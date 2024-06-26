FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9636 постов • 874 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
15 антикварных предметов, дизайн которых выглядит откровенно чудаковато

15 антикварных предметов, дизайн которых выглядит откровенно чудаковато

Автор:
26 июня 2024 08:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   антикварные предметы   забавно   подборка   уорото   фото   чудаковато   
1163
16

Ценители антиквариата — удивительные люди, готовые тратить море времени и денег ради того, чтобы поохотиться за редкими вещицами прошлого. Это могут быть книги, картины, украшения, старинная мебель или предметы быта, отличающиеся необычным дизайном, который свойственен той или иной эпохе.

×

Твоё лицо, когда хотят поставит в сервант.

Наверное, это какая-то обратная фокусировка. Типа, если человек начинает видеть только одну пару глаз, ему больше не наливать.

Своеобразные были у людей представления о том, что украсит их дом.

Собака-наливака!

Сколько иронии во взгляде со дна тарелки!

Дизайн от лучших диетологов!

Дети, ведите себя хорошо, а не то я медведя заведу!

Какая вермишелевая животина.

Представила, как её мыть

Доширак-терьер.

А забористый, должно быть, чай….

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Вещи   антикварные предметы   забавно   подборка   уорото   фото   чудаковато   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
471
ГТА Форевер 2 часа назад
"Чернильницы-подставки для перьевых ручек. Англия, 1830-е годы" - в наши годы чернильницы так и выглядят(ну Вы поняли про какие чернильницы идет речь, ведь да ?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1795 постов (1765 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1260610



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вице-президент «Лукойла» заставил жену удалить соцсети
Вице-президент «Лукойла» заставил жену удалить соцсети
Грандиозные и фантастические сооружения и технологии времен СССР
Грандиозные и фантастические сооружения и технологии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Марсоход Perseverance начал исследование Яркого Ангела на Марсе
Марсоход Perseverance начал исследование Яркого Ангела на Марсе
Волнения в Сызрани: местные жители вышли на улицу после нападения группы цыган на ребенка и его родителей
Волнения в Сызрани: местные жители вышли на улицу после нападения группы цыган на...
Необычный принтер печатает картины кубиками LEGO
Необычный принтер печатает картины кубиками LEGO
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#история#авария#интересное#Китай#Девушка#кошка#факты
#в мире#Прикол#дети#кино#Россия#кот#улыбнуло#Дагестан#забавно#маразм
#люди#Юмор#СССР#новости#позитив#инцидент#Ynews#фильм#истории#водитель
Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет 16 вещичек, которые одни люди безжалостно выбросили в мусорку, а другие с удовольствием подобрали 16 вещичек, которые одни люди безжалостно выбросили в мусорку, а другие с удовольствием подобрали 16 привычных вещиц, которым по разным обстоятельствам изменили вид, форму и цвет 16 привычных вещиц, которым по разным обстоятельствам изменили вид, форму и цвет 16 таинственных штуковин, предназначение которых сумели разгадать только интернет-следопыты 16 таинственных штуковин, предназначение которых сумели разгадать только интернет-следопыты Настолько крошечные предметы, что их существование кажется шуткой Настолько крошечные предметы, что их существование кажется шуткой Необычные вещи, которые люди обнаружили на улице и смогли найти им применение дома Необычные вещи, которые люди обнаружили на улице и смогли найти им применение дома

На что жалуетесь?

Вернуться