«Вкалывают роботы, а не человек»: Билл Гейтс и Илон Маск пообещали, что с развитием искусственного интеллекта, людям не придётся работать

Ещё не так давно Гейтс утверждал, что общество ещё не готово к стремительному развитию искусственного интеллекта (ИИ) и его внедрению в повседневную жизнь. Он говорил, что все разработки нужно остановить лет на 30 и подготовиться за это время к переменам. Или же наступит масштабный цугундер с безработицей, обнищанием и социальным взрывом.

Теперь он сменил гнев на милость и считает, что цугундера не будет. Наоборот, ИИ позволит людям перейти на 3-дневную рабочую неделю.

Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально.

Потом и вовсе завязать с трудом и заниматься вышиванием, ловлей бабочек, рыбалкой, чтением или распитием алкоголя - кому что нравится. Все базовые потребности: еду, жильё, деньги и медицину обеспечит ИИ.

Такого же мнения придерживается и Илон Маск. Он тоже считает, что чем сильней будут развиты ИИ и роботы, тем скорее человечество завяжет с работой. Якобы люди смогут заниматься тем, что им нравится. А ИИ, раз уж он такой мега-разумный, пусть берёт нас на баланс: кормит, лечит и одевает.