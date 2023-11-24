«Вкалывают роботы, а не человек»: Билл Гейтс и Илон Маск пообещали, что с развитием искусственного интеллекта, людям не придётся работать

И даже пообещали нам «общество изобилия».
Есть куча футурологов и они очень любят порассуждать на тему того, каким будет будущее. Сто человек даёт прогноз, 99 из них пускает ветры в лужу, но один угадывает и его назначают провидцем. Сейчас таких Нострадамусов двое - владелец Microsoft Билл Гейтс и криптоэнтузиаст, любитель роботов, хозяин компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
Ещё не так давно Гейтс утверждал, что общество ещё не готово к стремительному развитию искусственного интеллекта (ИИ) и его внедрению в повседневную жизнь. Он говорил, что все разработки нужно остановить лет на 30 и подготовиться за это время к переменам. Или же наступит масштабный цугундер с безработицей, обнищанием и социальным взрывом.
Теперь он сменил гнев на милость и считает, что цугундера не будет. Наоборот, ИИ позволит людям перейти на 3-дневную рабочую неделю.
Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально.
Потом и вовсе завязать с трудом и заниматься вышиванием, ловлей бабочек, рыбалкой, чтением или распитием алкоголя - кому что нравится. Все базовые потребности: еду, жильё, деньги и медицину обеспечит ИИ.
Такого же мнения придерживается и Илон Маск. Он тоже считает, что чем сильней будут развиты ИИ и роботы, тем скорее человечество завяжет с работой. Якобы люди смогут заниматься тем, что им нравится. А ИИ, раз уж он такой мега-разумный, пусть берёт нас на баланс: кормит, лечит и одевает.
Существует потенциал для того, чтобы ИИ оказал в целом положительный эффект, создав общество изобилия, где не будет недостатка в товарах и услугах. Однако тут встает проблема джина из лампы, который может исполнить все ваши желания. Обычно такие сказки плохо заканчиваются.
Настанет момент, когда работа станет необязательной. У вас будет возможность работать ради личного удовлетворения, но ИИ сможет делать все. Не знаю, приятна или неприятна вам мысль об этом, тут есть и хорошие и плохие стороны.
Звучит как утопия. К тому же есть нюанс - этот цифровой коммунизм ожидается лет через 50, а то и позже. Такой точки зрения придерживаются российские учёные. Они считают, что через полвека появятся цифровые копии людей, которые будут быстро учиться и очень шустро работать:
Когда надо просмотреть миллионы документов, людям на это понадобятся годы. ИИ сделает это за несколько часов или за день, это совершенно другой уровень, - рассказал сотрудник Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.
Он добавил, что применение ИИ позволит оптимизировать расходы и сократить издержки на производстве. Опять же звучит очень оптимистично, но туманно. Процесс может растянуться на долгие годы увольнений и нищеты миллионов людей. А может и нет, сейчас никто этого предсказать не может. У Маска всё точно будет хорошо, в этом никто не сомневается. А вот у других - не факт.
Но если оптимистичный прогноз сбудется, наша жизнь будет как в детской песенке из «Приключений Электроника»: «Вкалывают роботы, а не человек». Осталось всего ничего - дотянуть до этих светлых времён.
Источник:
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На деле ИИ, как это и с компьютерами было, сократит сотни одних рабочих мест - и породит тысячи других.
И да, работать всё равно придётся, бгг
Итог: фуфел тряпошный.