Загадочные зелёные круги посреди пустыни

Их можно найти почти на всех материках - что это такое и как они появились.
Ровные зелёные круги посреди жёлтой пустыни где-нибудь в Африке или Америке - наверняка вы не раз видели это на картах или спутниковых снимках. И, конечно, задавались вопросом - а что это, собственно, такое? Ответ, конечно, очевиден - что-то выращивают. Но как это делается среди пустыни, откуда тут вода, почему это круги, а не обычные прямоугольные поля?
Ответ про современные ирригационные технологии будет правильным, хотя на самом деле изобретению, благодаря которому планета получила эти круглые метки, уже почти 70 лет. А про его автора, наверное, есть книжки в стиле ЖЗЛ - настолько показательная история про упорство и веру в себя.
В 1952 году в США, в штате Колорадо, некий Фрэнк Зибах получил патент на "Самовращающийся разбрызгивающий ирригационный аппарат". Это был первый патент для его автора, который с 20-х годов что-то изобретал, делал, улучшал - и всё это даже работало. Скажем, одна из первых его идей - трактор на автопилоте, который самостоятельно пахал поле.
Большинство изобретений касались работы фермеров, но фермерами, привыкшие работать традиционными способами, не ценились. Хуже всего, что не ценились и теми, кто выдавал патенты на изобретения - а именно получение патента было главной мечтой Фрэнка Зибаха.
Надо думать, что мечта имела чисто прагматическую основу - получив патент, всегда можно начать производство своего изобретения, а при должном продвижении и сделать товар востребованным. Удача улыбнулась уже немолодому Фрэнку, когда он очередной раз с недоумением смотрел на мучения фермеров.
Те поливали огромное поле, делая это следующим образом. Трубу для полива, по всей длине которой были специальные дыры для воды, они затаскивали частями на поле, собирали и оставляли на какое-то время. Затем шли по уже политой земле, которая превращалась в кашу, брали трубу и перетаскивали на несколько грядок дальше. И так, пока не польётся всё поле.
Посмотрев на это, наш изобретатель решил, что это та самая проблема, решение которой может помочь ему решить и свои проблемы. А задача была такая - сделать так, чтоб люди вообще не участвовали в поливе и всё происходило самой собой.
Надо ли говорить, что Фрэнк Зибах придумал, как это сделать и, конечно, сначала остался совершенно непонятым фермерами. Впрочем, он всё же уговорил знакомого землевладельца, пообещав ему, что его пастбище отныне будет всегда богатым и сытным вне зависимости от дождей и погоды вообще.
Думается, странная конструкция, тут же выросшая на поле Эрнста Энгельбрехта (так звали этого землевледельца), сначала побуждала его отказаться от затеи - говорят, над видом конструкции потешалась весь Страсбург, что в Колорадо - именно там происходило дело.
Но когда стало понятно, что в итоге тратится гораздо меньше воды и при этом поле буквально цветёт и пахнет, сомнения понемногу стали уходить. В итоге, доработав эту систему и показав её полезность, Фрэнк Зибах получил долгожданный патент.
Если коротко, то работает система так - поливальные трубы поднимаются на высоту примерно в полметра (сейчас высота может быть любой), ставятся на колёса и крутятся вокруг центральной оси. В центре находится основной механизм контроля и подачи воды. Но что самое важное, работает эта махина исключительно за счёт подачи воды - именно она заставляет крутится конструкция.
Практически сразу Фрэнк Зибах попытался привлечь инвестиции и на первые 5 тысяч долларов выпустил несколько таких ирригационных систем, в итоге же продав за первый год 50 штук. Конструкция по сути не изменилась до сих пор - и, как вы поняли, именно её использование и стало причиной появления в пустынях по всему миру ровных зелёных кругов.
На сегодня, кстати, более половины рынка систем кругового орошения в США произведена фирмами Valley и Valmont, которые были основаны Фрэнком Зибахом и его партнёрами после получения того самого патента.
Считается, что в итоге это изобретение произвело революцию в сельском хозяйстве США (часто пишут - "спасло Великие равнины"), а оттуда уже опыт стал распространяться по всему миру.
Конечно, сами конструкции стали более "айтишными", получили управление через мобильные приложение, возможность получения статистики расхода воды и т.п. Но смысл не поменялся. Когда мы видим на фото круги в пустыне, можно понять, что каждый такой круг - это вот такая конструкция. Её размеры могут быть совершенно разными - скажем, в Саудовской Аравии круги эти достигают одного километра в диаметре, не даром их видно из космоса. Да и в Америке или Австралии можно найти поля не меньше.
К слову, если условные углы поля, остающиеся без полива, смущали американских фермеров (поскольку как-то из поливать всё же надо), то в пустынях это вообще не проблема - земля вне работы системы остаётся столь же бесполезной для сельского хозяйства, как и была. Реальная проблема другая - это вода. Откуда она в пустынях?
Ведь именно отсутствие воды и делает пустыню пустыней - и до изобретения Зибаха никто тут даже не помышлял о том, чтобы выращивать фрукты и овощи. Однако известно, что вода в пустынях есть - просто глубоко. Это водоносные горизонты, которые остались глубоко под песком - скажем, в той же Саудовской Аравии на глубине около километра находится остаток древнего ледника, который сейчас и используется для орошения пустыни.
Правда, есть и минусы - запасы такой "подземной" воды часто ограничены, если это не реки, а скорей озёра, которые никак не пополняются извне. А значит вода там кончится - где-то, согласно расчётам, через 50 лет, где-то больше или меньше. Простота использования изобретения Фрэнка Зибаха может сама по себе разжигать аппетиты: ни электричества не надо, ничего - пробурил скважину, воткнул трубу и только семена подбрасывай.
Поэтому на местах, конечно, стараются в меру ограничивать использование круговых ирригационных систем, но как показывает изучение Google Maps, если уж подходящее место нашлось, одним кругом люди не обходятся.
Затейливые орнаменты украшают всё большие площади пустынь на совершенно разных континентах - и всё благодаря тому, что однажды американец, сын эмигрантов из Швейцарии, удивился фермерам, таскающим на себе поливальные трубы по мокрому полю.
Источник:
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Собственно за это его похоже и прикончили , ведь вода в пустыне дороже всего ....