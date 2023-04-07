Лондонские истории: отважный охотник за привидением или обычный убийца?

Начался громкий судебный процесс по делу. Смит настаивал на своей невиновности. Горожане поддержали мужчину, заявив, что на его месте так поступил бы каждый. Тем более инспектор предупредил жертву о намерении выстрелить и требовал остановиться.

Нашёлся свидетель – сестра убитого каменщика Анна. Женщина подтвердила на суде, что Смит обращался к её брату. Но между обращением и выстрелом прошло слишком мало времени. И Том просто физически ничего не успел сделать – ни остановиться, ни попытаться что-то объяснить.

Но, так или иначе – погиб человек. И присяжные признали обвиняемого виновным и приговорили к повешению. Несчастный охотник на привидений чуть сам не исполнил приговор в исполнение в зале суда, задохнувшись от ужаса. Но судья решил повременить и передал резонансное дело на рассмотрение самого короля.

Георг III хоть и был правителем, но в призраков и всякую прочую ерунду тоже искренне верил. И потому заменил казнь годом принудительных работ. Чему Смит несказанно обрадовался.