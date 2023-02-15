17 самых дорогих ювелирных украшений

Ювелирные изделия высоко ценились людьми ещё с древних времён. От них были без ума не только царицы и принцессы. Всевозможные правители, а также просто зажиточные мужчины также были не против обзавестись парой-тройкой дорогостоящих безделушек, украшенных драгоценными металлами и бриллиантами.
Однако в мире существует ряд украшений, которые по карману только самым богатейшим мира сего. Как правило, они изготовлены только в единственном экземпляре и представляют собой такую ценность, что носить их лучше только по особо важным торжествам. Однако их владельцы обычно предпочитают не искушать судьбу, а прятать свои сокровища в самых надёжных банковских хранилищах.
Предлагаем вам взглянуть на топ самых дорогостоящих ювелирных изделий в мире. Приятного просмотра!
Бриллиант «Голубое сердце» — 17 место
Цена: 12,3 миллионов долларов
«Браслет Пантеры» от Cartier Paris — 16 место
Цена: 12,5 миллионов долларов
Уникальный браслет был изготовлен ювелирным домом Cartier Paris в 1952 году для герцогини Виндзорской — Уоллис Симпсон.
Изумрудно-бриллиантовая тиара Chaumet 1900 года, достоинством в 500 карат — 15 место
Цена: 12,7 миллионов долларов
Кольцо со 100-каратным бриллиантом Graff Vivid Yellow — 14 место
Цена: 16,3 миллионов долларов
Зелёный бриллиант Авроры — 13 место
Цена: 16,8 миллионов долларов
Ожерелье Cartier — 12 место
Цена: 20 миллионов долларов
Удивительное ожерелье было создано ещё в 1912 году.
Часы Chopard 201-Carat — 11 место
Цена: 26,5 миллионов долларов
Жадеитовое ожерелье Хаттон-Мдивани — 9 место
Цена: 27,4 миллионов долларов
Жадеит — удивительный и редкий минерал зелёного цвета. Его часто путают с нефритом. Однако он значительно твёрже, прочнее и выше ценится.
Бриллиантовое ожерелье «Несравненное» — 8 место
Цена: 55 миллионов долларов
Cерьги с голубым и розовым бриллиантами — 7 место
Цена: 57,4 миллиона долларов
Бриллиант «Голубой Оппенгеймер» — 6 место
Цена: 56,8 миллиона долларов
Кольцо из цельного алмаза — 5 место
Цена: 70 миллионов долларов
Это кольцо является не только одним из самых дорогих в мире, но и невероятно удивительным, так как оно выполнено из цельного бриллианта. На его производство ушло много сил и времени, так как художники и дизайнеры столкнулись с рядом трудностей при разработке чертежей и схем будущего кольца.
Кольцо «Розовая звезда» — 4 место
Цена: 71 миллион долларов
Брошь «Павлин» от Graff Diamonds — 3 место
Цена: 100 миллионов долларов
Ожерелье «Цветущее наследие» от Уоллеса Чана — 2 место
Цена: 200 миллионов долларов
Сложнейший шедевр ювелирного искусства создал известный ювелирный художник из Гонконга Уоллес Чан. Мастер потратил на изготовление изделия больше 5 лет.
Алмаз Хоупа — 1 место
Цена: 250 миллионов долларов
Некоторые оценщики уверены, что алмаз стоит значительно дороже озвученной стоимости (около 350 миллионов долларов).
История появления камня окутана многими легендами. По одной из версий он был получен из Голубого алмаза, который привёз из Индии знаменитый охотник за драгоценностями Жан-Батист Тавернье. После того, как камень попадает к королевскому ювелиру, он постоянно переходит из рук в руки. Только в 1839 году у него появляется первый официальный владелец Генри Филипп Хоуп.
Среди всех известных огранённых камней — алмаз Хоупа является одним из самых крупных. Его вес составляет 45,5 карата. Это чуть больше 9 граммов. Изделие также примечательно своим необычным окрасом. Алмаз имеет голубой цвет, но при этом отливает красноватым оттенком. Этот эффект достигается благодаря наличию хрома в его составе.
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