В Питере фонтан кипятка из-под земли заливает дома и припаркованные машины

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На видео, которым поделились очевидцы, видно, как огромная струя бьет из-под земли в центре Петербурга.
По словам очевидцев, из-за прорыва трубы затопило проезжую часть. Кипяток бил фонтаном из-под земли. От водной поверхности шел густой пар. В зоне подтопления оказались припаркованные автомобили.
Внимание! В данном видео присутствует ненормативная лексика
Как рассказали в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», инцидент произошел у дома № 21.
«В зоне дефекта припаркованы автомобили без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — рассказали на предприятии.
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