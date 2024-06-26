15 антикварных предметов, дизайн которых выглядит откровенно чудаковато

Ценители антиквариата — удивительные люди, готовые тратить море времени и денег ради того, чтобы поохотиться за редкими вещицами прошлого. Это могут быть книги, картины, украшения, старинная мебель или предметы быта, отличающиеся необычным дизайном, который свойственен той или иной эпохе.
Твоё лицо, когда хотят поставит в сервант.
Наверное, это какая-то обратная фокусировка. Типа, если человек начинает видеть только одну пару глаз, ему больше не наливать.
Своеобразные были у людей представления о том, что украсит их дом.
Собака-наливака!
Сколько иронии во взгляде со дна тарелки!
Дизайн от лучших диетологов!
Дети, ведите себя хорошо, а не то я медведя заведу!
Какая вермишелевая животина.
Представила, как её мыть
Доширак-терьер.
А забористый, должно быть, чай….
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