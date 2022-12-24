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Мир повседневных открытий и безграничных фантазий

Мир повседневных открытий и безграничных фантазий

Автор:
24 декабря 2022 19:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   интересно   мир   открытие   смешно   факт   фото   
2298
17

Кажется, что в этом мире уже всё известно и знакомо. А потому привычно и скучно.

Но даже обычные вещи, если присмотреться к ним повнимательнее, способны удивить. Да и люди, как оказывается, те ещё фантазёры и креативщики.

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Оказывается, мишень для игры в дартс – это всего лишь длинная лента, скрученная по типу рулета.

Внутри старого клубня зародилась новая жизнь, которая отчаянно рвётся наружу.

Один в один око Саурона. Даже круче.

Внутри раковины устрицы оказался совершенно сухой маленький краб. Эти малявки – паразиты. Проползают внутрь и живут на полном  довольствии.

Такая новая концептуальная форма рождается, если разрезать тюбик с засохшим клеем.

Нет, это крутой водостойкий гипс. Можно и чесаться, и мыться, и выглядеть стильно.

Светильники в кардиологии расположили таким образом.

Так бывает, если любишь джинсы не по размеру.

На фоне модного тренда поддержки людей с особенностями производители игрушек выпустили куклу Кена с витилиго.

Парень собирает вибриссы, выпадающие у его питомицы. На фото добыча за несколько лет.

Здесь результат сбора за целых два десятилетия! Ещё и оформлено креативно.

Это демонстрационные модели палаток, которые показывают, как будет выглядеть модель в действительности.

Оборудован широким и, соответственно, крепким и устойчивым основанием. Заседаем на здоровье.

Так выглядит клюв чайки изнутри. Зевнула так зевнула…

Такой милейший мармеладный экземпляр попался в пачке. Хвостик яркий, крутой, но какой-то не медвежий.

В супермаркетах Бразилии имеются в продаже плоды кешью с плодоножкой. Плодоножки тоже съедобны, но употреблять их в пищу можно только после предварительной обязательной обжарки. А иначе она просто сожжёт слизистую. Ходят слухи, что в беднейших районах к очистке кешью привлекают детей, которые постепенно теряют отпечатки пальцев: их начисто сжигает содержащаяся в кожуре кислота.

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Метки: забавно   интересно   мир   открытие   смешно   факт   фото   
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19k
Corvus Corax Час назад
Яблоки кешью едят в свежем виде, делают сок, джемы, желе, компоты, освежающие напитки, вино и крепкие спиртные напитки (с)

Никто ничего не сжигает, не обжигает... Ну разве тока Галатея по врожденному идиотизму скорлупу ела... Там - да, ожоги легко...
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13k
Александр 11 минут назад
Послал председатель колхоза тракториста в город за деталью. Денег дал на деталь, на транспорт, на питание и проживание. Приехал мужик в город и сразу в бар! Садится, заказывает пива, сидит, оглядывается, глаза пучит. Бармен кладёт фирменную подставку на стойку и ставит сверху бокал пива.
Через пару минут мужик опять зовёт бармена и заказывает пиво. Бармен убирает пустой бокал, глядь - а подставки нет!
"Ну на сувенир взял, с кем не бывает"
Наливает пиво, кладёт подставку, ставит бокал и отходит.
Ещё через 5 минут тракторист снова заказывает. Бармен убирает опустевший бокал, а подставки снова нет...
"Ну другу в подарок забрал, видно же - деревня!"
Наливает пиво, ставит бокал (без подставки), отходит. И тут его окликает мужик:
- Э! Наливака! А печеньку на закусь???!!!
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