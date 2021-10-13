Копаем вниз, светим вверх: зачем в Аравийской пустыне нужны световые столбы

Столп огня, указывающий путникам путь к воде – такое новшество решили установить в большой пустыне Нафуд на севере Саудовской Аравии.
Огромные "лазерные указки", направленные в небо, должны показать путникам, куда идти, чтобы найти воду и ночлег. Оказывается здесь это - настоящая проблема, люди погибают в пустыне даже в наше время, не понимая, куда идти.
Пустыня Нафуд имеет площадь 64 тыс. квадратных километров. Путники едут туда по разным причинам – например, одна из последних трагических историй касается мужчины, который поехал на машине, чтобы запастись дровами.
Согласно статистике за прошлый год, в течение этого периода специалистам пришлось спасать 13 тыс. застрявших в пустыне транспортных средств, а число людей, потерянных в пустыне, составило 142 – и только 100 из них остались живы.
Местному аналогу нашего МЧС довольно часто приходится участвовать в поисках заблудившихся людей и часто бывает так, что людей находят недалеко от источников воды, но в темноте люди не могли их найти или не знали, что они там есть.
Сначала в пустыне было установлено силами активистов и поддержке властей всего 11 таких световых маяков. Однако когда об инициативе стало известно, один из саудовских бизнесменов предложил выделить денег на установку ещё сотни таких же сооружений.
Идёт обсуждение и возможности установки таких маяков и в других аравийский пустынях - общая площадь пустынь в стране составляет около 650 тыс. квадратных километров. Инициаторы проекта считают, что особого внимания требуют именно удалённые от городов территории, тем более, что и источников воды в этих пустынях не так много.
Речь, кстати, идёт не об оазисах или реках. В Саудовской Аравии есть специальное Министерство окружающей среды, сельского хозяйства и водных ресурсов, которое отвечает за изучение расположения водных пластом под землёй и бурение скважин.
Именно возле таких скважин сейчас и ставятся "лазерные указки" – а затем скважины и световые маяки будут появляться одновременно. Чтобы получить воду в пустыне, порой приходится довольно сильно постараться – минимальная глубина колодца составляет около 150 метров, но обычно приходится буриться глубже, и есть даже скважины глубиной до 1500 метров.
Так что можно сказать, что это уникальные точки, где одновременно человек прорывается на полтора километра вниз и вверх (хотя, честно говоря, про высоту луча ничего не сообщается).
Энергия для работы установок получается с помощью солнечных батарей, так что всё работает по классической схеме – солнечные панели позволяют копить электричество днём, а ночью оно используется для указания заблудившимся путникам, в какую сторону им двигаться, чтобы не умереть от жажды.
Кстати, первые новости по этой теме и фотографии быстро разлетелись по Сети, вызвав бурное обсуждение. Дело в том, что заголовки сообщают о лазерах в пустыне, а на снимках это и правда напоминает скорей гигантский меч джедая или выстрел из огромной лазерной пушки, нежели просто свет маяка.
Появились и вопросы о безопасности таких установок для тех же самолётов или даже космических ракет. Как минимум, быстро выяснилось, что никакой опасности эти установки не несут, а вопрос так называемого "светового загрязнения" в данном случае просто неактуален для пустыни – никто не против, чтоб было и посветлее. Особенно если говорить о том, что речь идёт о спасении жизни людей.
Источник:
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...За дровами.... В пустыню... Занятно!... Напомнило анекдот:
Конкурс лесорубов. Тот кто третье место занял, свалил дерево за пятнадцать минут. Тот кто занял второе - за семь. А победителю потребовалось двадцать секунд. Его спрашивают:
- Где вы научились так лес валить?
- В пустыне Сахара.
- ?!!! Как?!!! Там же деревьев нет!
- Теперь нет...