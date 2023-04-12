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Гадкие утята, которые похорошели с годами

Гадкие утята, которые похорошели с годами

Автор:
12 апреля 2023 06:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: гадкие утята   до и после   изменились   разница между фото   спустя 10 лет   спустя 5 лет   сравнения   
1519
15

Люди часто слишком критичны по отношению к себе. Они придираются к каждой мелочи на лице или в фигуре, выискивая недостатки. В какой-то момент становится ясно, что самый простой способ перестать это делать - полюбить себя или измениться в лучшую сторону. Герои нашей подборки показали свои фото до и после, которыми очень гордятся.

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А вы стыдитесь своих фото из прошлого?

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Метки: гадкие утята   до и после   изменились   разница между фото   спустя 10 лет   спустя 5 лет   сравнения   
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2  комментария
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5k
BenderRodriguez Час назад
Гадкие утята стали гадкими утками.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
- Люди с годами меняются...
- Да ты чё?????????
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