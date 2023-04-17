Голографическое кольцо Карвилио: уникальный артефакт Древнего Рима

Об этом свидетельствует и пара дорогих саркофагов из греческого мрамора. Согласно надписям на них известно, что там покоились мать и сын.

Матерью была Эбуция Кварта, матрона около сорока лет, а сыном — Карвилий Гемелл, 18 лет и 3 месяца от роду. Более того, Карвилий был сыном Эбуции от первого брака.

Археологам очень повезло, гробница оказалась не только нетронутой, но и сохранилась в очень хорошем состоянии. В саркофагах были найдены даже остатки цветочных гирлянд, состоящих из роз, фиалок и лилий. Также были обнаружены следы скипидара и мирта, а в конструкции саркофагов — дренажные отверстия для отвода влаги.