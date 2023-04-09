Шуты при дворе: миф и реальность

Глупый хохмач, встревающий с пошлыми ремарками, прыгающий в нелепой шапке с бубенчиками. Вот так мы зачастую представляем себе шута.
Но придворные шуты были гораздо более важными персонами, чем может казаться на первый взгляд. Да, среди них могли быть откровенные сумасшедшие, физически искалеченные, но это было просто желание венценосца заиметь себе "диковинку". Большинство придворных шутов в Европе были другими.
Умелые психологи, образованные, умные и способные считывать настроения общества - вот какими были шуты королей.
Они были не для развлечения и потехи. Их считали своего рода зеркалом короля, только совершенно ему противоположным. Их нельзя было казнить и наказывать за слова и поступки, ведь считалось, что все их речи - шутки. Ну а кто в здравом уме будет наказывать за шутки?
Шуты с течением времени стали очень важными персонами при дворе. Дворяне, боясь короля, могли через шута передать свое недовольство и требования, а король - обозначить своё неодобрение сторонникам, ведь даже королю не стоило ссориться со своим окружением, от которого он зависел. Даже обычные подданные могли через шута адресовать свои пожелания королю и у того не было вариантов - он его слушал.
Помимо этого шуты могли выступать посредниками в спорах и даже гонцами, которые приносили плохие новости. Их не трогали. Случались редкие эпизоды, когда шуту "прилетало", но это порицалось обществом и двором, включая короля.
Да, в шуты было попасть непросто, это была привилегированная должность - надо быть артистичным, уметь играть на инструментах, иметь хорошее образование, а также хорошо разбираться в искусстве. Навыки дипломатии обязательны, эмпатия приветствуется. Ничего удивительного, что шуты становились королю ближе, чем советники и друзья.
А вот те, кого часто представляют в фильмах и книгах - это ярмарочные балаганные шуты: пошлые бездари, с шутками в основном "ниже пояса".
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Когда Никколо III д’Эсте тяжело заболел перемежающейся лихорадкой,
Гонелла узнал о способе излечения от неё с помощью внезапного испуга.
Во время прогулки маркиза шут внезапно сбросил своего господина в мелководье реки По.
Никколо излечился, но решил отплатить шуту той же монетой и объявил об изгнании того из Феррары.
Гонелла, уверенный в своей безнаказанности, возвратился в Феррару, где был схвачен по приказу маркиза и посажен в тюрьму,
ему объявляют о предстоящей казни (на самом деле инсценировке).
В день казни на Гонеллу, положившего голову на плаху, палач выливает ведро холодной воды, а Гонелла умирает от страха.
По сообщению Банделло, маркиз раскаялся в том, что так неудачно подшутил над Гонеллой.
Теперь вспомните Великого Вольфыча . И его бледную замену в лице ДАМа ...
Шут это... расходный материал, вообще-то.
Графиня де Монсоро, Сорок пять и др. Главное лицо государства как раз таки шут. Шут Шико.
Кстати должность эта так и осталась. Светлой памяти В. В. Жириновский не раз предупреждал запад, что не надо дёргать Россию за усы, тогда, когда В. В. Путин называл их партнёрами.
Дипломатическим этикет не нарушен, а предостережение оппоненты получали.
Теперь на эту должность рвётся Д. А. Медведев, он говорит то, о чем думают в кремле, но в силу причин не могут озвучить.