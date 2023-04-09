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Шуты при дворе: миф и реальность

Шуты при дворе: миф и реальность

Автор:
09 апреля 2023 12:40
Сообщество : Факты
Метки: Прошлое   европа   интересное   история   короли   факты   шуты   
2152
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Глупый хохмач, встревающий с пошлыми ремарками, прыгающий в нелепой шапке с бубенчиками. Вот так мы зачастую представляем себе шута.

Но придворные шуты были гораздо более важными персонами, чем может казаться на первый взгляд. Да, среди них могли быть откровенные сумасшедшие, физически искалеченные, но это было просто желание венценосца заиметь себе "диковинку". Большинство придворных шутов в Европе были другими.

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Умелые психологи, образованные, умные и способные считывать настроения общества - вот какими были шуты королей.

Они были не для развлечения и потехи. Их считали своего рода зеркалом короля, только совершенно ему противоположным. Их нельзя было казнить и наказывать за слова и поступки, ведь считалось, что все их речи - шутки. Ну а кто в здравом уме будет наказывать за шутки?

Шуты с течением времени стали очень важными персонами при дворе. Дворяне, боясь короля, могли через шута передать свое недовольство и требования, а король - обозначить своё неодобрение сторонникам, ведь даже королю не стоило ссориться со своим окружением, от которого он зависел. Даже обычные подданные могли через шута адресовать свои пожелания королю и у того не было вариантов - он его слушал.

Помимо этого шуты могли выступать посредниками в спорах и даже гонцами, которые приносили плохие новости. Их не трогали. Случались редкие эпизоды, когда шуту "прилетало", но это порицалось обществом и двором, включая короля.

Да, в шуты было попасть непросто, это была привилегированная должность - надо быть артистичным, уметь играть на инструментах, иметь хорошее образование, а также хорошо разбираться в искусстве. Навыки дипломатии обязательны, эмпатия приветствуется. Ничего удивительного, что шуты становились королю ближе, чем советники и друзья.


А вот те, кого часто представляют в фильмах и книгах - это ярмарочные балаганные шуты: пошлые бездари, с шутками в основном "ниже пояса".

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Метки: Прошлое   европа   интересное   история   короли   факты   шуты   
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19  комментариев
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11k
Shtoppi Час назад
в окраине, при дворе клоуна, этих шутов сотни.
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28k
Юрьевич Полчаса назад
Мне одному показалось?

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2k
! жЫтиЕ моЕ ! 45 минут назад
Правильный "Шут" озвучивал то , что царю-королю , по тем или иным причинам , озвучивать было как то не комильфо ...
Теперь вспомните Великого Вольфыча . И его бледную замену в лице ДАМа ...
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815k
А.Берестенко 50 минут назад
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14k
a_komolow 53 минуты назад
Не такие уж и дураки они были!
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66k
doker Час назад
Это ВИДЕНИЕ шутов, потому что шуты, оставшиеся в живых, писали ИСТОРИЮ. А они часто переживали королей
Шут это... расходный материал, вообще-то.
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8k
Trenzel2003 Час назад
Читайте романы Александра Дюма.
Графиня де Монсоро, Сорок пять и др. Главное лицо государства как раз таки шут. Шут Шико.
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21k
Davy Jones Час назад
Шут, это не зеркало короля, а скорее рупор. Шут говорил то, что король думал на самом деле.
Кстати должность эта так и осталась. Светлой памяти В. В. Жириновский не раз предупреждал запад, что не надо дёргать Россию за усы, тогда, когда В. В. Путин называл их партнёрами.
Дипломатическим этикет не нарушен, а предостережение оппоненты получали.
Теперь на эту должность рвётся Д. А. Медведев, он говорит то, о чем думают в кремле, но в силу причин не могут озвучить.
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