Танец победы стойкой Элис

Но из-за несчастного случая перед девочкой замаячила перспектива инвалидного кресла, а не танцевальной карьеры. Когда врачи ей об этом сказали, в малышке пробудилась такая внутренняя сила, которой обладает не каждый взрослый.

Мать Элис Ниа, рассказавшая историю своего отважного ребёнка изданию The Sun, поддержала Элис. Но девочка категорически отказывалась от помощи, желая всего добиться самостоятельно.