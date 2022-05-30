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В Киселевске мужчина решил ловить педофила и переоделся в женское платье

В Киселевске мужчина решил ловить педофила и переоделся в женское платье

Автор:
30 мая 2022 17:10
Сообщество : Жить в России
Метки: алкоголик   дети   маньяк   педофил   полиция   смешно   суд   
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Сказ о том, как пьянь педофилов ловила.

В Кузбассе произошла достаточно странная история. 29 мая пьяный мужчина в женской одежде прятался по кустам. Местные жители Киселевска приняли странного человека за педофила и передали полиции.

Однако как оказалось, есть нюанс. Подвыпивший местный житель сам решил ловить педофила, на которого ранее появилась ориентировка. Для этого он надел женскую одежду и сделал грудь из шариков.

Никаких противоправных действий мужчина не совершал, в тот же день из полиции его забрали родственники.

Как сообщает MK-kuzbass, никаких претензий как задержанный, так и местные жители друг к другу не имеют. Остается загадкой, что за суровые педофилы живут в Кузбассе, что не могут отличить пьяного мужика от ребенка.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: алкоголик   дети   маньяк   педофил   полиция   смешно   суд   
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3  комментария
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22k
Дмитрий 2 часа назад
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9k
*Сергей* 55 минут назад
У мужика странный взгляд на то, как должна выглядеть соблазнительная малолетка...
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Сергей Час назад
При виде такой "приманки" все местные педофилы (если таковые вообще имелись) стали добропорядочными людьми.
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