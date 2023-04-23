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16 добрых и вдохновляющих историй, помогающих поверить в то, что мир не так плох, как кажется

16 добрых и вдохновляющих историй, помогающих поверить в то, что мир не так плох, как кажется

Автор:
23 апреля 2023 09:26
Сообщество : Истории
Метки: в мире   добро   истории   люди   поступок   спасение   фото   
2310
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Анализируя самые разнообразные события, происходящие в мире, можно сделать вывод, что общество катится вниз и нам никогда не вылезти из этой «ямы», однако в мире происходит не только плохое.

 

«Спустя 7 месяцев после химиотерапии у меня выросло достаточно волос для ношения повязки!»

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«6 лет назад я даже не мог выйти из своего дома, и вот я снимаю отдельную квартиру и съезжаю от родителей»

 

Платье Мисс Таиланд, сделанное из колец на жестяных банках, которым она выказала дань уважения ее отцу-мусорщику и маме-дворнику

 

«Алкоголизм против трезвости. Сегодня я отмечаю 1000 дней без алкоголя. Обращение в реабилитационный центр и осознание того, что мне нужна помощь, спасли мне жизнь»

 


 

Мужчина, который не мог позволить себе операцию на простате, подарил 2 курицы врачу, согласившемуся бесплатно провести ему эту операцию

 

«Я больше не принимаю препарат от алопеции из-за побочных эффектов. Решила, что буду пятнистой принцессой, и меня это устраивает!»

 

«В моем районе живет молодой аутичный джентльмен, который любит приходить два раза в неделю и смотреть на мою старую машину. Судя по всему, он говорит только тогда, когда находится рядом с моим автомобилем»

 

«После 6 лет проживания в квартирах, где не разрешены животные, мы с женой наконец-то переехали и смогли завести собаку. Познакомьтесь с Гасом»

 


 

«Сегодня я отмечаю двухлетнюю годовщину избавления от селфхарма после более чем 20 лет борьбы»

В следующем месяце я начну делать татуировки на левой руке, чтобы скрыть оставшиеся шрамы. Всем, кто борется с психическим заболеванием: вы имеете значение, вы удивительны, исцеление возможно! Не теряйте надежду! 

 

«Мой сосед по комнате каждую неделю связывается со своей младшей сестрой по FaceTime, чтобы помочь ей с алгеброй»

 

«Сжигаю свою предсмертную записку, потому что с этого момента я беру жизнь в свои руки»

 

«Каждый день в независимости от погоды, на протяжении, по крайней мере, 13 лет, этот дедушка выходит на прогулку по нашему маленькому городку и собирает мусор»

 


 

Малышка, спасённая после 130 часов, проведённых под завалами⁠⁠. Это произошло во время землетрясения, которое потрясло Турцию и Сирию 6 февраля 2023 года

 

«У меня болезнь Крона и два года назад я перенес чрезвычайно рискованную операцию, которая, по мнению каждого врача, должна была меня убить»

Я весил 42 кг, а сегодня вешу 87. Я прошел очень долгий путь, и каждый день благодарю жизнь, как только просыпаюсь.

 

«Сегодня у меня последний день химиотерапии. Я очень взволнован!»

 

Семья думала, что потеряла всё после торнадо, но вернувшись к обломкам своего дома, они увидели своего кота, который ждал их там

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Метки: в мире   добро   истории   люди   поступок   спасение   фото   
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5  комментариев
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847
Бывалый 4 часа назад
«Алкоголизм против трезвости. Сегодня я отмечаю 1000 дней без алкоголя.
Я даже больше дней без алкоголя. Но не подряд.
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23k
Валерий 2 часа назад
Комментарий к фото
а что такое селфхарм?
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52k
smakido 4 часа назад
Быть добру!
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8k
Гас 6 часов назад
Комментарий к фото
Стоп, Гас это я, хотя конечно похож.
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