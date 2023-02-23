Как выглядит эмбрион в самом древнем яйце динозавра

В 1976 году в Южной Африке в Национальном парке Золотые Ворота, расположенном в Фри-Стейт, к северу от Лесото, была обнаружена кладка яиц динозавров. Они были отложены видом, известным как Массоспондил, около 190 миллионов лет назад, что делает их одними из самых древних из найденных яиц динозавров в мире.
Массоспондилы были двуногими динозаврами ростом около шести метров и весом около одной тонны, с бочкообразной грудью, длинной тонкой шеей и маленькой почти квадратной головой. Появившись в конце триасового периода около 200 миллионов лет назад, они являлись частью группы зауроподоморфы – ранних предков гигантских зауроподов мелового периода.
Размер эмбрионов предполагал, что детёныши, вероятно, были близки к тому, чтобы вылупиться, прежде чем они были быстро похоронены и окаменели. Однако повторное исследование показало, что эти эмбрионы были на более раннем этапе развития.
Доктор Винсент Фернандес, специалист по микро-КТ-сканированию из Лондонского Музея естествознания, работал с южноафриканскими коллегами, доктором Кимберли Чапель и доктором Джоном Шуаньером, чтобы провести сканирование и визуализацию образцов.
Им удалось отсканировать эмбрионы, после чего Чапель тщательно соединила изображения, чтобы создать 3D-модель черепа эмбриона динозавра – одну из лучших, которые когда-либо создавались.
Первоначально считалось, что эти эмбрионы должны были вот-вот вылупиться, потому что их кости выглядят хорошо развитыми, но теперь учёные оценивают, что они прошли только около 60% периода развития.
Исследование эмбрионов показывает, что, хотя взрослые особи были двуногими, молодняк имел совершенно другие пропорции тела и, вероятно, передвигался на четвереньках. По мере того, как животные росли, их пропорции менялись, и они становились более двуногими.
Доставив окаменелость в Европейский центр синхротронного излучения в Гренобле (Франция), команда смогла получить сканирование эмбрионов до уровня отдельных костных клеток. Эмбрионы внутри яиц трудно сканировать, поскольку их кости не до конца развиты: плохо окостенели и, как следствие, плохо окаменели и их плотность похожа на окружающий их материал.
Кимберли Чапель сравнила находку с птичьими яйцами, а также с эмбрионами крокодилов, ящериц и черепах. Именно благодаря этому сравнению она смогла понять, что детёныши в яйцах были намного моложе, чем считалось ранее.
Кроме того, сканирование показало, что черепа эмбрионов динозавров развиваются в том же порядке, что и черепа современных крокодилов, кур, черепах и ящериц, а кроме того, у этих эмбрионов внутри яйца развивалось два типа зубов. Они имели так называемые зубы «нулевого поколения». У крокодилов и ящериц, таких как гекконы, первый набор зубов выпадает, ещё находясь в яйце. У эмбрионов одни зубы похожи на зубы взрослых особей, а другие были потеряны до вылупления, совсем тоненькие, тоньше зубочистки.
Исследования выявили первый случай такой смены набора зубов у динозавров ещё в яйце, что означает, что этот вид развивался внутри своих яиц так же, как их родственники-рептилии, и этот процесс не менялся в течение сотен миллионов лет.
Учёные полагают, что такой механизм может быть применим и для других видов динозавров и надеются посмотреть на другие эмбрионы динозавров и сравнить их развитие.
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