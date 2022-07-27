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В Новосибирске приезжий из ревности зарезал 17-летнюю девушку

В Новосибирске приезжий из ревности зарезал 17-летнюю девушку

Автор:
27 июля 2022 15:49
Сообщество : Криминал
Метки: Девушка   Новосибирск   мигрант   нож   полиция   приезжий   ревность   убийство   
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Его «чувства» стали причиной зверского убийства - он нанёс девушке больше десяти ударов ножом.

Новосибирск сегодня бурлит: местные жители обсуждают жестокую расправу над несовершеннолетней девушкой. Это сделал 27-летний мигрант - какое-то время он с ней встречался, потом они расстались… А закончилось всё трагедией.

Хушнуд Хамроев был, якобы, без ума от Анны. Они проводили много времени вместе и он рассказывал, что «ради неё готов на всё».

И ревновал её к каждому столбу. Об этом говорят и подруги, и мать убитой девушки. В конце концов Анне надоело такое назойливое внимание и она решила расстаться с этим ухажёром.

Несколько раз они то расходились, то сходились. Но всё-таки девушка приняла окончательное решение и объявила ему о расставании. После этого парень не успокоился и знакомые девушки утверждают, что он ей угрожал:

«Он ей угрожал в контакте. Месяц назад они с мамой заявление на него написали. Но не отреагировали на него».

В МВД Новосибирска уже направили запрос - было ли такое заявление. Пока комментариев нет, поэтому инфа о заявлении не подтверждена. А вчера девушку и её бывшего видели возле одного из магазинов. Потом регистратор проезжающей машины зафиксировал, как девушка бежит по дороге, Хамроев её догоняет и наносит множество ударов.

Осторожно, жестокие кадры! Впечатлительным лучше пропустить видео:

Хамроев скрылся и его объявили в розыск. Сегодня утром его задержали сотрудники ДПС: он был уже в 28 км от места убийства и пытался выяснить у местных, как тайно уехать в Таджикистан, но его сдали в руки полицейских.

Хамроева будут судить, скорее всего, ему грозит до 15 лет «строгача». Кстати, ранее он уже отсидел за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и угрозу убийством, так что срок могут и пересмотреть.

А на месте убийства уже возник стихийный мемориал: к столбу привязали букет роз, а рядом положили вещи девушки.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   Новосибирск   мигрант   нож   полиция   приезжий   ревность   убийство   
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67  комментариев
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11k
Kostick 5 часов назад
эта информация должна быть слышна из каждого утюга, дабы идиотки малолетние понимали, что для чурок они не люди, а собственность, как баран. питартаста черножопого растворить в кислоте, медленно.
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971
Sieras Death 9 минут назад
Пятнарик, вы прикалываетесь? Умышленное с особой жестокостью. Т е за свою жизнь может отброс общества несколько человек убить и даже на свободе потом быть.
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6k
Василий 16 минут назад
Некоторые подробности приключений трудолюбивого Хушнуда Хомраева из Таджикистана в РФ.

В 2017-м иностранный специалист снял квартиру у пенсионерки. Вскоре ему приглянулась учащаяся в школе внучка хозяйки квартиры. На ухаживания многонационала она не реагировала и они резко сменились избиениями и угрозами. Хушнуд Хамроев получил первое уголовное дело, а из жилья его выселили.

Однажды он выследил Веронику, когда она шла в школу с подругой, несколько раз ударил девушку, толкнул на бетон и стал угрожать ножом. Потасовку заметил прохожий, вызвал полицию. Хушнуд ударить Веронику ножом в шею, грудь, кинул в сугроб. Её увезли на скорой.

Дикаря удерживали до приезда наряда. Благодаря помощи диаспоры, его судили по абсолютно смехотворным статьям для совершенного преступления. В 2020-м он получил год колонии-поселения и вышел на свободу прямо из зала суда учли время СИЗО.

После этого его не депортировали, он продолжил по кайфу жить в РФ. Почувствовав свою полную безнаказанность, в итоге убил человека и попытался по классике сбежать. Все эти годы ему сдавали жильё, устраивали на работу, он так же продолжал домогаться до несовершеннолетних детей, родителям которых, видимо, абсолютно плевать где и с кем их дочери проводят время.

UPD: РИА новости сообщает. Мать убитой девушки три раза заявляла в полицию, что Хамроев угрожал дочери убийством, по всем заявлениям ей было отказано в возбуждении уголовных дел, проводится внутренняя проверка.
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789
Дмитрий 19 минут назад
Хлебушек в голове , не жалко.
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28k
Alex 24 минуты назад
Чернильница.
Эти дуры никогда не научатся
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81
apqurhf Полчаса назад
хорошая новость. одной чернильницей меньше
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−101
Сигизмунд Лазаревич 37 минут назад
Закономерно в целом. Чем думают девчонки связываясь вот с такими дегенератами?
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647
Alex Час назад
Девки, вот скажите, на кой хрен вы под черных ложитесь? Они же вас как ш**люх воспринимают, если не хуже. Не ужели зуд в п**де сильнее чувства собственного достоинства и самосохранения?
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5k
Allmaster 2 часа назад
Когда до наших девок дойдет, что азиаты, это не то, к чему они привыкли. Они для них мебель с дыркой. 2 сорт. Нет ведь. А звоночки все чаще...
Живу в мусульманской стране, в составе России.
И вижу, как оооочень медленно, страна скатывается с светского государства в темные века. Очень, очень медленно, но лет 15-20 я хиджабы не видел на улицах, сейчас их типа модно носить. Молодежь ходит, пока им нравится, для них это типа модно и игра.
Вижу, как мужья уже начинают считать и кричать на жен. Как на второй сорт. А те молчаливо сносят. Муж же, имеет право. Это первый шаг....
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0
Олжас Allmaster 24 минуты назад
Таджики это не азиаты. это темные европойды как кавказцы, итальянцы, турки и т.д. Азиаты это Казахи, киргизы, китайцы и т.д. глаза узкие это азиаты. и для нас русские девушки не 2 сорт. такие же люди как и мы. У нас в Казахстане и русские парни женятся на казашках, и казахи на русских девушек. и живут норм. Фамилия казахская, имя русская) типа Муллахметова Наталья, Нурушева Ангелина.
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99
cl1 3 часа назад
Жестко - ДА, удивлен - НЕТ. Страна-то сказочная.
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12k
сеньор Леонсио 3 часа назад
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1k
Мурчелло 3 часа назад
Что не видно защитников черножопых.Особенно этого,опиума для народа.Кто то меня тут нациком называл, уже режут ваших детей, режут, колечат,а я нацик.
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8k
КОСТЯН 4 часа назад
Некуй ноги раздвигать перед этими обезьянами. Пускай своих обезьяних дрючат или по старинке ослов.
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10k
кот базилий 4 часа назад
Очередная выходка дикаря, "зарезаль, убежаль, миня никто не видель".... мышление примата.
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984
Антон 4 часа назад
Ну сучара! Ему нужно хрен отрезать, и руки оторвать и пуст ходит так.
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416
Карл Arti 3 часа назад
С одной ногой ©
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54
Андрей Л 4 часа назад
У них это норма. Он даже не парится. Ну, типа как барана прирезал и чего все вдруг так на него взъелись?
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14k
Алекс 4 часа назад
Какое то двоякое чувство...как человека ее жаль, но как чернильницу....
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74
ChePaev 4 часа назад
Всем чернильницам в назидание - нехер было изначально жопой крутить перед этим чуркой! а то изначально у вас " чтоб любовь была горяча - мама, я хочу хача!" (с) а потом "памагите, он меня как барана зарезал". Тут баба виновата на 50% сама в случившемся.
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74
ChePaev Ольга 36 минут назад
"если ты пьешь с ворами -опасайся за свой кошелек" (с)
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2k
Инквизитор РФ 4 часа назад
какие нахер 15 лет, его суку разрезать на части надо
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74
ChePaev Инквизитор РФ 4 часа назад
Он просто поступил так, как поступают у них с неверными женами - их просто забивают камнями или палками, потому что баба на востоке -это просто вещь, которых можно иметь одновременно сразу несколько, как баранов. Можно лупить их даже на людях (у них это называется воспитание), можно замотать ее в черные тряпки с ног до головы в жару + 50, а самому идти рядом с ней прохлаждаясь в шортах, майке и шлепанцах.
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0
Олжас ChePaev 22 минуты назад
На востоке это где именно?
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31
Федор Шелепа 4 часа назад
видела перед кем ноги раздвигала, такие обрыганы им нравятся)
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2k
Григорий 4 часа назад
линчевать обезьяну, а из шкуры коврик сделать и в общественный туалет положить.
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