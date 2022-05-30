В Киселевске мужчина решил ловить педофила и переоделся в женское платье

Никаких противоправных действий мужчина не совершал, в тот же день из полиции его забрали родственники.



Как сообщает MK-kuzbass, никаких претензий как задержанный, так и местные жители друг к другу не имеют. Остается загадкой, что за суровые педофилы живут в Кузбассе, что не могут отличить пьяного мужика от ребенка.