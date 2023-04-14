Крепость Корела: здесь снимали первую сцену фильма "Брат" Алексея Балабанова

Местное население было с этим не согласно и отказались сдавать крепость, продержавшись в осаде до весны 1611 года, но всё равно в итоге с большими потерями сдали её шведам.



Тем не менее спустя сотню лет во время Северной войны 1710 в году крепость у шведов отбили и она опять вернулась России.