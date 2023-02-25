Вошедшие в историю ретро-фото с участием животных

Кажется, что эти горные козлы возносят молитву, целуя какую-то святую для них гору. Но в действительности всё прозаичнее: животные взбираются по невероятно крутой плотине в итальянском национальном парке Гран-Парадизо, одновременно облизывая её стены, пытаясь отыскать соль. Возможно, есть и более простой способ её найти. Но упрямым созданиям он или неизвестен, либо они просто его игнорируют.