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«Я буду ездить по кайфу»: столичный курьер промчался по тротуару и чуть не сбил женщину с ребёнком

«Я буду ездить по кайфу»: столичный курьер промчался по тротуару и чуть не сбил женщину с ребёнком

Автор:
14 апреля 2023 14:05
Сообщество : Жить в России
Метки: #вкусвилл   Москва   видео   женщина   кайф   курьер   ребенок   
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И заявил возмущёным прохожим, что это его город.

Курьер из «ВкусВилла» ехал по тротуару и чуть не влетел в женщину с ребёнком. На это обратили внимание и подошли с ним поговорить. Вместо извинений, парень вспылил и начал объяснять, что это «его город» и «я буду ездить как по кайфу».

Насчёт «поездок по кайфу» он переборщил - руководство «ВкусВилла» уже провело с ним профилактическую беседу.

Мы вчера получили обращение, находимся на связи с участниками инцидента. Курьера сразу же нашли, провели беседу и сделали выговор.

А он ведь просто хотел кайфовать.

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Метки: #вкусвилл   Москва   видео   женщина   кайф   курьер   ребенок   
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40  комментариев
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10k
Ф Ив Час назад
Тут не разъяснительные беседы проводить надо, а увольнять сразу такого "кайфовщика".
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45k
turyst 8 минут назад
Надеюсь, после того, как выключили камеру, у него отобрали седло.
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554
povelitel3d 11 минут назад
После показа фака - ногой в голову, и добивание на асфальте.
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12k
кот базилий 11 минут назад
Призывать этих обезьян к порядочности и соблюдению правил - пустое занятие, только в рыло. "Это мой город"? , твое гавно только в жопе.
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25k
Сибиряк 11 минут назад
Так он в торец то получил для понимания?
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5k
мемфрид 13 минут назад
Чурки должны гореть в печурке. По кайфу
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7k
Компьютер DELL монитором 14 минут назад
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16k
Голос Вселенной 18 минут назад
Понтов-то будто в Кремль пиццу везет....
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277
Вася Пупкин 18 минут назад
-"Это твой город, но не твой район!".Была такая шутка в 90-х.
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716
Гиви 19 минут назад
Его это то, что он наср.т.
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3k
ProstoBoBka 20 минут назад
"Если кого-то сбил, буду отвечать" Да да самый короткий анекдот, будут эти ишаки отвечать! 3 недели назад аналогичный доставщик сбил сотрудницу, у сотрудницы куча ушибов, доставщик быстро прыгнул на велосипед и уехал...
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16k
Андрей Полчаса назад
А почему они его после факов не ушатали?
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5k
A Полчаса назад
А что так можно было? Тогда я буду еб@льники таким как он бить по кайфу!
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6k
Sanar 37 минут назад
Ща ещё чуть и он на униженную приору накопит и кайфовать будет ещё круче. Петушара невоспитанная.
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1k
SmartCat101 37 минут назад
и снова овцеёб себя хозином возомнил
с таким бараном только после удара в бубен можно начитать диалог!!!
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5k
Горожанин 43 минуты назад
Типичный представитель либеральной философии.
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1k
Виктор 43 минуты назад
Вот после посылания можно было бы и навалять...
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3k
Роман 46 минут назад
хер знает, на сколько это реально, конечно, но мне кажется, что клиенты вкусвилла, по-хорошему, должны бы обрушить им продажи на пару дней, чтобы этот самокатчик сам пошел на..й.
хорошая идея для конкурентов использовать этого придурка, чтобы испортить репутацию этого бренда.
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11k
Shtoppi 56 минут назад
перетянуть этого ездуна поперек хребта чем потяжелее, чтобы до конца своего жалкого существования под себя ходил на больничной койке. пидр о_уевший!
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9k
Billi_Bons 59 минут назад
Назад в аул!!!
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74k
Доктор Джонс Час назад
Этот кайфушник дождётся своего грузовика, рано или поздно...
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