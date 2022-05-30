В Киселевске мужчина решил ловить педофила и переоделся в женское платье

Сказ о том, как пьянь педофилов ловила.
В Кузбассе произошла достаточно странная история. 29 мая пьяный мужчина в женской одежде прятался по кустам. Местные жители Киселевска приняли странного человека за педофила и передали полиции.
Однако как оказалось, есть нюанс. Подвыпивший местный житель сам решил ловить педофила, на которого ранее появилась ориентировка. Для этого он надел женскую одежду и сделал грудь из шариков.
Никаких противоправных действий мужчина не совершал, в тот же день из полиции его забрали родственники.
Как сообщает MK-kuzbass, никаких претензий как задержанный, так и местные жители друг к другу не имеют. Остается загадкой, что за суровые педофилы живут в Кузбассе, что не могут отличить пьяного мужика от ребенка.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Женщина обнаружила пропавшую год назад дочку на порносайте
- Педофил прошёл почти 600 километров, чтобы встретится с девочкой, но его ждал неприятный сюрприз
- Эко-активисты в Британии оскандалились, заблокировав фуру с растительным маслом вместо нефти
- Детские перлы, из-за которых родители краснеют от смущения или смеются до потери пульса
- Полицейский пёс не мог скрыть эмоций на своей присяге