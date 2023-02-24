В Петербурге мужик выстрелил в сотрудника ОМОНа из обреза

В Питере ЧП: рядом со станцией метро «Гостиный двор», мужчина подошёл к ОМОНовцу и выстрелил в него картечью из обреза. По предварительным данным, нападавший - 50-летний уроженец Узбекистана.

Услышав звук выстрела, коллеги ОМОНовца сразу бросились на помощь и задержали мужика с обрезом. С собой у него был целый арсенал: ружья, пистолет, муляж гранаты и бутылки с зажигательной смесью.