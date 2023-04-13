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Роботы Boston Dynamics будут работать в полиции Нью-Йорка

Роботы Boston Dynamics будут работать в полиции Нью-Йорка

Автор:
13 апреля 2023 09:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Роботы Boston Dynamics   будущее   в мире   забавно   полиция Нью-Йорка   работа   роботы   фото   
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Департамент полиции Нью-Йорка возобновляет использование робопсов Digidog. Ранее власти Нью-Йорка сталкивались с негативной реакцией общественности на применение роботов в рядах стражей правопорядка.

Digidog (по сути это тот же робопес Spot) – четвероногий робот с дистанционным управлением, созданный компанией Boston Dynamics, который предназначен для работы в ситуациях, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, например, на строительных площадках или вредных производствах.

В 2020 году полиция Нью-Йорка уже использовала Digidog для разведки во время ситуации, когда вооруженный террорист забаррикадировался внутри здания. Однако общественность начала критиковать власть за слежку и чрезмерное вооружение полиции, поэтому полиция тогда расторгла контракт с Boston Dynamics, но похоже, что прогресс не остановить и мэр города сейчас решил идти до конца в использовании новейших технологий.


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Метки: Роботы Boston Dynamics   будущее   в мире   забавно   полиция Нью-Йорка   работа   роботы   фото   
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Matrosskin 41 минуту назад
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ChePaev Полчаса назад
ниггера так подозрительно обнюхал))
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