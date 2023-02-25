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Вошедшие в историю ретро-фото с участием животных

Вошедшие в историю ретро-фото с участием животных

Автор:
25 февраля 2023 20:04
Сообщество : Животные
Метки: Животное   грустно   забавно   интересно   история   смешно   снимок   трогательно   фото   
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Не только присутствие на снимке известных личностей или значимых событий делает фотографию исторической.

Есть и фото с животными – забавные и грустные, которые заняли своё место в искусстве и истории.

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Кажется, что эти горные козлы возносят молитву, целуя какую-то святую для них гору. Но в действительности всё прозаичнее: животные взбираются по невероятно крутой плотине в итальянском национальном парке Гран-Парадизо, одновременно облизывая её стены, пытаясь отыскать соль. Возможно, есть и более простой способ её найти. Но упрямым созданиям он или неизвестен, либо они просто его игнорируют.

Фото сделано в 30-х в зоопарке Лондона. Надо полагать, что в тот период в городе был избыток детей, поскольку герой – комодский варан вполне способен справиться со взрослым мужчиной, не говоря уже о маленьких девочках.

Нью-йоркский офицер образца 1925 года остановил машины, чтобы дать возможность хвостатой мамаше перенести своё чадо через дорогу. Да, всё было иным: и город, и люди. Только кошки во все времена одинаковые.

Принято считать, что его сделал известный японский фотограф-натуралист Мичио Хосино за секунды до смерти. Мужчину действительно убил медведь и утащил тело из палатки. Но это фото на самом деле подделка, которую изготовили для конкурса фотожаб и завирусили в Сети.

Судя по суровому выражению лица этого кудрявого малыша, седлать такое страшилище, чтобы проехать дозором по границам владений, для него обычное дело. Фото серьёзного юного наездника и его щетинистого транспортного средства сделано в 1914 году.

Этот очаровательный осьминог пытается утянуть аквалангиста назад в свой аквариум. Видимо, ему одиноко и очень нужны друзья.

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Метки: Животное   грустно   забавно   интересно   история   смешно   снимок   трогательно   фото   
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Shtoppi 37 минут назад
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