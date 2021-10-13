Копаем вниз, светим вверх: зачем в Аравийской пустыне нужны световые столбы

Огромные "лазерные указки", направленные в небо, должны показать путникам, куда идти, чтобы найти воду и ночлег. Оказывается здесь это - настоящая проблема, люди погибают в пустыне даже в наше время, не понимая, куда идти.

Пустыня Нафуд имеет площадь 64 тыс. квадратных километров. Путники едут туда по разным причинам – например, одна из последних трагических историй касается мужчины, который поехал на машине, чтобы запастись дровами.

Согласно статистике за прошлый год, в течение этого периода специалистам пришлось спасать 13 тыс. застрявших в пустыне транспортных средств, а число людей, потерянных в пустыне, составило 142 – и только 100 из них остались живы.