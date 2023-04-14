Крысиный король: почему за него в Средние века отправляли на костёр

И не дай бог, если он окажется в вашем жилище.
После ядерной войны останутся крысы, тараканы и бамбук - так говорят учёные. С ними сложно спорить, потому что подобных экспериментов ещё не проводилось.
Но вот крысы заслуживают отдельного внимания.
Есть такое понятие - “крысиный волк”. Когда мальца крысы воспитывают в ненависти к сородичам, и когда он вырастет, начинает их убивать. Крысы отнюдь не тупые и со временем понимают, что в их ряды затесался маньяк. И спустя какое-то время покидают гнездовье.
Но есть и ещё одна странность - крысиный король.
Речь о том, что десятки крыс сцепляются хвостами, и на этом “троне” восседает король. Причём хвосты так закручены, что крысы погибают от голода - они просто не могут расцепиться. А на вершине восседает монарх - он тоже не уходит.
Самые поздние подобные случаи датированы 2005 годом.
Крысиные короли получаются только из домашних и длиннохвостых. А причина переплетения непонятна. По одной версии, молодые крысы так вьют гнездо, по другой - случайность. Хвосты молодых крыс очень гибкие и облеплены фекалиями, поэтому могут “склеиваться”. Но обе теории не выдерживают никакой критики, так что истину установят со временем.
В Средние века в Европе такое гнездо считалось дьявольским признаком и предвестником чумы - хозяев дома демократично судили и сжигали. Сейчас с этим попроще - на костёр уже не отправляют, но причина “завязывания хвостов” до сих пор непонятна.
Источник:
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