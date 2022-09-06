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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6696 постов • 751 подписчик подписаться
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Как выглядели актеры во время съемок своих самых известных ролей и сейчас

Как выглядели актеры во время съемок своих самых известных ролей и сейчас

Автор:
06 сентября 2022 13:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   до и после   звезды   знаменитости   изменились   спустя годы   фото   шоу бизнес   
12854
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Многие актеры и актрисы запоминаются по самым знаковым ролям. С тех пор они сильно поменялись, но для нас они остаются примерно в одном возрасте. Давайте посмотрим, как изменились за годы звезды, и сколько им сейчас лет.

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Источник:

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Метки: актеры   до и после   звезды   знаменитости   изменились   спустя годы   фото   шоу бизнес   
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17  комментариев
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124
Arts Sitnikov 2 дня назад
Про этого вампира забыли))
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1k
Александр День назад
Полумуж никогда не изменится!
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2k
Replicant 2 дня назад
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22k
Mike Miller 2 дня назад
Весьма странный подбор персонажей
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1k
anatolis 2 дня назад
Вигго Мортенсен? Порок на экспорт, вот его лучшая роль, но это конечно моё мнение!!!
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D. K 2 дня назад
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87k
Феофан 2 дня назад
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1k
Fiverknot 2 дня назад
Эмма Уотсон с возрастом становится мерзкой.
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38k
Александр 2 дня назад
Карлик вампир 100%
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844
ChePaev 2 дня назад
Виго Мортенсен в "Зеленой книге" 2018 года выглядит угарным жиробасом, дико отожравшись перед съемками фильма а вот уже в "13 жизней" 2022 года выглядит вообще сухим стариком, я его еле узнал.
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