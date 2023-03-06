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Первые в мире всадники пронеслись по Европе примерно 5000 лет назад

Первые в мире всадники пронеслись по Европе примерно 5000 лет назад

Автор:
06 марта 2023 09:02
Сообщество : Наука
Метки: всадники   екропа   интересно   наука   познавательно   факты   фото   
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Изучая скелеты, найденные под курганами возрастом 5000 лет в Европе и Азии, археологи случайно обнаружили первых в мире всадников на лошадях.

Древние всадники были частью так называемой ямной культуры, группы полукочевых людей, которые распространились по Европе и Западной Азии, принеся с собой предшественника индоевропейской языковой семьи. Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что лошадь сыграла неотъемлемую роль в расширении этой группы и, следовательно, в распространении индоевропейского языка.

Новый анализ был сделан на основе 217 человеческих скелетов из Понтийско-Каспийской степи, географической области, которая простирается примерно от Болгарии до Казахстана. На протяжении десятилетий учёные спорили о том, когда были одомашнены лошади. В Казахстане на скелетах лошадей возрастом 5 тыс. лет видны следы износа зубов, которые могли быть вызваны уздечками, в то время как другие исследования обнаружили возможные ограждения. В тот же период времени были выявлены пептиды лошадиного молока в зубном налёте у людей, населявших сегодняшнюю РФ. Важно отметить, что географический взрыв ямной культуры — которая распространилась на 3 тыс. миль (4 500 километров) за всего лишь столетие или два — предполагает, что лошади могли использоваться в качестве транспортных животных.

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Но прямых доказательств того, что ямная культура регулярно приручала лошадей, не было.

Поэтому археолог Мартин Траутманн (Martin Trautmann) из Хельсинкского университета, Финляндия, и его коллеги собрали данные о шести диагностических признаках скелета, которые получили общее название «синдром верховой езды». Поскольку кость является живой тканью, она реагирует на воздействующие на неё нагрузки. Постоянная верховая езда может привести к травмам и дегенерации позвоночника, но кроме этого она также может привести к более тонким изменениям в костях ног и бёдер, потому что человеческое тело адаптируется к регулярной верховой езде.

Египетский рисунок богини Астарты верхом на лошади, датируемый 19-й династией, примерно через 1500 лет после первых известных ямных всадников. Эта лошадь имеет стандартное телосложение, она меньше и короче современных лошадей.

На этом известняковом египетском рельефе из гробницы Хоремхеба, Саккара, изображён гонец верхом на лошади — конец 18-й династии. Наездников бронзового века обычно изображали в позе всадника, известной как «сидение на стуле», при которой не использовались мягкие сёдла или стремена.


В скелетах из 39 мест по всей Восточной Европе Траутманн и его коллеги обнаружили, что две дюжины людей имели по крайней мере половину признаков синдрома верховой езды.

Однако наиболее всего они уверены в идентификации пяти представителей ямной культуры, как вероятных наездников, найденных на территориях современных Румынии, Болгарии и Венгрии.

«Наши результаты являются убедительным аргументом в пользу того, что верховая езда была обычным занятием для некоторых ямников уже в 3000 году [до н.э.]», — написали они в своей статье.

Люди ямной культуры не ездили на лошадях Пржевальского, но эти копытные животные, вероятно, близки к тому, как выглядели древние лошади с точки зрения внешнего вида, цвета и размера. Изображение: Zoo of Helsinki

Биргит Бюлер (Birgit Bühler), археолог из Венского университета, сообщила Live Science в электронном письме, что она «в восторге от их исследования». Однако Бюлер, изучавшая синдром верховой езды, но не участвовавшая в данной работе, была обеспокоена тем, как исследователи измеряли изменения в тазобедренных суставах, учитывая плохую сохранность многих костей.

«Поскольку отсутствуют две основные черты, я считаю, что при интерпретации доказательств требуется осторожность», — сказала она.

Большинство скелетов были в таком плохом состоянии, что невозможно было проанализировать навыки верховой езды. Однако, принимая это во внимание, «мы полагаем, что более 30% взрослых мужчин ямной культуры часто ездили верхом», — сказал Траутманн Live Science в электронном письме.

Останки всадника, найденные в Маломирово, Болгария. Это было захоронение ямного типа, и радиоуглеродное датирование относит его к 30 веку до н.э. Изображение: Michał Podsiadło

Шеван Уилкин (Shevan Wilkin), биомолекулярный археолог из Института эволюционной медицины Цюрихского университета, не участвовавший в этом исследовании, сообщил, что выводы исследователей о ямной культуре интересны, но «не удивительны, учитывая их обширное распространение в раннем бронзовом веке». Так быстро расширяться и распространять свои гены на такой обширной территории было бы сложно без лошадей.

И хотя скелеты с синдромом верховой езды встречаются редко, их идентификация археологами даёт нам новую информацию о том, каково было жить в восточной степи 5 тысячелетий назад.

«На данный момент, — сказал Траутманн, — похоже на то, что верховая езда в основном была мужским занятием, вероятно, связанным с выпасом скота, и обучение ей, вероятно, начиналось рано.»

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Метки: всадники   екропа   интересно   наука   познавательно   факты   фото   
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6  комментариев
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Frank Borman 2 часа назад
А может, это были древние укры? Они прискакали откуда то из Монголии, чтобы принести культуру и цивилизацию в Европу.
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9k
Mowgley Z ⚔ Полчаса назад
До этого, по-видимому, на ослах просто ездили, а не носились.
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946
Шурман 41 минуту назад
Они ? род человеческий от них пошел и Иисус был Укром :) это у них в истории написано .
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33k
russger 58 минут назад
"Большинство скелетов были в таком плохом состоянии, что невозможно было проанализировать навыки верховой езды. Однако, принимая это во внимание, «мы полагаем, что более 30% взрослых мужчин ямной культуры часто ездили верхом»"

Вот откуда они взяли цифру "30"? Сами же сказали, что невозможно проанализировать -_-
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66k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Любопытно! Впервые слышу про ямную культуру! Порылась в Интернете.
Оказывается были ещё катакомбные и срубные культуры.
Названия связаны со способами захоронения умерших.
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