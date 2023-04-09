Шуты при дворе: миф и реальность

Умелые психологи, образованные, умные и способные считывать настроения общества - вот какими были шуты королей.

Они были не для развлечения и потехи. Их считали своего рода зеркалом короля, только совершенно ему противоположным. Их нельзя было казнить и наказывать за слова и поступки, ведь считалось, что все их речи - шутки. Ну а кто в здравом уме будет наказывать за шутки?