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В административном здании Екатеринбурга обнаружили "проститутошную"

В административном здании Екатеринбурга обнаружили "проститутошную"

Автор:
24 августа 2023 16:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Юмор   административное здание   екатеринбург   интересное   массажный салон   фото   чиновники   
2607
1

Чиновники попытались объяснить, как так получилось.

В Екатеринбурге салон секс-услуг, замаскированный под массажный салон работал в здании на улице Большакова, которое принадлежит администрации города. Прямо напротив массажного салона находится Министерство социальной политики Свердловской области. Полицейские провели контрольную закупку и арестовали девушку, которая занимается проституцией и предлагала свои услуги.

По информации, полученной департаментом 21 августа, оперативники уголовного розыска проверили муниципальное помещение на Большакова, 103. В итоге на одного из сотрудников пользователя помещения составлен административный протокол.

Помещение находилось в муниципальной собственности и по договору от 2021 года сдавалось в аренду. Однако использовалось не по назначению.

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Метки: Россия   Юмор   административное здание   екатеринбург   интересное   массажный салон   фото   чиновники   
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20  комментариев
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11k
Copycat Час назад
по моему как минимум половина так называемых массажных салонов попутно оказывает ещё и секс услуги
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14k
Kostick 3 минуты назад
за совершение контрольной закупки, доблестный джедай награждён сифаком!))
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3k
Артур Котовой 19 минут назад
Депутаты объяснили это просто: Чтобы не ждать сделали под боком.
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8k
Дмитрий 20 минут назад
Всё правильно! Всё так и было! Проститутошная и социальная политика! Пенсионерам и малоимущим скидки! Талоны выдавали?
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10k
Борис Карабанов 48 минут назад
Арендодатель-то здесь при чём? Миллионы квадратных метров муниципальной недвижимости сдаётся в аренду. В договоре аренды не указан вид деятельности "проституция", а инспекцией законности деятельности арендатора занимаются "кто следует", что они и сделали.
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6k
Бу 55 минут назад
ха ха.
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134
Андрей Л 55 минут назад
Да все администрации - проститутошные. Были бы деньги, окажут любую услугу.
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29k
Serg2001 58 минут назад
У Руслана Белого была прикольная хохма на тему, что бы было, если бы проститутку выбрали мэром города. Как бы её наказывали за плохую работу и продлевали за хорошую.
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590
Александр Час назад
Да давно пора легализовать проституцию,пусть налоги платят...
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780
Сергей Час назад
Пчелы против мёда
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