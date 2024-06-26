15 антикварных предметов, дизайн которых выглядит откровенно чудаковато

Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет

16 вещичек, которые одни люди безжалостно выбросили в мусорку, а другие с удовольствием подобрали

16 привычных вещиц, которым по разным обстоятельствам изменили вид, форму и цвет

16 таинственных штуковин, предназначение которых сумели разгадать только интернет-следопыты

Настолько крошечные предметы, что их существование кажется шуткой

Необычные вещи, которые люди обнаружили на улице и смогли найти им применение дома