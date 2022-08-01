Мужчина раздает незнакомцам деньги и записки с пожеланиями

Мужчина рассказал, что регулярно раздает деньги взрослым и детям в Waffle House и других заведениях в память о своей покойной матери. К деньгам он прикладывает записку с фразой «Всех люблю» и добрыми пожеланиями. Это были последние слова его мамы перед смертью.

«Она не сказала: „Я люблю тебя“, она сказала: „Люблю всех“. Это делаю и я. Раздаю любовь всем»,— рассказал мужчина Кевину.

Мужчина раздает деньги и записки с 2014 года. Он подарил незнакомцам уже более 13 тысяч долларов (760 тысяч рублей по нынешнему курсу), пишет New York Post.