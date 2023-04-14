«Я буду ездить по кайфу»: столичный курьер промчался по тротуару и чуть не сбил женщину с ребёнком

И заявил возмущёным прохожим, что это его город.
Курьер из «ВкусВилла» ехал по тротуару и чуть не влетел в женщину с ребёнком. На это обратили внимание и подошли с ним поговорить. Вместо извинений, парень вспылил и начал объяснять, что это «его город» и «я буду ездить как по кайфу».
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Насчёт «поездок по кайфу» он переборщил - руководство «ВкусВилла» уже провело с ним профилактическую беседу.
Мы вчера получили обращение, находимся на связи с участниками инцидента. Курьера сразу же нашли, провели беседу и сделали выговор.
А он ведь просто хотел кайфовать.
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народ статьтю на видео решил не фиксировать.
с таким бараном только после удара в бубен можно начитать диалог!!!
хорошая идея для конкурентов использовать этого придурка, чтобы испортить репутацию этого бренда.
Хотя, может он из того же аула приехал...