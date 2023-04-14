В Новосибирске сын экс-депутата проскочил на красный, насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Теперь 21-летний Александр составит компанию своему отцу в СИЗО.
Сегодня утром в центре Новосибирска водитель Geely Tugella на огромной скорости сбил 44-летнюю женщину, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора. Шансов выжить от такого удара у пострадавшей не было, она скончалась на месте, не приходя в сознание. Виновник аварии при этом не стал останавливаться и уехал, не сбавляя скорости.
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Владельца китайского кроссовера нашли через несколько часов по адресу проживания и отвезли в отдел полиции. Выяснилось, что за рулём находился 21-летний Александр Бушков, сын бывшего депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Николая Бушкова, который сейчас находится в СИЗО по делу о коррупции.
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Очевидцы аварии считают, что Бушков в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. В отделе полиции он действительно был не трезв, но говорит, что выпил уже после ДТП из-за стресса. Впрочем, как считает юрист Сергей Егоров, даже если следствию не удастся доказать, что на момент аварии он был пьяным, ему всё равно грозит суровое наказание — от 5 до 12 лет лишения свободы. Судить его будут по ст. 264 ч. 4 п. "б" УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения».
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Однако местные СМИ пишут, что против Бушкова возбудили уголовное дело сразу по нескольким пунктам, включая все отягчающие — п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения».
Что касается отца Александра, депутата алтайского Заксобрания, то он обвиняется в незаконной рубке леса в Тальменском районе Алтайского края в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и обороте незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ).
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Или привык денюжку клянчить.
ДБД! Даже если не смотреть на "мягких" пешеходов, там же, впереди, много твёрдых машин было.
Куда он так летел?
Сто пудов был под чем-то, и не факт, что только под градусом.
Женщину жалко.
Наверно, увидела, что время заканчивается на переход, вот и ускорилась, чтобы успеть на зеленый.
А тут это... Низко летит.
Мозг вытек.
уродам на нарах самое место.