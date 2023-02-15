17 самых дорогих ювелирных украшений

Однако в мире существует ряд украшений, которые по карману только самым богатейшим мира сего. Как правило, они изготовлены только в единственном экземпляре и представляют собой такую ценность, что носить их лучше только по особо важным торжествам. Однако их владельцы обычно предпочитают не искушать судьбу, а прятать свои сокровища в самых надёжных банковских хранилищах.

Предлагаем вам взглянуть на топ самых дорогостоящих ювелирных изделий в мире. Приятного просмотра!

Бриллиант «Голубое сердце» — 17 место