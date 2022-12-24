Мир повседневных открытий и безграничных фантазий

В супермаркетах Бразилии имеются в продаже плоды кешью с плодоножкой. Плодоножки тоже съедобны, но употреблять их в пищу можно только после предварительной обязательной обжарки. А иначе она просто сожжёт слизистую. Ходят слухи, что в беднейших районах к очистке кешью привлекают детей, которые постепенно теряют отпечатки пальцев: их начисто сжигает содержащаяся в кожуре кислота.