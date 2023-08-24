В административном здании Екатеринбурга обнаружили "проститутошную"

В Екатеринбурге салон секс-услуг, замаскированный под массажный салон работал в здании на улице Большакова, которое принадлежит администрации города. Прямо напротив массажного салона находится Министерство социальной политики Свердловской области. Полицейские провели контрольную закупку и арестовали девушку, которая занимается проституцией и предлагала свои услуги.

По информации, полученной департаментом 21 августа, оперативники уголовного розыска проверили муниципальное помещение на Большакова, 103. В итоге на одного из сотрудников пользователя помещения составлен административный протокол.

Помещение находилось в муниципальной собственности и по договору от 2021 года сдавалось в аренду. Однако использовалось не по назначению.