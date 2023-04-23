16 добрых и вдохновляющих историй, помогающих поверить в то, что мир не так плох, как кажется

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Анализируя самые разнообразные события, происходящие в мире, можно сделать вывод, что общество катится вниз и нам никогда не вылезти из этой «ямы», однако в мире происходит не только плохое.
«Спустя 7 месяцев после химиотерапии у меня выросло достаточно волос для ношения повязки!»
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«6 лет назад я даже не мог выйти из своего дома, и вот я снимаю отдельную квартиру и съезжаю от родителей»
Платье Мисс Таиланд, сделанное из колец на жестяных банках, которым она выказала дань уважения ее отцу-мусорщику и маме-дворнику
«Алкоголизм против трезвости. Сегодня я отмечаю 1000 дней без алкоголя. Обращение в реабилитационный центр и осознание того, что мне нужна помощь, спасли мне жизнь»
Мужчина, который не мог позволить себе операцию на простате, подарил 2 курицы врачу, согласившемуся бесплатно провести ему эту операцию
«Я больше не принимаю препарат от алопеции из-за побочных эффектов. Решила, что буду пятнистой принцессой, и меня это устраивает!»
«В моем районе живет молодой аутичный джентльмен, который любит приходить два раза в неделю и смотреть на мою старую машину. Судя по всему, он говорит только тогда, когда находится рядом с моим автомобилем»
«После 6 лет проживания в квартирах, где не разрешены животные, мы с женой наконец-то переехали и смогли завести собаку. Познакомьтесь с Гасом»
«Сегодня я отмечаю двухлетнюю годовщину избавления от селфхарма после более чем 20 лет борьбы»
В следующем месяце я начну делать татуировки на левой руке, чтобы скрыть оставшиеся шрамы. Всем, кто борется с психическим заболеванием: вы имеете значение, вы удивительны, исцеление возможно! Не теряйте надежду!
«Мой сосед по комнате каждую неделю связывается со своей младшей сестрой по FaceTime, чтобы помочь ей с алгеброй»
«Сжигаю свою предсмертную записку, потому что с этого момента я беру жизнь в свои руки»
«Каждый день в независимости от погоды, на протяжении, по крайней мере, 13 лет, этот дедушка выходит на прогулку по нашему маленькому городку и собирает мусор»
Малышка, спасённая после 130 часов, проведённых под завалами. Это произошло во время землетрясения, которое потрясло Турцию и Сирию 6 февраля 2023 года
«У меня болезнь Крона и два года назад я перенес чрезвычайно рискованную операцию, которая, по мнению каждого врача, должна была меня убить»
Я весил 42 кг, а сегодня вешу 87. Я прошел очень долгий путь, и каждый день благодарю жизнь, как только просыпаюсь.
«Сегодня у меня последний день химиотерапии. Я очень взволнован!»
Семья думала, что потеряла всё после торнадо, но вернувшись к обломкам своего дома, они увидели своего кота, который ждал их там
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Я даже больше дней без алкоголя. Но не подряд.