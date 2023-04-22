15 исторических артефактов, благодаря которым можно узнать много интересного о прошлом человечества

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История человечества — это богатая палитра культур, историй и открытий. На протяжении веков были обнаружены бесчисленные артефакты, каждый из которых позволяет заглянуть в жизнь наших предков.
Эти объекты не только сформировали наше представление о прошлом, но и помогли оценить глубину и богатство человеческой истории. В статье, которая ждёт вас далее, мы рассмотрим 15 исторических артефактов, которые дали ценную информацию о разнообразном прошлом человечества.
Подвески для католических четок из слоновой кости, 15 век
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Измельчитель для пищевых продуктов в форме лисы из железа и дерева. Изогнутое лезвие с силуэтом лисы переходит в рукоятку в виде хвоста с латунными заклепками. США, 19 век н.э.
Женский торс, вероятно, изображающий царицу Нефертити, 1365-1349 гг. до н.э.
«Толстый Карл в голубом» — мозаичная плитка с изображением Карла Маркса, найденная на плиточной стене дома XIX века в Иране
Японская нэцкэ (миниатюрная скульптура) из слоновой кости, изображающая клубок крыс, 19 век
Рентгеновский снимок древнеегипетского кошачьего саркофага с кошачьей мумией внутри. Птолемеев период, ок. 305-30 гг. до н.э.
Кубок из наутилуса 17 века. Фигура в его основании — это Нептун, а резные фигурки изображают бога Нерея и купидонов, едущих на морских коньках. Музей Чарторыйских в Кракове, Польша
Брошь в виде летучей мыши, в стиле модерн, изготовленная из золота, витражной эмали и бриллианта. Европа, 1905 год
Доспехи Генриха II — короля Франции, правившего в 1547-1559 гг.
Конический шлем с железной маской. Япония, 17 век
«Смерть, пускающая мыльные пузыри» — одно из нескольких изображений смерти, созданных Иоганном Георгом Лейнбергером между 1729 и 1731 годами для потолка Аббатства святого Михаила, расположенного на горе Михельсберг, Бамберг, Германия. Пузыри — символы хрупкости жизни
Женское косметическое трюмо и подставка для зеркала с резными драконами и фениксами. Китай, династия Мин, начало 17 века
Шкатулка, покрытая перламутром. Гуджарат, Индия, 1600-1650 гг.
Нефритовая погребальная маска царя майя Пакаля из Паленке (Пакаль Великий), 7 век нашей эры, Мексика
Фарфоровая супница для крабов, Цзиндэчжэнь, Китай, 1736-1795 гг. н.э.
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