Загадочные зелёные круги посреди пустыни

Ответ про современные ирригационные технологии будет правильным, хотя на самом деле изобретению, благодаря которому планета получила эти круглые метки, уже почти 70 лет. А про его автора, наверное, есть книжки в стиле ЖЗЛ - настолько показательная история про упорство и веру в себя.

В 1952 году в США, в штате Колорадо, некий Фрэнк Зибах получил патент на "Самовращающийся разбрызгивающий ирригационный аппарат". Это был первый патент для его автора, который с 20-х годов что-то изобретал, делал, улучшал - и всё это даже работало. Скажем, одна из первых его идей - трактор на автопилоте, который самостоятельно пахал поле.