Мир повседневных открытий и безграничных фантазий

Кажется, что в этом мире уже всё известно и знакомо. А потому привычно и скучно.
Но даже обычные вещи, если присмотреться к ним повнимательнее, способны удивить. Да и люди, как оказывается, те ещё фантазёры и креативщики.
Оказывается, мишень для игры в дартс – это всего лишь длинная лента, скрученная по типу рулета.
Внутри старого клубня зародилась новая жизнь, которая отчаянно рвётся наружу.
Один в один око Саурона. Даже круче.
Внутри раковины устрицы оказался совершенно сухой маленький краб. Эти малявки – паразиты. Проползают внутрь и живут на полном довольствии.
Такая новая концептуальная форма рождается, если разрезать тюбик с засохшим клеем.
Нет, это крутой водостойкий гипс. Можно и чесаться, и мыться, и выглядеть стильно.
Светильники в кардиологии расположили таким образом.
Так бывает, если любишь джинсы не по размеру.
На фоне модного тренда поддержки людей с особенностями производители игрушек выпустили куклу Кена с витилиго.
Парень собирает вибриссы, выпадающие у его питомицы. На фото добыча за несколько лет.
Здесь результат сбора за целых два десятилетия! Ещё и оформлено креативно.
Это демонстрационные модели палаток, которые показывают, как будет выглядеть модель в действительности.
Оборудован широким и, соответственно, крепким и устойчивым основанием. Заседаем на здоровье.
Так выглядит клюв чайки изнутри. Зевнула так зевнула…
Такой милейший мармеладный экземпляр попался в пачке. Хвостик яркий, крутой, но какой-то не медвежий.
В супермаркетах Бразилии имеются в продаже плоды кешью с плодоножкой. Плодоножки тоже съедобны, но употреблять их в пищу можно только после предварительной обязательной обжарки. А иначе она просто сожжёт слизистую. Ходят слухи, что в беднейших районах к очистке кешью привлекают детей, которые постепенно теряют отпечатки пальцев: их начисто сжигает содержащаяся в кожуре кислота.
Источник:
- 14 убойных диалогов, подслушанных на детских площадках
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Никто ничего не сжигает, не обжигает... Ну разве тока Галатея по врожденному идиотизму скорлупу ела... Там - да, ожоги легко...
Через пару минут мужик опять зовёт бармена и заказывает пиво. Бармен убирает пустой бокал, глядь - а подставки нет!
"Ну на сувенир взял, с кем не бывает"
Наливает пиво, кладёт подставку, ставит бокал и отходит.
Ещё через 5 минут тракторист снова заказывает. Бармен убирает опустевший бокал, а подставки снова нет...
"Ну другу в подарок забрал, видно же - деревня!"
Наливает пиво, ставит бокал (без подставки), отходит. И тут его окликает мужик:
- Э! Наливака! А печеньку на закусь???!!!