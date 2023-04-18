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Сложнейший на Фишках тест по географии

Сложнейший на Фишках тест по географии

Автор:
18 апреля 2023 19:11
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   география   карты   сложные тесты   тест   тесты по географии   
835
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Данный тест настолько сложный, что ответить даже на 50% вопросов — это уже большое достижение. Примечательно, что все вопросы будут касаться стран и географических объектов, о которых вы точно слышали.

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Метки: Тесты   география   карты   сложные тесты   тест   тесты по географии   
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4  комментария
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2k
Диагноз Полчаса назад
Из 15 вопросов ответили верно на 4. К сожалению, даже школьные вопросы поставили вас в тупик. Какие вопросы оказались самыми сложными?
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66k
Андрей 8 минут назад
"Из 15 вопросов ответили верно на 9. Тест показал, что вы знаете географию на уровне средней школы."
Эххх... Школа та была в прошлом веке, в 80-х - но что-то помню ещё!
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15k
Majul 44 минуты назад
Из 15 вопросов ответили верно на 10. Вы хорошо учились в школе, либо вашим любимым предметом была география. Поздравляем!

Уже что-то подзабыто )
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10k
ron 47 минут назад
Прикольный тест ))
Поправьте, пожалуйста : Аконкагуа это самая высокая какого континента?
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Никифоридис

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