В административном здании Екатеринбурга обнаружили "проститутошную"

Чиновники попытались объяснить, как так получилось.
В Екатеринбурге салон секс-услуг, замаскированный под массажный салон работал в здании на улице Большакова, которое принадлежит администрации города. Прямо напротив массажного салона находится Министерство социальной политики Свердловской области. Полицейские провели контрольную закупку и арестовали девушку, которая занимается проституцией и предлагала свои услуги.
По информации, полученной департаментом 21 августа, оперативники уголовного розыска проверили муниципальное помещение на Большакова, 103. В итоге на одного из сотрудников пользователя помещения составлен административный протокол.
Помещение находилось в муниципальной собственности и по договору от 2021 года сдавалось в аренду. Однако использовалось не по назначению.
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