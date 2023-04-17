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В Питере фонтан кипятка из-под земли заливает дома и припаркованные машины

В Питере фонтан кипятка из-под земли заливает дома и припаркованные машины

Автор:
17 апреля 2023 09:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ЧП   видео   кипяток   питер   прорыв трубы   фонтан   
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На видео, которым поделились очевидцы, видно, как огромная струя бьет из-под земли в центре Петербурга.

По словам очевидцев, из-за прорыва трубы затопило проезжую часть. Кипяток бил фонтаном из-под земли. От водной поверхности шел густой пар. В зоне подтопления оказались припаркованные автомобили.

Как рассказали в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», инцидент произошел у дома № 21.

«В зоне дефекта припаркованы автомобили без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — рассказали на предприятии.

Источник:

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Метки: ЧП   видео   кипяток   питер   прорыв трубы   фонтан   
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3  комментария
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Злодей 36 минут назад
Нашим питерским пох. История была с положенными бэушными трубами, там наворовано на миллиарды, но тема плавно сдулась, виновных не нашли,а тех,что нашли простили.
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Капитошка 36 минут назад
Теперь в Питере есть свой гейзер.
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