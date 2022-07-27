В Новосибирске приезжий из ревности зарезал 17-летнюю девушку

Его «чувства» стали причиной зверского убийства - он нанёс девушке больше десяти ударов ножом.
Новосибирск сегодня бурлит: местные жители обсуждают жестокую расправу над несовершеннолетней девушкой. Это сделал 27-летний мигрант - какое-то время он с ней встречался, потом они расстались… А закончилось всё трагедией.
Хушнуд Хамроев был, якобы, без ума от Анны. Они проводили много времени вместе и он рассказывал, что «ради неё готов на всё».
И ревновал её к каждому столбу. Об этом говорят и подруги, и мать убитой девушки. В конце концов Анне надоело такое назойливое внимание и она решила расстаться с этим ухажёром.
Несколько раз они то расходились, то сходились. Но всё-таки девушка приняла окончательное решение и объявила ему о расставании. После этого парень не успокоился и знакомые девушки утверждают, что он ей угрожал:
«Он ей угрожал в контакте. Месяц назад они с мамой заявление на него написали. Но не отреагировали на него».
В МВД Новосибирска уже направили запрос - было ли такое заявление. Пока комментариев нет, поэтому инфа о заявлении не подтверждена. А вчера девушку и её бывшего видели возле одного из магазинов. Потом регистратор проезжающей машины зафиксировал, как девушка бежит по дороге, Хамроев её догоняет и наносит множество ударов.
Осторожно, жестокие кадры! Впечатлительным лучше пропустить видео:
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Хамроев скрылся и его объявили в розыск. Сегодня утром его задержали сотрудники ДПС: он был уже в 28 км от места убийства и пытался выяснить у местных, как тайно уехать в Таджикистан, но его сдали в руки полицейских.
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Хамроева будут судить, скорее всего, ему грозит до 15 лет «строгача». Кстати, ранее он уже отсидел за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и угрозу убийством, так что срок могут и пересмотреть.
А на месте убийства уже возник стихийный мемориал: к столбу привязали букет роз, а рядом положили вещи девушки.
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АНТИФИШКИ
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В 2017-м иностранный специалист снял квартиру у пенсионерки. Вскоре ему приглянулась учащаяся в школе внучка хозяйки квартиры. На ухаживания многонационала она не реагировала и они резко сменились избиениями и угрозами. Хушнуд Хамроев получил первое уголовное дело, а из жилья его выселили.
Однажды он выследил Веронику, когда она шла в школу с подругой, несколько раз ударил девушку, толкнул на бетон и стал угрожать ножом. Потасовку заметил прохожий, вызвал полицию. Хушнуд ударить Веронику ножом в шею, грудь, кинул в сугроб. Её увезли на скорой.
Дикаря удерживали до приезда наряда. Благодаря помощи диаспоры, его судили по абсолютно смехотворным статьям для совершенного преступления. В 2020-м он получил год колонии-поселения и вышел на свободу прямо из зала суда учли время СИЗО.
После этого его не депортировали, он продолжил по кайфу жить в РФ. Почувствовав свою полную безнаказанность, в итоге убил человека и попытался по классике сбежать. Все эти годы ему сдавали жильё, устраивали на работу, он так же продолжал домогаться до несовершеннолетних детей, родителям которых, видимо, абсолютно плевать где и с кем их дочери проводят время.
UPD: РИА новости сообщает. Мать убитой девушки три раза заявляла в полицию, что Хамроев угрожал дочери убийством, по всем заявлениям ей было отказано в возбуждении уголовных дел, проводится внутренняя проверка.
Эти дуры никогда не научатся
Живу в мусульманской стране, в составе России.
И вижу, как оооочень медленно, страна скатывается с светского государства в темные века. Очень, очень медленно, но лет 15-20 я хиджабы не видел на улицах, сейчас их типа модно носить. Молодежь ходит, пока им нравится, для них это типа модно и игра.
Вижу, как мужья уже начинают считать и кричать на жен. Как на второй сорт. А те молчаливо сносят. Муж же, имеет право. Это первый шаг....
Тигра тут нет