Как выглядит эмбрион в самом древнем яйце динозавра

Кимберли Чапель сравнила находку с птичьими яйцами, а также с эмбрионами крокодилов, ящериц и черепах. Именно благодаря этому сравнению она смогла понять, что детёныши в яйцах были намного моложе, чем считалось ранее.



Кроме того, сканирование показало, что черепа эмбрионов динозавров развиваются в том же порядке, что и черепа современных крокодилов, кур, черепах и ящериц, а кроме того, у этих эмбрионов внутри яйца развивалось два типа зубов. Они имели так называемые зубы «нулевого поколения». У крокодилов и ящериц, таких как гекконы, первый набор зубов выпадает, ещё находясь в яйце. У эмбрионов одни зубы похожи на зубы взрослых особей, а другие были потеряны до вылупления, совсем тоненькие, тоньше зубочистки.