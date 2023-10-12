Участница марафона пожертвовала медалью ради спасения котёнка

В США участница чикагского марафона Сара Бохан сошла с дистанции, чтобы спасти котенка.
Как рассказали организаторы мероприятия, бегунья держала рекордный темп, но неожиданно заметила под мостом худого и напуганного котенка. Это произошло в нескольких километрах от финиша.
«Я подумала, что помочь котенку важнее. Это был просто человеческий инстинкт», — заявила она позже. У нее уже есть две кошки, и она всегда старается помочь бездомным животным.
В итоге спортсменка пробежала с котенком около двух километров, предлагая зрителям забрать его. Наконец, один (или одна) из них закричал ей, что хотел бы приютить малыша. Сара передала ему котенка, а сама осталась без рекорда и без медали. Организаторы бросили клич в соцсетях, разыскивая хозяина питомца, чтобы предложить ему бесплатные услуги ветеринара.
Источник:
- Многодетная мать целый месяц скиталась по тайге, потому что хотела побыть наедине с собой
- Ситуации в примерочных, которые до конца дней не забудешь
- "А вы говорите - разведёнка с прицепом никому не нужна": мать 6-х детей нашла мужа, который всех усыновил
- Детишкам о такой "Спящей красавице" узнавать не стоит