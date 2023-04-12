Гадкие утята, которые похорошели с годами

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Люди часто слишком критичны по отношению к себе. Они придираются к каждой мелочи на лице или в фигуре, выискивая недостатки. В какой-то момент становится ясно, что самый простой способ перестать это делать - полюбить себя или измениться в лучшую сторону. Герои нашей подборки показали свои фото до и после, которыми очень гордятся.
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А вы стыдитесь своих фото из прошлого?
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