Первые в мире всадники пронеслись по Европе примерно 5000 лет назад

Изучая скелеты, найденные под курганами возрастом 5000 лет в Европе и Азии, археологи случайно обнаружили первых в мире всадников на лошадях.
Древние всадники были частью так называемой ямной культуры, группы полукочевых людей, которые распространились по Европе и Западной Азии, принеся с собой предшественника индоевропейской языковой семьи. Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что лошадь сыграла неотъемлемую роль в расширении этой группы и, следовательно, в распространении индоевропейского языка.
Новый анализ был сделан на основе 217 человеческих скелетов из Понтийско-Каспийской степи, географической области, которая простирается примерно от Болгарии до Казахстана. На протяжении десятилетий учёные спорили о том, когда были одомашнены лошади. В Казахстане на скелетах лошадей возрастом 5 тыс. лет видны следы износа зубов, которые могли быть вызваны уздечками, в то время как другие исследования обнаружили возможные ограждения. В тот же период времени были выявлены пептиды лошадиного молока в зубном налёте у людей, населявших сегодняшнюю РФ. Важно отметить, что географический взрыв ямной культуры — которая распространилась на 3 тыс. миль (4 500 километров) за всего лишь столетие или два — предполагает, что лошади могли использоваться в качестве транспортных животных.
Но прямых доказательств того, что ямная культура регулярно приручала лошадей, не было.
Поэтому археолог Мартин Траутманн (Martin Trautmann) из Хельсинкского университета, Финляндия, и его коллеги собрали данные о шести диагностических признаках скелета, которые получили общее название «синдром верховой езды». Поскольку кость является живой тканью, она реагирует на воздействующие на неё нагрузки. Постоянная верховая езда может привести к травмам и дегенерации позвоночника, но кроме этого она также может привести к более тонким изменениям в костях ног и бёдер, потому что человеческое тело адаптируется к регулярной верховой езде.
Египетский рисунок богини Астарты верхом на лошади, датируемый 19-й династией, примерно через 1500 лет после первых известных ямных всадников. Эта лошадь имеет стандартное телосложение, она меньше и короче современных лошадей.
На этом известняковом египетском рельефе из гробницы Хоремхеба, Саккара, изображён гонец верхом на лошади — конец 18-й династии. Наездников бронзового века обычно изображали в позе всадника, известной как «сидение на стуле», при которой не использовались мягкие сёдла или стремена.
В скелетах из 39 мест по всей Восточной Европе Траутманн и его коллеги обнаружили, что две дюжины людей имели по крайней мере половину признаков синдрома верховой езды.
Однако наиболее всего они уверены в идентификации пяти представителей ямной культуры, как вероятных наездников, найденных на территориях современных Румынии, Болгарии и Венгрии.
«Наши результаты являются убедительным аргументом в пользу того, что верховая езда была обычным занятием для некоторых ямников уже в 3000 году [до н.э.]», — написали они в своей статье.
Люди ямной культуры не ездили на лошадях Пржевальского, но эти копытные животные, вероятно, близки к тому, как выглядели древние лошади с точки зрения внешнего вида, цвета и размера. Изображение: Zoo of Helsinki
Биргит Бюлер (Birgit Bühler), археолог из Венского университета, сообщила Live Science в электронном письме, что она «в восторге от их исследования». Однако Бюлер, изучавшая синдром верховой езды, но не участвовавшая в данной работе, была обеспокоена тем, как исследователи измеряли изменения в тазобедренных суставах, учитывая плохую сохранность многих костей.
«Поскольку отсутствуют две основные черты, я считаю, что при интерпретации доказательств требуется осторожность», — сказала она.
Большинство скелетов были в таком плохом состоянии, что невозможно было проанализировать навыки верховой езды. Однако, принимая это во внимание, «мы полагаем, что более 30% взрослых мужчин ямной культуры часто ездили верхом», — сказал Траутманн Live Science в электронном письме.
Останки всадника, найденные в Маломирово, Болгария. Это было захоронение ямного типа, и радиоуглеродное датирование относит его к 30 веку до н.э. Изображение: Michał Podsiadło
Шеван Уилкин (Shevan Wilkin), биомолекулярный археолог из Института эволюционной медицины Цюрихского университета, не участвовавший в этом исследовании, сообщил, что выводы исследователей о ямной культуре интересны, но «не удивительны, учитывая их обширное распространение в раннем бронзовом веке». Так быстро расширяться и распространять свои гены на такой обширной территории было бы сложно без лошадей.
И хотя скелеты с синдромом верховой езды встречаются редко, их идентификация археологами даёт нам новую информацию о том, каково было жить в восточной степи 5 тысячелетий назад.
«На данный момент, — сказал Траутманн, — похоже на то, что верховая езда в основном была мужским занятием, вероятно, связанным с выпасом скота, и обучение ей, вероятно, начиналось рано.»
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Вот откуда они взяли цифру "30"? Сами же сказали, что невозможно проанализировать -_-
Оказывается были ещё катакомбные и срубные культуры.
Названия связаны со способами захоронения умерших.