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Бабы уже не те: в Великобритании прошёл региональный чемпионат по бодибилдингу

Бабы уже не те: в Великобритании прошёл региональный чемпионат по бодибилдингу

Автор:
22 июля 2023 12:01
Сообщество : Спорт
Метки: hardbody classic 2023   transgender   Великобритания   Видео   Спорт   бодибилдинг   соревнования   
1742
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Конечно, бодибилдерш в соревновательной форме язык не повернётся назвать красавицами, а уж если вместо дамы в купальнике выходит на подиум мужик...

Толерантность и инклюзивность шагают по Европе и Америке. Трансгендерные спортсмены давно перестали быть явлением редким и необычным. Оставаясь физически мужчинами, им достаточно сообщить, что они ощущают себя женщиными - и путь к соревнованиям среди дам открыт.


В соцсетях завирусилось видео с чемпионата Великобритании по бодибилдингу Hardbody classic , где среди женщин соревновался и мужик в дамском купальнике со стразами.



Судя по всему, он не прошёл даже в полуфинал.


Кстати, его соперница по сцене и стала победительницей соревнования. Ее зовут Алекс Стэндфорд, а вот имени трансгендера даже в профаккаунте соревнования не засветили. Видимо, не заслужил.


Источник:

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Метки: hardbody classic 2023   transgender   Великобритания   Видео   Спорт   бодибилдинг   соревнования   
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15  комментариев
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36k
russger 39 минут назад
Та похрен мужик или баба, эти бодибилдеры страшные и ипанутые все
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1k
Дмитрий 2 секунды назад
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422
twincam Полчаса назад
мутанты
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2k
александр 39 минут назад
Окорочка, мужебаб и т.д. всё это понятно..... Как его пипирка пометилась в этот крохотный треугольник с блестками?!! Может ему с таким малышом стыдно в одной раздевалке вместе с нормальными бодибилдерами мазаться автозагаром? Может в этом кроется причина перехода в женскую лигу?
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1k
Просто прохожий 44 минуты назад
Ужас! Сколько 3,14...ов в мире. И количество заразы увеличивается.
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14k
Александр Час назад
Цуко, но вот почему они так похожи?!
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3k
Pioner76 Час назад
Страшно не то слово. Куропетухи какие то.
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3k
Lexx Час назад
Придумали ещё одно пидршоу. В угоду заднеприводным.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
15k
15k
Shtoppi Час назад
<<Толерантность и инклюзивность шагают по Европе и Америке.>>
---------
все эти мужебабы, лузеры которые не смогли самореализоваться в своем гендере и теперь лезут в другой - нормальные люди называют это не иначе как "е_аный стыд".
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