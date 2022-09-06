Как выглядели актеры во время съемок своих самых известных ролей и сейчас

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Многие актеры и актрисы запоминаются по самым знаковым ролям. С тех пор они сильно поменялись, но для нас они остаются примерно в одном возрасте. Давайте посмотрим, как изменились за годы звезды, и сколько им сейчас лет.
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С момента выхода фильма "Ангелы Чарли" с Люси Лью прошло уже более 20 лет, но актриса и в 53 года прекрасно выглядит
Джим Парсонс стал популярным после роли в сериале "Теория большого взрыва", он и в 49 лет продолжает сниматься в кино
Кэти Бэйтс уже была в возрасте, когда играла в "Титанике", но и в 74 года продолжает прекрасно выглядеть
Источник:
АНТИФИШКИ
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