15 исторических артефактов, благодаря которым можно узнать много интересного о прошлом человечества

Эти объекты не только сформировали наше представление о прошлом, но и помогли оценить глубину и богатство человеческой истории. В статье, которая ждёт вас далее, мы рассмотрим 15 исторических артефактов, которые дали ценную информацию о разнообразном прошлом человечества.

Подвески для католических четок из слоновой кости, 15 век