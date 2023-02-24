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В Петербурге мужик выстрелил в сотрудника ОМОНа из обреза

В Петербурге мужик выстрелил в сотрудника ОМОНа из обреза

Автор:
24 февраля 2023 13:47
Сообщество : Криминал
Метки: Санкт-Петербург   картечь   обрез   омон   питер   силовик   
4495
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Прямо среди бела дня, на глазах у прохожих.

В Питере ЧП: рядом со станцией метро «Гостиный двор», мужчина подошёл к ОМОНовцу и выстрелил в него картечью из обреза. По предварительным данным, нападавший - 50-летний уроженец Узбекистана.

Услышав звук выстрела, коллеги ОМОНовца сразу бросились на помощь и задержали мужика с обрезом. С собой у него был целый арсенал: ружья, пистолет, муляж гранаты и бутылки с зажигательной смесью.

На него завели дело по уголовной статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», преступнику светит до 20 лет тюрьмы. Сейчас с ним работают следователи.

А у пострадавшего сотрудника множественные огнестрельные ранения живота, он в реанимации.

UPD: Видео подготовки к нападению и самой стрельбы.

Источник:

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Метки: Санкт-Петербург   картечь   обрез   омон   питер   силовик   
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44  комментария
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27k
Юрий 2 часа назад
Проще было стрелка на месте ликвидировать. За сопротивление при задержании...
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5k
Wadim 15 минут назад
гандон отправится теперь пожизненно любоваться северным сиянием

УФСБ по Петербургу и Ленобласти взяло на себя оперативное сопровождение по делу, возбуждённому после стрельбы у Гостиного двора 24 февраля. Не исключён новый поворот.

По информации «Фонтанки», на данный момент с задержанным и по всем мероприятиям, связанным с делом, работают оперативники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Не исключено, что дело будет передано в следственную службу УФСБ. В таком случае, можно предположить, что статью переквалифицируют на 205 УК – терроризм
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475
Куруш 21 минуту назад
От души ребята постарались приукрашивая морду лица. И хорошо, что живим оставили. Пока катается по этапам еще не раз пластику лица сделают.
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−9
Bot BBBot Полчаса назад
надеюсь, даже портрет Бандеры не нашли при нем?
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−14
Лариса Полчаса назад
Хочу секса. Пишите в Телегу potebege
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116
ДокторКто Полчаса назад
а может быть это постанова?
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31k
Dobry vojak Svejk 38 минут назад
Жаль этого урода сразу не отправили к праотцам на родину. В ящике
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1k
Просто прохожий 47 минут назад
Плохой омоновец. Уже при приближении подонка надо было , его изрешетить и желательно разрывными и со съемкой на нательную камеру.
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5k
Кистень 54 минуты назад
Всё. Пора чуркестанцев к стенке ставить. Массово.
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10k
Vampire 55 минут назад
Такой замес и двое выживших? В Питере? Уже хорошая новость.
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11k
Rus77 Час назад
Дожили товарищи, теперь азиаты мигранты стреляют в полицию среди бела дня, они уже создали огромные этнические банды, дальше только закрытые районы как Чайнатаун, и в конце анклав...
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37k
Александр Час назад
Странно, что не расчленил на месте...
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7
Ivanыch Александр Час назад
так он не местный !
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2k
Юрий Злой 2 часа назад
интересно, он действовал по заказу Байдена ? или лично Бендера ему это приказал, хотя возможно тут замешаны Англосаксы
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98k
parallax 2 часа назад
Надеюсь на хлеб, он за решёткой будет сам зарабатывать.
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6k
5 копеек 2 часа назад
"картечью из обреза", "ранения живота" ... мутновато, знать бы причину... Впрочем, ...уроженец Узбекистана и ОМОНовец, ...думаю следствие разберётся типа правильно
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11k
Shtoppi 2 часа назад
интервенты качать обстановку начинают. видимо их в Россию уже достаточно понаехало для этого.
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August

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