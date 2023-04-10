"Буду катать яйца". Байден запутал журналистов

Накануне пасхального забега один из журналистов задал президенту США вопрос с подковыркой. Он поинтересовался у Байдена, сколько еще пасхальных катаний яиц тот планирует провести.

Корреспондент: Я просто хотел спросить, господин президент, будете ли вы участвовать в катании пасхальных яиц после планов на 2024 год?

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- Я планирую, по крайней мере, еще 3 или 4 катания пасхальных яиц.

Корреспондент: Еще 3 или 4?

- Может быть, 5.

Корреспондент: Может быть 5?

- Может быть, 6. Какого черта.

Корреспондент: Вы хотите сказать, что будете участвовать в предстоящих выборах в 24 году?

- Я либо буду катать яйца, либо буду парнем, который их выталкивает.

Корреспондент: Ну скажите же мне какую-нибудь новость.

- Я планирую баллотироваться, но мы пока не готовы объявить об этом.

Речь идет о так называемых пасхальных катаниях яиц перед Белым домом. Первое подобное шоу с участием президента США состоялось в далеком 1878 году. С тех пор данная забава является неотъемлемой частью рабочего графика любого хозяина Белого дома. Катания яиц на президентском уровне в Вашингтоне не проводились лишь во времена двух мировых войн.