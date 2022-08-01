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Мужчина раздает незнакомцам деньги и записки с пожеланиями

Мужчина раздает незнакомцам деньги и записки с пожеланиями

Автор:
01 августа 2022 09:24
Сообщество : Истории
Метки: в мире   деньги   добро   история   люди   пожелание   поступок   
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Житель Флориды (США) по имени Кевин Кейт обедал в кафе Waffle House в Мидуэе, когда заметил за соседним столом мужчину, который прикреплял купюры номиналом в один и пять долларов к маленьким запискам. Кевину стало любопытно, и он подошел к незнакомцу, чтобы узнать, что он делает.

Мужчина рассказал, что регулярно раздает деньги взрослым и детям в Waffle House и других заведениях в память о своей покойной матери. К деньгам он прикладывает записку с фразой «Всех люблю» и добрыми пожеланиями. Это были последние слова его мамы перед смертью.

«Она не сказала: „Я люблю тебя“, она сказала: „Люблю всех“. Это делаю и я. Раздаю любовь всем»,— рассказал мужчина Кевину.

Мужчина раздает деньги и записки с 2014 года. Он подарил незнакомцам уже более 13 тысяч долларов (760 тысяч рублей по нынешнему курсу), пишет New York Post.

Кевин Кейт опубликовал пост с этой историей в своих социальных сетях, где она быстро стала вирусной, собрав более 63 тысяч лайков и десяти тысяч комментариев. Многие пользователи поблагодарили американца за то, что он поделился подробностями своей беседы с пожилым мужчиной.

«Большое вам спасибо за эту публикацию. Она помогла мне вспомнить, что на свете очень много добрых людей».

«Вау, вы даже не представляете, как много для меня значит эта история. Я потратил уйму времени на печальные размышления и депрессивные вечера и только теперь вспомнил радость, которую испытывал, когда помогал нуждающимся».

«Любовь и забота о других — вот во что действительно нужно вкладывать время и силы».

Источник:

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Метки: в мире   деньги   добро   история   люди   пожелание   поступок   
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1  комментарий
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SerGProS Минуту назад
Главное ,чтобы подаренные денежки не на наркоту пошли
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