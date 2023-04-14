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В Новосибирске сын экс-депутата проскочил на красный, насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Новосибирске сын экс-депутата проскочил на красный, насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Автор:
14 апреля 2023 15:33
Сообщество : Аварии
Метки: Новосибирск   авария   наезд   нарушение пдд   пешеход   полиция   
1864
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Теперь 21-летний Александр составит компанию своему отцу в СИЗО.

Сегодня утром в центре Новосибирска водитель Geely Tugella на огромной скорости сбил 44-летнюю женщину, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора. Шансов выжить от такого удара у пострадавшей не было, она скончалась на месте, не приходя в сознание. Виновник аварии при этом не стал останавливаться и уехал, не сбавляя скорости.

Владельца китайского кроссовера нашли через несколько часов по адресу проживания и отвезли в отдел полиции. Выяснилось, что за рулём находился 21-летний Александр Бушков, сын бывшего депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Николая Бушкова, который сейчас находится в СИЗО по делу о коррупции.

Очевидцы аварии считают, что Бушков в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. В отделе полиции он действительно был не трезв, но говорит, что выпил уже после ДТП из-за стресса. Впрочем, как считает юрист Сергей Егоров, даже если следствию не удастся доказать, что на момент аварии он был пьяным, ему всё равно грозит суровое наказание — от 5 до 12 лет лишения свободы. Судить его будут по ст. 264 ч. 4 п. "б" УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения».

Однако местные СМИ пишут, что против Бушкова возбудили уголовное дело сразу по нескольким пунктам, включая все отягчающие — п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения».

Что касается отца Александра, депутата алтайского Заксобрания, то он обвиняется в незаконной рубке леса в Тальменском районе Алтайского края в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и обороте незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ).

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Метки: Новосибирск   авария   наезд   нарушение пдд   пешеход   полиция   
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22  комментария
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57k
Опиум для народа Час назад
От 5 до 12-ти? Таким надо давать пожизненное, а лучше смертную казнь.
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19k
Robin Hood 13 минут назад
Вопрос надо решать кардинально
Вопрос надо решать кардинальноПосмотреть
Вопрос надо решать кардинально
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44k
Aleksandr 13 минут назад
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322
Человек Наблюдающий 13 минут назад
Чиновникам надо при вступлении в должность яйца отрезать, что бы выродков не плодили. Гнида [мат]
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52
Дина 14 минут назад
От осины не родятся апельсины.
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2
User_1923894 17 минут назад
Вместе с Отцом на фронт его. На Передовую!
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18k
Вася 21 минуту назад
А сколько ещё таких сынков "депутатов"..
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319
Guilty Pleasure Полчаса назад
яблоко от яблони
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83
Kniazeu Полчаса назад
Таких бешенных собак надо усыплять.
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45k
turyst Полчаса назад
К папочке торопился. Соскучился, наверное.
Или привык денюжку клянчить.

ДБД! Даже если не смотреть на "мягких" пешеходов, там же, впереди, много твёрдых машин было.
Куда он так летел?

Сто пудов был под чем-то, и не факт, что только под градусом.

Женщину жалко.
Наверно, увидела, что время заканчивается на переход, вот и ускорилась, чтобы успеть на зеленый.
А тут это... Низко летит.
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22k
ЦСКА 38 минут назад
Выродок ох.у.е.вший! Женщину убил на пешеходном под красный, на 12й секунде чудом разошелся с темным седаном! Если бы в бок влупился, как миниму еще один труп! Слинял, еще и бухой! Полный набор! И сколько дадут!? В Москве вчера начали судить обдолбаную тварь, убившую мать с ребенком! https://iz.ru/1498246/2023-04-13/sud-prodlil-arest-sbivshei-mat-s-dvumia-detmi-v-moskvehttps://iz.ru/1498246/2023-04-13/sud-prodlil-arest-sbivshei-mat-s-dvumia-detmi-v-moskve
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74k
Доктор Джонс 47 минут назад
Врос вот из сына [мат], если папа тот же...
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74k
Viktor 50 минут назад
На нары сучёнка, к батьке!
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280
Вася Пупкин 59 минут назад
Что за неисправность была в машине, что надо было гнать 100+км/ч в автосервис?
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12k
Shtoppi Час назад
яблочко от яблоньки...
уродам на нарах самое место.
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742
ruslan d Час назад
еще и на докатке гонял ...
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