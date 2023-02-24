В Петербурге мужик выстрелил в сотрудника ОМОНа из обреза

Прямо среди бела дня, на глазах у прохожих.
В Питере ЧП: рядом со станцией метро «Гостиный двор», мужчина подошёл к ОМОНовцу и выстрелил в него картечью из обреза. По предварительным данным, нападавший - 50-летний уроженец Узбекистана.
Услышав звук выстрела, коллеги ОМОНовца сразу бросились на помощь и задержали мужика с обрезом. С собой у него был целый арсенал: ружья, пистолет, муляж гранаты и бутылки с зажигательной смесью.
На него завели дело по уголовной статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», преступнику светит до 20 лет тюрьмы. Сейчас с ним работают следователи.
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А у пострадавшего сотрудника множественные огнестрельные ранения живота, он в реанимации.
UPD: Видео подготовки к нападению и самой стрельбы.
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УФСБ по Петербургу и Ленобласти взяло на себя оперативное сопровождение по делу, возбуждённому после стрельбы у Гостиного двора 24 февраля. Не исключён новый поворот.
По информации «Фонтанки», на данный момент с задержанным и по всем мероприятиям, связанным с делом, работают оперативники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Не исключено, что дело будет передано в следственную службу УФСБ. В таком случае, можно предположить, что статью переквалифицируют на 205 УК – терроризм
Но ты уже готов кого-то на рудники выслать.
Безудержный флуд пользователя на всех ветках.
Вот из-за таких оппозиционеров, оппозиция у нас никак не может сформироваться.
Народ же видит, что бестолочи!
а тех кто ему выдал гражданство - расстрелять!