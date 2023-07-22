Бабы уже не те: в Великобритании прошёл региональный чемпионат по бодибилдингу

Толерантность и инклюзивность шагают по Европе и Америке. Трансгендерные спортсмены давно перестали быть явлением редким и необычным. Оставаясь физически мужчинами, им достаточно сообщить, что они ощущают себя женщиными - и путь к соревнованиям среди дам открыт.

В соцсетях завирусилось видео с чемпионата Великобритании по бодибилдингу Hardbody classic , где среди женщин соревновался и мужик в дамском купальнике со стразами.