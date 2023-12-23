Танец победы стойкой Элис

Элис снимала свою сестру Лорен на лужайке дома в Амманфорде (Кармартеншир, юго-запад Уэльса), как вдруг почувствовала в правой ноге резкую боль. И потеряла сознание.
8-летняя девочка оступилась, и её конечность попала в подъехавшую газонокосилку. Раны оказались настолько серьёзными, что правую ногу пришлось ампутировать ниже колена. А ведь буквально за пару недель до трагедии Элис Дэвис утвердили для участия в танцевальном конкурсе в Лос-Анджелесе, где маленькая танцовщица должна была представлять Уэльс.
Но из-за несчастного случая перед девочкой замаячила перспектива инвалидного кресла, а не танцевальной карьеры. Когда врачи ей об этом сказали, в малышке пробудилась такая внутренняя сила, которой обладает не каждый взрослый.
Мать Элис Ниа, рассказавшая историю своего отважного ребёнка изданию The Sun, поддержала Элис. Но девочка категорически отказывалась от помощи, желая всего добиться самостоятельно.
В августе девочке установили протез ноги в Центре протезирования конечностей в Морристоне, Суонси. Впереди был долгий период восстановления. Но Элис смогла удивить медиков, ведь она не просто встала на ноги, а вернулась к занятиям танцами меньше чем через три месяца после операции.
«Вначале я чувствовала себя совершенно по-другому, но со временем мне становилось лучше, и я все больше чувствовала себя как обычные дети», – говорит девочка.
Отец маленькой танцовщицы Дилан, который управлял газонокосилкой и не смог предотвратить несчастный случай, очень винит себя за случившееся:
Это момент, который останется со мной навсегда. Но ты не можешь жить этим моментом, и каким бы прискорбным и ужасным это ни было, мы должны двигаться вперед.
Протезист Пол Дрейтон подчеркнул, что случай Элис действительно уникальный. Ведь пациентка не только в предельно сжатые сроки освоила протез, но и вернулась к любимому занятию – танцам, которыми занимается уже пять лет, меньше чем через три месяца.
В соревнованиях Элис принять участие не сможет, но учитывая её целеустремлённость и стойкость, она определённо одержала важную победу – победу над обстоятельствами и обязательно сможет одержать и другие.
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А потом пишут "подъехала", " Оступилась"...
Но, порой приходиться играть с теми картами, которые раздала жизнь. Всего им хорошего и пускай это было самое тяжёлое испытание в их жизни.
https://storyfox.ru/post/kak-segodnya-pozhivaet-devochka-kotoruyu-v-1983-pereehal-traktor-s-kosilkoj/https://storyfox.ru/post/kak-segodnya-pozhivaet-devochka-kotoruyu-v-1983-pereehal-traktor-s-kosilkoj/