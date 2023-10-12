FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1751 пост • 485 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та
Участница марафона пожертвовала медалью ради спасения котёнка

Участница марафона пожертвовала медалью ради спасения котёнка

Автор:
12 октября 2023 08:21
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: бегунья   в мире   добро   животные   история   котенок   люди   милота   фото   
691
3


В США участница чикагского марафона Сара Бохан сошла с дистанции, чтобы спасти котенка.

Как рассказали организаторы мероприятия, бегунья держала рекордный темп, но неожиданно заметила под мостом худого и напуганного котенка. Это произошло в нескольких километрах от финиша.

«Я подумала, что помочь котенку важнее. Это был просто человеческий инстинкт», — заявила она позже. У нее уже есть две кошки, и она всегда старается помочь бездомным животным.

В итоге спортсменка пробежала с котенком около двух километров, предлагая зрителям забрать его. Наконец, один (или одна) из них закричал ей, что хотел бы приютить малыша. Сара передала ему котенка, а сама осталась без рекорда и без медали. Организаторы бросили клич в соцсетях, разыскивая хозяина питомца, чтобы предложить ему бесплатные услуги ветеринара.


Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: бегунья   в мире   добро   животные   история   котенок   люди   милота   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Alex 50 минут назад
От всех котеек Мира - спасибо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Бэмсяра 48 минут назад
так бы и написала, что уже выдохлась и не могла держать темп, так нет же, надо придумать слезливую историю про спасение котенка, что бы все подумали, что она пожертвовала выигрышем ради него, а не просто проиграла....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1334260



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Калининграде не разрешили вывесить израильский флаг у мемориала Победы
В Калининграде не разрешили вывесить израильский флаг у мемориала Победы
Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации
Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации
Кто над всем этим стоит
Кто над всем этим стоит
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Просмотр телевизора

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#животные#позитив#США#забавно#милота#подборка#новости
#машина#автомир#в мире#аварии#авто аварии#Прикол#кино#факты#Москва#Россия
#автомобили#Юмор#интересное#ДТП#Автовсячина#история#КИтай#фильм#полиция#улыбнуло
Кто над всем этим стоит Кто над всем этим стоит 18 снимков, подтверждающих, что тяжёлые будни ветеринаров вполне компенсируются горой интересностей 18 снимков, подтверждающих, что тяжёлые будни ветеринаров вполне компенсируются горой интересностей Пушистый охранник: домашний бельчонок защитил дом хозяина от грабителя Пушистый охранник: домашний бельчонок защитил дом хозяина от грабителя Питон попытался проникнуть в чужое окно Питон попытался проникнуть в чужое окно Уличная кошка буквально прогрызла себе путь к новому дому и любящей семье Уличная кошка буквально прогрызла себе путь к новому дому и любящей семье Идеальный таксист: запрещает курить и бережно относится к детям Идеальный таксист: запрещает курить и бережно относится к детям

На что жалуетесь?

Вернуться