FISHKINET
Сообщество RealFishki 1386 постов • 132 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Лондонские истории: отважный охотник за привидением или обычный убийца?

Лондонские истории: отважный охотник за привидением или обычный убийца?

Автор:
07 апреля 2023 13:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Томас Миллвуд   Фрэнсис Смит   история   прецедент   привидение   призрак   разбирательство   суд   убийство   
874
6

Всякие суеверия и городские легенды – определённая составляющая жизни общества.

Ведь это отличный способ заработать денег на туристах и получить эмоциональный приход, представляя себе возможную встречу с какой-нибудь жутью.

×
×

И лондонцы образца 1803 года несколько месяцев с придыханием пересказывали друг другу историю о призраке, который уже почти год шатался по городским улицам, провоцируя проблемы. Фигура в белом балахоне напугала двух женщин до смерти. Возница, управлявший дилижансом, чуть не угробил пассажиров, столкнувшись с призраком. А некий отважный сторож не растерялся, погнался за нарушителем спокойствия и якобы сдёрнул с него саван. Что навело группу мужчин на мысль о том, что пакостное привидение можно изловить.

Парни стали патрулировать по ночам  улицы. И во время очередного ночного бдения местный налоговый инспектор Фрэнсис Смит заметил медленно бредущую от городского погоста фигуру в белом саване. Впоследствии мужчина утверждал, что требовал призрак остановиться и предупреждал о последствиях. Не увидев (или не пожелав увидеть) реакции, он от души зарядил дробью в фигуру.

И изготовил из ненастоящего привидения настоящего покойника. Поскольку заряд попал в обычного каменщика, который носил типичный для своей гильдии рабочий костюм – светлые брюки, жилет и плащ. Несчастного перенесли в ближайший паб, но помочь бедняге Томасу Миллвуду уже не смогли.

Смита поместили в тюрьму по обвинению в убийстве. А через пару дней в участок пришёл с повинной сапожник Джон Грэм. Мужчина признался, что он и есть то самое привидение из Хаммерсмита (район, где происходили события). И пойти на эти меры его вынудили собственные подмастерья. Парни до заикания довели детей Грэма историями о привидениях, и он решил отомстить и немного их попугать.

Начался громкий судебный процесс по делу. Смит настаивал на своей невиновности. Горожане поддержали мужчину, заявив, что на его месте так поступил бы каждый. Тем более инспектор предупредил жертву о намерении выстрелить и требовал остановиться.

Нашёлся свидетель – сестра убитого каменщика Анна. Женщина подтвердила на суде, что Смит обращался к её брату. Но между обращением и выстрелом прошло слишком мало времени. И Том просто физически ничего не успел сделать – ни остановиться, ни попытаться что-то объяснить.

Но, так или иначе – погиб человек. И присяжные признали обвиняемого  виновным и приговорили к повешению. Несчастный охотник на привидений чуть сам не исполнил приговор в исполнение в зале суда, задохнувшись от ужаса. Но судья решил повременить и передал резонансное дело на рассмотрение самого короля.

Георг III хоть и был правителем, но в призраков и всякую прочую ерунду тоже искренне верил. И потому заменил казнь годом  принудительных работ. Чему Смит несказанно обрадовался.

А местный паб Black Lion, куда доставили тело несчастного случайно убиенного каменщика, старательно поддерживает байки о призраках, привлекая туристов. За это время легендарное привидение обзавелось толпой товарищей. Которых посетители регулярно видят. Хотя нельзя исключать, что их «видит» спиртное, поглощаемое посетителями в промышленных масштабах.

А разбирательство осталось в истории уголовного права. И на случай неоднократно ссылались при рассмотрении других дел. В результате за обвиняемыми закрепили право ссылаться на их личное субъективное видение, продемонстрированное при совершении преступления.

Источник:

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Томас Миллвуд   Фрэнсис Смит   история   прецедент   привидение   призрак   разбирательство   суд   убийство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Слепой Пью 43 минуты назад
Я налоговый инспектор - я так вижу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

79288



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сын губернатора Красноярского края, сбежавший из-под носа итальянской полиции, появился в России
Сын губернатора Красноярского края, сбежавший из-под носа итальянской полиции,...
Допросы, психолог и бутылка. Что стало с операторами американского дрона MQ-9 Reaper, утонувшего в Чёрном море
Допросы, психолог и бутылка. Что стало с операторами американского дрона MQ-9 Reaper,...
Набирающие популярность в сообществах
Тормоза придумали трусы. ДТП из Волгограда
Тормоза придумали трусы. ДТП из Волгограда
Агат из лондонского музея оказался яйцом крупнейшего динозавра Земли
Агат из лондонского музея оказался яйцом крупнейшего динозавра Земли
Ни себе ни людям: Cisco уничтожила запчасти почти на 2 млрд рублей
Ни себе ни людям: Cisco уничтожила запчасти почти на 2 млрд рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный разговор двух поляков

Лучшие демотиваторы
Глаз не оторвать...⁠⁠

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#люди#в мире#авто аварии#забавно#Мемы#знаменитости#США
#Юмор#автомобили#животные#история#аварии#Китай#Автовсячина#позитив#кино#познавательно
#интересное#интересно#Прикол#факты#дтп#подборка#полиция#улыбнуло#соцсети#картинки
Ни себе ни людям: Cisco уничтожила запчасти почти на 2 млрд рублей Ни себе ни людям: Cisco уничтожила запчасти почти на 2 млрд рублей Грустная история Энн Нейлор – сироты, обречённой на вечное скитание Грустная история Энн Нейлор – сироты, обречённой на вечное скитание Ей понадобилась целая жизнь, чтобы доказать невиновность и найти&nbsp; убийцу сына Ей понадобилась целая жизнь, чтобы доказать невиновность и найти  убийцу сына Как пришить старушку: криминальная история добряка Берни и его богатой подруги Как пришить старушку: криминальная история добряка Берни и его богатой подруги Доппельгангер школьной учительницы: история призрачного двойника Эмили Сейджи, которая так и не получила опровержения Доппельгангер школьной учительницы: история призрачного двойника Эмили Сейджи, которая так и не... Сообщение с того света: жертвы, которые сами указали на своих убийц Сообщение с того света: жертвы, которые сами указали на своих убийц

На что жалуетесь?

Вернуться