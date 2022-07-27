В Новосибирске приезжий из ревности зарезал 17-летнюю девушку

И ревновал её к каждому столбу. Об этом говорят и подруги, и мать убитой девушки. В конце концов Анне надоело такое назойливое внимание и она решила расстаться с этим ухажёром.

Несколько раз они то расходились, то сходились. Но всё-таки девушка приняла окончательное решение и объявила ему о расставании. После этого парень не успокоился и знакомые девушки утверждают, что он ей угрожал: