Крепость Корела: здесь снимали первую сцену фильма "Брат" Алексея Балабанова

Небольшая, но живописная крепость в Карелии с названием Корела, построенная на Кукушкином острове в городе Приозерск.
Многие знают её по первым кадрам фильма "Брат" Алексея Балабанова, но с исторической точки зрения эта древняя крепость сыграла более важную роль в истории Карельского перешейка допетровской России.
Для защиты северо-западных границ Новгородской республики от набегов шведов ещё в 1310 году новгородцами на кукушкином острове была построена первая крепость из дерева. В ней проживало около 300 человек, которые занимались земледелием и рыбным промыслом.
Спустя два десятка лет своего существования крепость перешла под управление литовских князей Наримунта и Патрикея, но спустя ещё два десятка лет в крепости произошёл сильный пожар, полностью уничтоживший все первые деревянные постройки.
Учтя негативный опыт вскоре крепость начали отстраивать заново, но уже в каменном исполнении и в 1364 году в ней появилась первая каменная башня.
Но спустя ещё две сотни лет в 1580 году крепость всё же была захвачена шведами в ходе Ливонской войны.
После захвата вместо разбитых старых сооружений шведы начали капитальную перестройку крепости. Сам остров был дополнительно насыпан на полтора метра и на нём были построены бастионы с барбетами для пушек в окружении брустверов, артиллерийский арсенал и круглая каменная башня. Всё это сохранилось до наших дней практически в неизменном состоянии.
А согласно Тявзинскому миру в 1595 году крепость снова отошла во владение России, правда не на долго, ведь в 1609 году по договору со шведами царь Василий Шуйский за помощь в усмирении смуты снова передал крепость под управление шведского военачальника Делагарди и крепость переименовали в Кексгольм.
Местное население было с этим не согласно и отказались сдавать крепость, продержавшись в осаде до весны 1611 года, но всё равно в итоге с большими потерями сдали её шведам.
Тем не менее спустя сотню лет во время Северной войны 1710 в году крепость у шведов отбили и она опять вернулась России.
А с начала XIX века здесь разместили тюрьму для политзаключённых.
А потом крепость отошла Финляндии и была переименована в Кякисалми, но после Советско-финляндской войны опять вернулась теперь уже советской России.
Но с началом Великой Отечественной Войны опять отошла финнам, но отбита обратно осенью 1944 года.
А после окончания Великой Отечественной Войны на её территории начались археологические раскопки, потом в начале 1960-х годов в ней прошла реконструкция и организован исторический музей, который действует и сейчас.
Будете в Приозерске, обязательно загляните сюда, фотографии совершенно не передают атмосферу этого места и её нужно почувствовать самому.
А на этом всё.
Источник:
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Из фильма Брат, лично я, еще узнал о актерах Сергее Бодрове и Викторе Сухорукове. Да и о режиссёре Балабанове раньше не слышал. Сергея очень жалко, рано ушел...
Заплати штраф.
Брат.. не убивай, брат! Деньги возьми, всё возьми! Слушай, не убивай, брат! ..Вот!
Не брат ты мне, гнида черножопая.
Ну чё ты споришь? Тебе говорят говно музыка, а ты споришь.
Musique!
Да и сами вы… Скоро всей вашей Америке кирдык. Мы вам всем козью ножку устроим… Понял?
Чё ты к нему пристал, он француз вообще! Пошли!
Какая разница?
Мать писала, на войне был?
Да не, в штабе там, отсиделся, писарем .
А стрелять-то умеешь?
Водили на стрельбище..
Ну, это каждый сам решает. Вот есть такая поговорка: «Что русскому хорошо, то немцу смерть». Вот я живу, чтоб её опровергнуть.
А у вас таблетки от головы нет? Башка раскалывается…
Выпей водки лучше!
Я вообще-то режиссёров не очень люблю…
Вот ты говорил, город сила, а здесь слабые все.
Город это злая сила. Сильный приезжает становится слабым. Город забирает силу. Вот и ты пропал…
Наши ,сегодняшние герои ,защитники России! будьте сильнее ,умнее, хитрее этих фашистов.Ждём всех здоровыми и с ПОБЕДОЙ!СПАСИБО ВАМ ЗА СЛУЖБУ!