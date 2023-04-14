В Новосибирске сын экс-депутата проскочил на красный, насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Очевидцы аварии считают, что Бушков в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. В отделе полиции он действительно был не трезв, но говорит, что выпил уже после ДТП из-за стресса. Впрочем, как считает юрист Сергей Егоров, даже если следствию не удастся доказать, что на момент аварии он был пьяным, ему всё равно грозит суровое наказание — от 5 до 12 лет лишения свободы. Судить его будут по ст. 264 ч. 4 п. "б" УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения».