Роботы Boston Dynamics будут работать в полиции Нью-Йорка

В 2020 году полиция Нью-Йорка уже использовала Digidog для разведки во время ситуации, когда вооруженный террорист забаррикадировался внутри здания. Однако общественность начала критиковать власть за слежку и чрезмерное вооружение полиции, поэтому полиция тогда расторгла контракт с Boston Dynamics, но похоже, что прогресс не остановить и мэр города сейчас решил идти до конца в использовании новейших технологий.