"Буду катать яйца". Байден запутал журналистов

У гегемона всё стабильно. Журналисты попытались раскрутить Байдена на информацию о предстоящих выборах и его желании повторно баллотироваться, однако тот заявил, что единственное, что он хочет, это "катать яйца". Раза четыре. Или пять. Или шесть.
Накануне пасхального забега один из журналистов задал президенту США вопрос с подковыркой. Он поинтересовался у Байдена, сколько еще пасхальных катаний яиц тот планирует провести.
Корреспондент: Я просто хотел спросить, господин президент, будете ли вы участвовать в катании пасхальных яиц после планов на 2024 год?
- Я планирую, по крайней мере, еще 3 или 4 катания пасхальных яиц.
Корреспондент: Еще 3 или 4?
- Может быть, 5.
Корреспондент: Может быть 5?
- Может быть, 6. Какого черта.
Корреспондент: Вы хотите сказать, что будете участвовать в предстоящих выборах в 24 году?
- Я либо буду катать яйца, либо буду парнем, который их выталкивает.
Корреспондент: Ну скажите же мне какую-нибудь новость.
- Я планирую баллотироваться, но мы пока не готовы объявить об этом.
Речь идет о так называемых пасхальных катаниях яиц перед Белым домом. Первое подобное шоу с участием президента США состоялось в далеком 1878 году. С тех пор данная забава является неотъемлемой частью рабочего графика любого хозяина Белого дома. Катания яиц на президентском уровне в Вашингтоне не проводились лишь во времена двух мировых войн.
Ранее на фоне кризиса и резкого роста цен на яйца американцам предложили изменить пасхальную традицию и в этот раз красить на Пасху картофель.
FOX отметил, что идея распространяется в соцсетях, авторы предлагают переосмыслить традиционную «охоту на пасхальные яйца» и красить, а затем прятать во дворе не яйца, а картофель.
Так американцы смогут сэкономить, так как в феврале стоимость яиц была на 55% выше, чем годом ранее. При этом картофель год к году подорожал всего на 14%.
Источник:
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Думаю Трамп не откажется от этой забавы)))