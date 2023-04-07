Лондонские истории: отважный охотник за привидением или обычный убийца?

Всякие суеверия и городские легенды – определённая составляющая жизни общества.
Ведь это отличный способ заработать денег на туристах и получить эмоциональный приход, представляя себе возможную встречу с какой-нибудь жутью.
И лондонцы образца 1803 года несколько месяцев с придыханием пересказывали друг другу историю о призраке, который уже почти год шатался по городским улицам, провоцируя проблемы. Фигура в белом балахоне напугала двух женщин до смерти. Возница, управлявший дилижансом, чуть не угробил пассажиров, столкнувшись с призраком. А некий отважный сторож не растерялся, погнался за нарушителем спокойствия и якобы сдёрнул с него саван. Что навело группу мужчин на мысль о том, что пакостное привидение можно изловить.
Парни стали патрулировать по ночам улицы. И во время очередного ночного бдения местный налоговый инспектор Фрэнсис Смит заметил медленно бредущую от городского погоста фигуру в белом саване. Впоследствии мужчина утверждал, что требовал призрак остановиться и предупреждал о последствиях. Не увидев (или не пожелав увидеть) реакции, он от души зарядил дробью в фигуру.
И изготовил из ненастоящего привидения настоящего покойника. Поскольку заряд попал в обычного каменщика, который носил типичный для своей гильдии рабочий костюм – светлые брюки, жилет и плащ. Несчастного перенесли в ближайший паб, но помочь бедняге Томасу Миллвуду уже не смогли.
Неожиданное признание
Смита поместили в тюрьму по обвинению в убийстве. А через пару дней в участок пришёл с повинной сапожник Джон Грэм. Мужчина признался, что он и есть то самое привидение из Хаммерсмита (район, где происходили события). И пойти на эти меры его вынудили собственные подмастерья. Парни до заикания довели детей Грэма историями о привидениях, и он решил отомстить и немного их попугать.
Начался громкий судебный процесс по делу. Смит настаивал на своей невиновности. Горожане поддержали мужчину, заявив, что на его месте так поступил бы каждый. Тем более инспектор предупредил жертву о намерении выстрелить и требовал остановиться.
Нашёлся свидетель – сестра убитого каменщика Анна. Женщина подтвердила на суде, что Смит обращался к её брату. Но между обращением и выстрелом прошло слишком мало времени. И Том просто физически ничего не успел сделать – ни остановиться, ни попытаться что-то объяснить.
Но, так или иначе – погиб человек. И присяжные признали обвиняемого виновным и приговорили к повешению. Несчастный охотник на привидений чуть сам не исполнил приговор в исполнение в зале суда, задохнувшись от ужаса. Но судья решил повременить и передал резонансное дело на рассмотрение самого короля.
Георг III хоть и был правителем, но в призраков и всякую прочую ерунду тоже искренне верил. И потому заменил казнь годом принудительных работ. Чему Смит несказанно обрадовался.
А местный паб Black Lion, куда доставили тело несчастного случайно убиенного каменщика, старательно поддерживает байки о призраках, привлекая туристов. За это время легендарное привидение обзавелось толпой товарищей. Которых посетители регулярно видят. Хотя нельзя исключать, что их «видит» спиртное, поглощаемое посетителями в промышленных масштабах.
А разбирательство осталось в истории уголовного права. И на случай неоднократно ссылались при рассмотрении других дел. В результате за обвиняемыми закрепили право ссылаться на их личное субъективное видение, продемонстрированное при совершении преступления.
Источник:
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