

Не больше трех часов в неделю: власти Китая ввели ограничения на видеоигры для несовершеннолетних (5 фото)

Автор:
31 августа 2021 09:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ynews   Китай   видеоигры   дети   игровая зависимость   компьютер   ограничения   
814
5
Таким образом в стране пытаются бороться с игровой зависимостью среди детей и подростков. Как считаете, полезный опыт?
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Метки: ynews   Китай   видеоигры   дети   игровая зависимость   компьютер   ограничения   
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31k
Михаил 45 минут назад
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9k
Атеист 4 минуты назад
ну допустим все будут исполнять сие указание, ок.
Но если раньше вся эта арава геймеров играла распределенно, то теперь они будут заходить в этот час сразу все.ну и в выходные там. Короче, капец серверам, очередь на вход будет(если такая есть там). Часть геймеров вообще пол времени потратит на то, чтобы суметь зайти на сервер.
И да, а как быть с офлайн игрульками? Чет какой-то кривой путь по ограничению..
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11k
Artem 22 минуты назад
Ссылка coub.com
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11k
Artem Полчаса назад
Ссылка coub.com
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16k
Сергей Час назад
Так это ж только онлайн-игр касается... А кто запретит гонять дома в приставку или на компе с диска?
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32k
Опаньки Час назад
И ютуб по талонам

(Да, да, в китае ютуба нет)
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51
Nane First NameLast Опаньки 43 минуты назад
Да есть там ютуб и порнхаб. Про великий китайский фаервол это всё байки.

Вопрос в том, что китайским властям дошло, что запрещательством хрен чего добьёшься. Поэтому начали делать клоны тех же ютубов и прочих фейсбуков. Посмотрите сколько юнитов в тик-токе обитает.
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51
Nane First NameLast Netyn 3 минуты назад
Youku чисто для внутненнего потребления. Как я и говорил про клоны ютуба. Но иероглифы я не понимаю, а всем родной и понятный английский понимаю. Но всё равно, китайцы молодцы, раз смогли запилить такую платформу.
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