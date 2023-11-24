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«Вкалывают роботы, а не человек»: Билл Гейтс и Илон Маск пообещали, что с развитием искусственного интеллекта, людям не придётся работать

«Вкалывают роботы, а не человек»: Билл Гейтс и Илон Маск пообещали, что с развитием искусственного интеллекта, людям не придётся работать

Автор:
24 ноября 2023 14:30
Сообщество : Наука
Метки: Билл Гейтс   Илон Маск   Искусственный интеллект   будущее   работа   роботы   труд   
1142
5

И даже пообещали нам «общество изобилия».

Есть куча футурологов и они очень любят порассуждать на тему того, каким будет будущее. Сто человек даёт прогноз, 99 из них пускает ветры в лужу, но один угадывает и его назначают провидцем. Сейчас таких Нострадамусов двое - владелец Microsoft Билл Гейтс и криптоэнтузиаст, любитель роботов, хозяин компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

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Ещё не так давно Гейтс утверждал, что общество ещё не готово к стремительному развитию искусственного интеллекта (ИИ) и его внедрению в повседневную жизнь. Он говорил, что все разработки нужно остановить лет на 30 и подготовиться за это время к переменам. Или же наступит масштабный цугундер с безработицей, обнищанием и социальным взрывом.

Теперь он сменил гнев на милость и считает, что цугундера не будет. Наоборот, ИИ позволит людям перейти на 3-дневную рабочую неделю.

Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально.

Потом и вовсе завязать с трудом и заниматься вышиванием, ловлей бабочек, рыбалкой, чтением или распитием алкоголя - кому что нравится. Все базовые потребности: еду, жильё, деньги и медицину обеспечит ИИ.

Такого же мнения придерживается и Илон Маск. Он тоже считает, что чем сильней будут развиты ИИ и роботы, тем скорее человечество завяжет с работой. Якобы люди смогут заниматься тем, что им нравится. А ИИ, раз уж он такой мега-разумный, пусть берёт нас на баланс: кормит, лечит и одевает.

Существует потенциал для того, чтобы ИИ оказал в целом положительный эффект, создав общество изобилия, где не будет недостатка в товарах и услугах. Однако тут встает проблема джина из лампы, который может исполнить все ваши желания. Обычно такие сказки плохо заканчиваются.

Настанет момент, когда работа станет необязательной. У вас будет возможность работать ради личного удовлетворения, но ИИ сможет делать все. Не знаю, приятна или неприятна вам мысль об этом, тут есть и хорошие и плохие стороны.

Звучит как утопия. К тому же есть нюанс - этот цифровой коммунизм ожидается лет через 50, а то и позже. Такой точки зрения придерживаются российские учёные. Они считают, что через полвека появятся цифровые копии людей, которые будут быстро учиться и очень шустро работать:

Когда надо просмотреть миллионы документов, людям на это понадобятся годы. ИИ сделает это за несколько часов или за день, это совершенно другой уровень, - рассказал сотрудник Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.

Он добавил, что применение ИИ позволит оптимизировать расходы и сократить издержки на производстве. Опять же звучит очень оптимистично, но туманно. Процесс может растянуться на долгие годы увольнений и нищеты миллионов людей. А может и нет, сейчас никто этого предсказать не может. У Маска всё точно будет хорошо, в этом никто не сомневается. А вот у других - не факт.

Но если оптимистичный прогноз сбудется, наша жизнь будет как в детской песенке из «Приключений Электроника»: «Вкалывают роботы, а не человек». Осталось всего ничего - дотянуть до этих светлых времён.

Источник:

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Метки: Билл Гейтс   Илон Маск   Искусственный интеллект   будущее   работа   роботы   труд   
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30  комментариев
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1k
thrashbox 2 часа назад
Это не просто звучит, как утопия - это и есть утопия.
На деле ИИ, как это и с компьютерами было, сократит сотни одних рабочих мест - и породит тысячи других.
И да, работать всё равно придётся, бгг
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41k
Сергей Полминуты назад
Ждём момента, когда роботы будут маршировать с разноцветными флагами на гейпарадах.
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319
zu4ara 5 минут назад
Мы накануне грандиозного шухера...
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3k
* You All 6 минут назад
где-то мы уже видели,как именно работать не придётся
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319
zu4ara * You All 4 минуты назад
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 11 минут назад
У знакомого "умный дом" всё хиаоми....в сортир просто так уже не сходишь, свет не включишь, каково было когда месяц или полтора назад хиаоми был сбой и все гаджеты остановились.
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102
Chuchelo Patamkovoe 12 минут назад
Общество изобилия это вряд-ли.
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3k
Olegsky 15 минут назад
Комитет 300, плавно делает своё дело.
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335
Skywriter Полчаса назад
Кто не работает, тот не есть © SkyNet
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1k
Sumrak58100 Полчаса назад
Ещё ни один искусственный интеллект в компании с нейросетью и цифровизацией не вынес даже мусорное ведро на помойку. И когда сие событие произойдёт, неизвестно даже им.
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8k
Фон Шниппельблох 37 минут назад
Оно и заметно по улицам городов в США.
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13k
кира 42 минуты назад
Супер! Особенно, если робот и зарплату получать будет. Людям то платить не за что будет. На какие шиши они покупать будут? Или все будет бесплатно?
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335
Skywriter кира 18 минут назад
Возникнет трудовая конкуренция между BioIntellect и ArtIntellect. При трудоустройстве преимущества AI будут практически неоспоримы. Как результат - массовые протесты граждан, переходящие в столкновения с расой AI. Ну а что дальше, вы и так знаете
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386
Евгений Эдельштейн Час назад
Пусть прочитает эту лекцию в моей фирме по ремонту и обслуживанию лифтов.
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305
iskra Час назад
Поверю во все эти сказки,когда увижу,как робот поменял колесо на трассе в метель,или прочистил сифон под раковиной.
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36k
АнтонПолднев 2 часа назад
Пространные рассуждения на уровне кухонных посиделок. А-ля "Михалыч, слыхал? Скоро всё роботы будут делать. А мы будем только пиво пить." Как всё это будет выглядеть экономически? Каждый будет заниматься любимым делом? Моё любимое дело - ничем не заниматься. Кто это будет оплачивать? В каком размере? Как и кем будет рассчитываться сколько денег мне выдавать?
Итог: фуфел тряпошный.
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305
iskra АнтонПолднев 2 часа назад
Насчёт того,что смогут всех заменить - фуфел. А вот то,что смогут без работы оставить - уже реальность. Решать пытаются безусловным доходом. Пока не очень получается,но сейчас только начало переходного периода. И да,отсталые страны ещё очень долго не заменят людей на роботов.
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3k
RaiJu 2 часа назад
Будем голодать
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26k
Влад 2 часа назад
По сути человеку не так уж много надо, проблема в том что люди не хотят чтобы им было хорошо, они хотят чтобы было лучше чем у других. То-есть необходимо опять вернуться к социалистическому образу мышления - "интересы общества выше интересов личности". Без этого ничего не получится.
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10k
Гомерчик 2 часа назад
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335
Skywriter Гомерчик 13 минут назад
Некоторые из них , кстати, тоже кожаные мешки с железками
Некоторые из них , кстати, тоже кожаные мешки с железкамиПосмотреть
Некоторые из них , кстати, тоже кожаные мешки с железками
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5k
Lexx 2 часа назад
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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