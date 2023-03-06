Первые в мире всадники пронеслись по Европе примерно 5000 лет назад

Древние всадники были частью так называемой ямной культуры, группы полукочевых людей, которые распространились по Европе и Западной Азии, принеся с собой предшественника индоевропейской языковой семьи. Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что лошадь сыграла неотъемлемую роль в расширении этой группы и, следовательно, в распространении индоевропейского языка.

Новый анализ был сделан на основе 217 человеческих скелетов из Понтийско-Каспийской степи, географической области, которая простирается примерно от Болгарии до Казахстана. На протяжении десятилетий учёные спорили о том, когда были одомашнены лошади. В Казахстане на скелетах лошадей возрастом 5 тыс. лет видны следы износа зубов, которые могли быть вызваны уздечками, в то время как другие исследования обнаружили возможные ограждения. В тот же период времени были выявлены пептиды лошадиного молока в зубном налёте у людей, населявших сегодняшнюю РФ. Важно отметить, что географический взрыв ямной культуры — которая распространилась на 3 тыс. миль (4 500 километров) за всего лишь столетие или два — предполагает, что лошади могли использоваться в качестве транспортных животных.