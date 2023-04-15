FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8083 поста • 835 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Царство грибов под неожиданным ракурсом

Царство грибов под неожиданным ракурсом

Автор:
15 апреля 2023 20:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: гриб   забавно   интересно   поиск   природа   смешно   сходство   фото   
784
12

Не зря учёные ломали голову при их классификации. Ведь грибы имеют признаки и животных, и растений. В итоге их выделили в отдельное царство.

И не зря. Ведь помимо хорошо известных шампиньонов, сыроежек, маслят и подберёзовиков это царство представлено и поразительными представителями. Практически царственными особами, которые удивляют, пугают и умиляют.

×
×

А вам попадались на тихой охоте подобные чудеса?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: гриб   забавно   интересно   поиск   природа   смешно   сходство   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Трям 48 минут назад
Комментарий к фото
waka-waka-waka
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

43904



Другие посты автора
Популярное в сообществах
“Я пытаюсь бороться с этим ради сыновей”: взлёты и падения актёра Сергея Газарова
“Я пытаюсь бороться с этим ради сыновей”: взлёты и падения актёра Сергея Газарова
18 любопытных фотографий, которые раскрывают неизвестную сторону вещей
18 любопытных фотографий, которые раскрывают неизвестную сторону вещей
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
«Юра, прости, мы всё про…»
«Юра, прости, мы всё про…»
Повышенный кешбэк на покупки в Перекрёстке и Пятёрочке
Повышенный кешбэк на покупки в Перекрёстке и Пятёрочке
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Случайности не случайны

Лучшие демотиваторы
Мир до и после того, как ты высказал своё мнение

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#автомобили#дтп#аварии#авто аварии#кино#Фотографии#красота
#Юмор#факты#подборка#животные#Жизнь#люди#удивительно#позитив#фильм#дети
#история#шоу бизнес#в мире#машина#интересное#США#знаменитости#Приколы#актеры#забавно
Бесплатно навсегда: и такое бывает Бесплатно навсегда: и такое бывает Мир повседневных открытий и безграничных фантазий Мир повседневных открытий и безграничных фантазий 13 кроссвордов, которые ну просто ломают мозг 13 кроссвордов, которые ну просто ломают мозг У природы всегда припасено для нас что-то удивительное У природы всегда припасено для нас что-то удивительное Сбой в матрице: 20+ забавных совпадений в мире животных Сбой в матрице: 20+ забавных совпадений в мире животных Лягушкороты и другие: 10 смешных животных, которые живут на нашей планете Лягушкороты и другие: 10 смешных животных, которые живут на нашей планете

На что жалуетесь?

Вернуться