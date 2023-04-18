Сложнейший на Фишках тест по географии

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Данный тест настолько сложный, что ответить даже на 50% вопросов — это уже большое достижение. Примечательно, что все вопросы будут касаться стран и географических объектов, о которых вы точно слышали.
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Эххх... Школа та была в прошлом веке, в 80-х - но что-то помню ещё!
Уже что-то подзабыто )
Поправьте, пожалуйста : Аконкагуа это самая высокая какого континента?