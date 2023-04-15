Царство грибов под неожиданным ракурсом

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Не зря учёные ломали голову при их классификации. Ведь грибы имеют признаки и животных, и растений. В итоге их выделили в отдельное царство.
И не зря. Ведь помимо хорошо известных шампиньонов, сыроежек, маслят и подберёзовиков это царство представлено и поразительными представителями. Практически царственными особами, которые удивляют, пугают и умиляют.
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А вам попадались на тихой охоте подобные чудеса?
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