Голографическое кольцо Карвилио: уникальный артефакт Древнего Рима

Необычный артефакт, найденный археологами в неразграбленной римской гробнице в 2001 году. Его присутствие в усыпальнице указывает на то, что люди, похороненные в ней, были очень состоятельными.
Об этом свидетельствует и пара дорогих саркофагов из греческого мрамора. Согласно надписям на них известно, что там покоились мать и сын.
Матерью была Эбуция Кварта, матрона около сорока лет, а сыном — Карвилий Гемелл, 18 лет и 3 месяца от роду. Более того, Карвилий был сыном Эбуции от первого брака.
Археологам очень повезло, гробница оказалась не только нетронутой, но и сохранилась в очень хорошем состоянии. В саркофагах были найдены даже остатки цветочных гирлянд, состоящих из роз, фиалок и лилий. Также были обнаружены следы скипидара и мирта, а в конструкции саркофагов — дренажные отверстия для отвода влаги.
Экспертам удалось установить, что Эбуция была женщиной из знатной богатой семьи.
Ее отец, по некоторым данным, был правителем Африки. У нее было два сына от разных мужей, и один из них, а именно Карвилий Гемелл, сын от первого брака, умер в возрасте 18 лет, когда она сама еще была жива, как говорят надписи на саркофаге.
В память о сыне она заказала у ювелира уникальное кольцо, которое тот изготовил из золота и горного хрусталя. Само кольцо и лицо сына сделаны из золота, а изображение сверху покрыто прозрачным горным хрусталем. Светящийся эффект хрустальной линзы придает изображению умершего таинственную глубину. Границы изображения размываются и теряются в тени. Создается своего рода голографический, 3D эффект, и кажется, будто живой человек смотрит на вас из глубины кольца. Результат действительно впечатляет.
Сегодня удивительное кольцо с голографическим эффектом можно увидеть в одном из музеев недалеко от Рима, а именно в Национальном археологическом музее Пренесте (Museo Nazionale Prenestino), который находится в городе Палестрина, в 40 км от Рима.
Стоит отметить, что это кольцо из гробницы знатного человека — лишь крошечный пример, свидетельствующий о высоком развитии человеческой цивилизации Древнего мира.
Мы можем только догадываться, как много еще скрыто от наших глаз. Возможно, существуют и древние технологии, которые могут свидетельствовать о том, что наши далекие предки не отставали от нас сегодняшних, а где-то, вероятно, даже превосходили. Надо помнить, что истина, как всегда, где-то рядом.
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