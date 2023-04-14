Крысиный король: почему за него в Средние века отправляли на костёр

После ядерной войны останутся крысы, тараканы и бамбук - так говорят учёные. С ними сложно спорить, потому что подобных экспериментов ещё не проводилось.

Но вот крысы заслуживают отдельного внимания.

Есть такое понятие - “крысиный волк”. Когда мальца крысы воспитывают в ненависти к сородичам, и когда он вырастет, начинает их убивать. Крысы отнюдь не тупые и со временем понимают, что в их ряды затесался маньяк. И спустя какое-то время покидают гнездовье.

Но есть и ещё одна странность - крысиный король.