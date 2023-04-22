FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8111 постов • 836 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
15 исторических артефактов, благодаря которым можно узнать много интересного о прошлом человечества

15 исторических артефактов, благодаря которым можно узнать много интересного о прошлом человечества

Автор:
22 апреля 2023 09:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: артефакт   интересно   история   наука   факты   фото   
3125
16

История человечества — это богатая палитра культур, историй и открытий. На протяжении веков были обнаружены бесчисленные артефакты, каждый из которых позволяет заглянуть в жизнь наших предков.

Эти объекты не только сформировали наше представление о прошлом, но и помогли оценить глубину и богатство человеческой истории. В статье, которая ждёт вас далее, мы рассмотрим 15 исторических артефактов, которые дали ценную информацию о разнообразном прошлом человечества.

 

Подвески для католических четок из слоновой кости, 15 век

×
×

 

Измельчитель для пищевых продуктов в форме лисы из железа и дерева. Изогнутое лезвие с силуэтом лисы переходит в рукоятку в виде хвоста с латунными заклепками. США, 19 век н.э.

 

Женский торс, вероятно, изображающий царицу Нефертити, 1365-1349 гг. до н.э.

 

«Толстый Карл в голубом» — мозаичная плитка с изображением Карла Маркса, найденная на плиточной стене дома XIX века в Иране

 


 

Японская нэцкэ (миниатюрная скульптура) из слоновой кости, изображающая клубок крыс, 19 век

 

Рентгеновский снимок древнеегипетского кошачьего саркофага с кошачьей мумией внутри. Птолемеев период, ок. 305-30 гг. до н.э.

 

Кубок из наутилуса 17 века. Фигура в его основании — это Нептун, а резные фигурки изображают бога Нерея и купидонов, едущих на морских коньках. Музей Чарторыйских в Кракове, Польша

 

Брошь в виде летучей мыши, в стиле модерн, изготовленная из золота, витражной эмали и бриллианта. Европа, 1905 год

 

Доспехи Генриха II — короля Франции, правившего в 1547-1559 гг. 

 

Конический шлем с железной маской. Япония, 17 век

 

«Смерть, пускающая мыльные пузыри» — одно из нескольких изображений смерти, созданных Иоганном Георгом Лейнбергером между 1729 и 1731 годами для потолка Аббатства святого Михаила, расположенного на горе Михельсберг, Бамберг, Германия. Пузыри — символы хрупкости жизни

 

Женское косметическое трюмо и подставка для зеркала с резными драконами и фениксами. Китай, династия Мин, начало 17 века

 


 

Шкатулка, покрытая перламутром. Гуджарат, Индия, 1600-1650 гг.

 

Нефритовая погребальная маска царя майя Пакаля из Паленке (Пакаль Великий), 7 век нашей эры, Мексика

 

Фарфоровая супница для крабов, Цзиндэчжэнь, Китай, 1736-1795 гг. н.э.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: артефакт   интересно   история   наука   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Роман 6 часов назад
Измельчитель для пищевых продуктов в форме лисы из железа и дерева, по русски это будет НОЖ!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
531
adssaf afasffdsga 5 часов назад
Комментарий к фото
Автор, тебе что, АБСОЛЮТНО насрать, что постить? Или это у тебя шутки такие?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
au3 8 часов назад
Поглядел и узнал столько что очленел ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90
Boka 8 часов назад
Было бы неплохо узнать побольше об этих вещах: наверняка эти сведения помогли нам оценить не только их красоту
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1153340



Другие посты автора
Популярное в сообществах
СМС-сообщения и диалоги в соцсетях, которые созданы только для того, чтобы смешить нас
СМС-сообщения и диалоги в соцсетях, которые созданы только для того, чтобы смешить нас
«Избрали клоунов - готовьтесь к цирку»: в США закрывают четыре магазина Walmart из-за чернокожих мародёров
«Избрали клоунов - готовьтесь к цирку»: в США закрывают четыре магазина Walmart из-за...
Набирающие популярность в сообществах
Посетителям индийского зоопарка показали белых тигрят
Посетителям индийского зоопарка показали белых тигрят
Искусственный интеллект сделал персонажей «Симпсонов» реальными людьми
Искусственный интеллект сделал персонажей «Симпсонов» реальными людьми
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – народный смартфон уже в России
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – народный смартфон уже в России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Причина увольнения

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#подборка#автомир#машина#люди#авто аварии#Еда#кино#Приколы
#Юмор#интересно#интересное#в мире#аварии#США#познавательно#забавно#Мемы#Фотографии
#история#факты#автомобили#Прикол#дтп#кот#кошка#картинки#наука#Автовсячина
Хорошая находка для любителей детективов Хорошая находка для любителей детективов Древние письмена, которые недавно расшифровали Древние письмена, которые недавно расшифровали Проклятие Казимира IV: к чему привело вскрытие гробницы польского короля Проклятие Казимира IV: к чему привело вскрытие гробницы польского короля 10 «самых» исторических артефактов: лучшие в своём роде⁠⁠ 10 «самых» исторических артефактов: лучшие в своём роде⁠⁠ В Перу обнаружена 1400-летняя фреска с двухголовыми мужчинами В Перу обнаружена 1400-летняя фреска с двухголовыми мужчинами Самый большой клад Древнего Рима и 11 других вещей, которые вдохновят изучать историю Самый большой клад Древнего Рима и 11 других вещей, которые вдохновят изучать историю

На что жалуетесь?

Вернуться