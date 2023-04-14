FISHKINET
Сообщество RealFishki 1409 постов • 133 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Крысиный король: почему за него в Средние века отправляли на костёр

Крысиный король: почему за него в Средние века отправляли на костёр

Автор:
14 апреля 2023 00:58
Сообщество : RealFishki
Метки: гнезд   европа   король   костер   крыса   маньяк   суд   чума   
1095
4

И не дай бог, если он окажется в вашем жилище.

После ядерной войны останутся крысы, тараканы и бамбук - так говорят учёные. С ними сложно спорить, потому что подобных экспериментов ещё не проводилось.

Но вот крысы заслуживают отдельного внимания.

Есть такое понятие - “крысиный волк”. Когда мальца крысы воспитывают в ненависти к сородичам, и когда он вырастет, начинает их убивать. Крысы отнюдь не тупые и со временем понимают, что в их ряды затесался  маньяк. И спустя какое-то время покидают гнездовье.

Но есть и ещё одна странность - крысиный король.

Речь о том, что десятки крыс сцепляются хвостами, и на этом “троне” восседает король. Причём хвосты так закручены, что крысы погибают от голода - они просто не могут расцепиться. А на вершине восседает монарх - он тоже не уходит.

Самые поздние подобные случаи датированы 2005 годом.

Крысиные короли получаются только из домашних и длиннохвостых. А причина переплетения непонятна. По одной версии, молодые крысы так вьют гнездо, по другой - случайность. Хвосты молодых крыс очень гибкие и облеплены фекалиями, поэтому могут “склеиваться”. Но обе теории не выдерживают никакой критики, так что истину установят со временем.

В Средние века в Европе такое гнездо считалось дьявольским признаком и предвестником чумы - хозяев дома демократично судили и сжигали. Сейчас с этим попроще - на костёр уже не отправляют, но причина “завязывания хвостов” до сих пор непонятна.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: гнезд   европа   король   костер   крыса   маньяк   суд   чума   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
45k
turyst 38 минут назад
Очень информативно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lexx Полчаса назад
Находил я такое в деревне, дохлых. Хвосты реально сросшиеся, а не "не говном склееные". Показал бабуле, а она, мол, да тут такое часто попадается, и сожгла в ведёрке с колорадскими жуками. Я мелкий был, не знал, что это оказывается редкость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25120



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Человек, который пел в “Бременских музыкантах” и ни в чём не уступал Муслиму Магомаеву
Человек, который пел в “Бременских музыкантах” и ни в чём не уступал Муслиму Магомаеву
До и после: 30 трогательных фото спасённых с улицы собак
До и после: 30 трогательных фото спасённых с улицы собак
Набирающие популярность в сообществах
Терапия излучением радия: печальная история Эбена Байерса
Терапия излучением радия: печальная история Эбена Байерса
На берегу Верх-Исетского пруда установили гигантскую голову младенца
На берегу Верх-Исетского пруда установили гигантскую голову младенца
Из-за ошибки в приложении "найти iPhone" страдает невиновный житель США (видео)
Из-за ошибки в приложении "найти iPhone" страдает невиновный житель США (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
Мир до и после того, как ты высказал своё мнение

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#Прикол#подборка#интересное#позитив#наука#США#Автовсячина
#в мире#автомир#машина#дтп#аварии#забавно#улыбнуло#Приколы#Фотографии#Разное
#Юмор#история#животные#факты#авто аварии#люди#Россия#соцсети#удивительно#маразм
Ты просто космос, Тинькофф Ты просто космос, Тинькофф Обаятельный испанский маньяк Хосе Вега и его красная комната Обаятельный испанский маньяк Хосе Вега и его красная комната Лондонские истории: отважный охотник за привидением или обычный убийца? Лондонские истории: отважный охотник за привидением или обычный убийца? Компания Johnson &amp; Johnson выплатит почти $9 млрд пострадавшим из-за присыпки, якобы вызывающей рак Компания Johnson & Johnson выплатит почти $9 млрд пострадавшим из-за присыпки, якобы... В Киселевске мужчина решил ловить педофила и переоделся в женское платье В Киселевске мужчина решил ловить педофила и переоделся в женское платье Невидимый убийца: это оружие страшнее ядерного Невидимый убийца: это оружие страшнее ядерного

На что жалуетесь?

Вернуться