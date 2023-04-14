«Я буду ездить по кайфу»: столичный курьер промчался по тротуару и чуть не сбил женщину с ребёнком

Курьер из «ВкусВилла» ехал по тротуару и чуть не влетел в женщину с ребёнком. На это обратили внимание и подошли с ним поговорить. Вместо извинений, парень вспылил и начал объяснять, что это «его город» и «я буду ездить как по кайфу».