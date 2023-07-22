Бабы уже не те: в Великобритании прошёл региональный чемпионат по бодибилдингу

Конечно, бодибилдерш в соревновательной форме язык не повернётся назвать красавицами, а уж если вместо дамы в купальнике выходит на подиум мужик...
Толерантность и инклюзивность шагают по Европе и Америке. Трансгендерные спортсмены давно перестали быть явлением редким и необычным. Оставаясь физически мужчинами, им достаточно сообщить, что они ощущают себя женщиными - и путь к соревнованиям среди дам открыт.
В соцсетях завирусилось видео с чемпионата Великобритании по бодибилдингу Hardbody classic , где среди женщин соревновался и мужик в дамском купальнике со стразами.
Судя по всему, он не прошёл даже в полуфинал.
Кстати, его соперница по сцене и стала победительницей соревнования. Ее зовут Алекс Стэндфорд, а вот имени трансгендера даже в профаккаунте соревнования не засветили. Видимо, не заслужил.
Источник:
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все эти мужебабы, лузеры которые не смогли самореализоваться в своем гендере и теперь лезут в другой - нормальные люди называют это не иначе как "е_аный стыд".