Участница марафона пожертвовала медалью ради спасения котёнка

Как рассказали организаторы мероприятия, бегунья держала рекордный темп, но неожиданно заметила под мостом худого и напуганного котенка. Это произошло в нескольких километрах от финиша.

«Я подумала, что помочь котенку важнее. Это был просто человеческий инстинкт», — заявила она позже. У нее уже есть две кошки, и она всегда старается помочь бездомным животным.