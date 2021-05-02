О пасхальных традициях разных стран

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Пасха - это наверное главный праздник у христиан. Воскресение Иисуса это ключевой момент в в библейской истории.
К этому празднику готовятся заранее и очень тщательно. Традиции со временем немного трансформировались, однако наше любимое, куличи, пасха и крашеные яйца - остаются в праздничном меню и года в год в России, однако в разных странах есть разные интересные особенности празднования этого дня.
Великобритания
В Англии это тоже главный религиозный праздник. Школы закрыты аж на две недели, на пасхальные каникулы, а семьи проводят вместе время. В Англии также существует традиция обмениваться и угощаться яйцами. Правда вареные заменяют часто на шоколадные с карамельной начинкой.
А еще есть такая традиция - в Пасху нужно обязательно выходить на улицу только в новой одежде. Потому что праздник символизирует пробуждение, начало чего-то нового. Королева Елизавета, кстати, тщательно соблюдает эту традицию, посещая церковную службу.
А еще есть такая традиция - в Пасху нужно обязательно выходить на улицу только в новой одежде. Потому что праздник символизирует пробуждение, начало чего-то нового. Королева Елизавета, кстати, тщательно соблюдает эту традицию, посещая церковную службу.
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Франция
Эта страна не сильно отличается в традициях празднования, правда вот центральный элемент в меню - жареный цыплёнок. А главный символ праздника с очень давних времен - колокольчик. Отовсюду в этот день раздается звон, он символизирует веселье, свет и продолжение жизни.
Нигерия
Тут христиане составляют примерно половину населения, поэтому Пасха проходит очень даже торжественно и громко. В культуре Нигерии распространена культура карнавала, который проходит и в Пасху тоже. Например на площади Лагоса каждый год проходит очень пышный праздник, который может посоревноваться с красочностью даже с бразильским карнавалом.
Россия
Пасха ассоциируется с весной, пробуждением, теплой погодой и утренними посиделками за столом всей семьей. В этот день подается творожная пасха, кулич и крашеные яйца. Приготовление этих пасхальных блюд - окрашивание яиц луковой шелухой и творожная заготовка... Это часто объединяет близких в предпасхальные дни.
Утром, в день Пасхи, верующие отправляются к церковной службе, чтобы освятить там яйца и куличи, а потом собираются дома вместе за большим столом.
Утром, в день Пасхи, верующие отправляются к церковной службе, чтобы освятить там яйца и куличи, а потом собираются дома вместе за большим столом.
Польша
Тут Пасха празднуется целых два дня, гуляния идут пышные и массовые. Здесь невозможно представить празднование иначе, чем всей семьей, включая стариков и самых маленьких детей. А на столе стоит "пасхальная бабка", а не кулич.
На следующий день, который называется "поливальным понедельником" и это отличная забава для молодежи, особенно в сельской местности. Парни обливают девчонок водой, те визжат и убегают от них. Это такой вот веселый способ открыть девушке свои чувства.
На следующий день, который называется "поливальным понедельником" и это отличная забава для молодежи, особенно в сельской местности. Парни обливают девчонок водой, те визжат и убегают от них. Это такой вот веселый способ открыть девушке свои чувства.
США
Америка - это большая и многонациональная страна, в ней не придерживаются какой-то единой модели празднования. Поэтому в разных регионах и семьях можно увидеть самые разные блюда и развлечения. Чаще всего там можно увидеть овощи, картофель, фруктовый салат и ветчину. Столы украшены корзинками с цветами, а символ Пасхи - лилия. Верующие в этот день обязательно ходят в церковь, а потом занимаются странной традиционной игрой - катают яйца по наклонному газону. Конечно это, в основном, детская игра, а на газоне рядом с Белым домом проходит самое больше соревнование. Туда приходят сотни семей.
Литва
В этой стране примерно 80% католиков. Пасха тут празднуется широко и ярко. Люди собираются на праздничные мессы, а потом ужинают всей семьей за праздничным столом. В крупных городах Литвы на главных площадях ставятся пасхальные пирамиды, на них может уйти до 25 000 крашеных яиц.
Италия
Пасха в Италии - это один из самых главных праздников в стране, наравне с Рождеством. В этот день практически все итальянцы собираются всей семьей, завтракая вареными яйцами, сырным куличом и казатьелло (неаполитанский пирог с яйцами, колбасой и сыром). Ну и без зажаренного козленка и или молодого барашка тоже не обойтись.
В столице местные жители. выходят на мессу, проводимую на площади, самим Папой Римским.
В столице местные жители. выходят на мессу, проводимую на площади, самим Папой Римским.
Германия
ИНтересно, что именно в этой стране зародились традиции, которые потом распространились по всему миру. Традиции празднования в Германии уходят в глубокую древность. Например, именно в Германии появился один из самых известных и популярных символов - пасхальный кролик.
Утром, в праздничное воскресенье, детишки, только проснувшись должны услышать следующее: "Пасхальный кролик спрятал от вас корзины, вы должны их найти." Потом дети бегают по всему дому и ищут корзинку со сладостями и яйцами.
Есть в Германии и другой древний обычай, который сохранился лишь в нескольких уголках страны - конное шествие. В городе Траунштайн (Бавария) с самого утра улицы заполняются всадниками, которые участвуют в процессии в честь святого Георгия (покровитель скота и лошадей). Все конные направляются к церкви, которая стоит в трех километрах от города, где священник благословляет животных.
Утром, в праздничное воскресенье, детишки, только проснувшись должны услышать следующее: "Пасхальный кролик спрятал от вас корзины, вы должны их найти." Потом дети бегают по всему дому и ищут корзинку со сладостями и яйцами.
Есть в Германии и другой древний обычай, который сохранился лишь в нескольких уголках страны - конное шествие. В городе Траунштайн (Бавария) с самого утра улицы заполняются всадниками, которые участвуют в процессии в честь святого Георгия (покровитель скота и лошадей). Все конные направляются к церкви, которая стоит в трех километрах от города, где священник благословляет животных.
Австрия
В Австрии Пасху люди празднуют в три часа дня. Собираясь за семейным обедом после церковной мессы, люди дарят друг другу подарки - зайцы, которые могут быть какими угодно: сдобными, шоколадными, или сшитыми из кусочков ткани. Также обмениваются шоколадными или крашеными деревянными яйцами.
И очень важная часть празднования - это пасхальный базар. За неделю до праздника на лицах ставят палатки с памятными сувенирами, на площадях проходят выступления музыкантов и фестивали.
И очень важная часть празднования - это пасхальный базар. За неделю до праздника на лицах ставят палатки с памятными сувенирами, на площадях проходят выступления музыкантов и фестивали.
Австралия
В стране кенгуру Пасху обычно отмечают на свежем воздухе, в горах или в лесу. Жители уверены, что именно в этот день воздух становится особенно чистым, а вода наполняется целебными свойствами. Самое главное блюдо - это жареный цыпленок или баранина. В качестве десерта австралийцы едят торт-безе, украсив его фруктами. А символ праздника у них местный кролик - билби. Его изображение украшает все пасхальные сувениры.
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Все народы наблюдают различные природные явления, и эти многовековые наблюдения породили верования, отличающиеся друг от друга иногда довольно значительно, но сущность которых в общем-то одинакова.
Все народы наблюдали контрасты в природе: смену дня и ночи, зимы и лета, увядание растительности зимой и ее возрождение весной, ежемесячные исчезновения луны и ее появление вновь на небосклоне. Все это по аналогии и породило веру в богов, претерпевающих страдания и принимающих смерть, а потом воскресающих и возвращающихся к жизни. Такие боги существовали во многих дохристианских религиях.
Так, в египетской религии существовал культ страдающего, умирающего и воскресающего бога Осириса. У этого бога много общего с евангельским Христом. Как и Христос, Осирис будто бы облагодетельствовал свой народ и пал жертвой вероломного предательства. Как и Христос, Осирис воскресает и возносится на небо.
Если с берегов Нила отправиться на берега райских рек - Тигра и Евфрата, то можно увидеть, что орошаемая ими древняя Ассиро-Вавилония тоже имела своего умирающего и воскресающего бога - Таммуза, праздник воскресения которого, как и христианская пасха, выпадал на весну.
Покинем страну бывшего рая и посетим омываемую волнами Средиземного моря древнюю Финикию. Здесь мы опять находим знакомую картину: культ местного Христа - Адониса.
Серьезным соперником раннего христианства был в свое время митраизм - культ персидского бога Митры. Митра почитался как бог света и правды, враг мрака, лжи и обмана.
По древним верованиям, он родился в пещере. Пастухи, находившиеся поблизости, первыми узнали об этом, пришли на поклонение новорожденному и принесли дары.
Когда Митра вырос, он стал совершать различные чудеса. А после того как счел свою земную миссию выполненной, собрал своих учеников на последнюю вечерю со вкушением хлеба и вина, претерпел мученическую смерть, воскрес и вознесся на небо, где сделался ходатаем за людей, посредником между ними и богами.
Нетрудно заметить, что в христианских верованиях много общего с верованиями последователей других религий. Это можно воочию увидеть, если сравнить христианскую пасху с праздниками воскресения языческих богов.
Все языческие пасхи, например, приходились на весну. Боги, как и Христос, воскресали после своего умерщвления. Во всех религиях совершалось погребение изображения бога с соответствующими оплакиваниями его. Языческой пасхе, как правило, предшествовал более или менее продолжительный пост. В некоторых религиях существовало даже приветствие, которым обменивались между собой верующие: "Осирис воскрес!", "Адонис воскрес!"
1978 Чертков А.Б. - Пасха
И все остальные боги таки страдали, нарушив некие постулаты или правила. Ну а воскрешение их это, согласно представлению о бессмертии, дело времени, а если боги были просто некими небожителями, о коих говорится в начале кн. Бытия и кн. Иова, то всё могло как-то и быть. Но. Ни один из этих богов не был ипостасью Бога Творца и ни один из них не положил свою жизнь за ВСЕХ людей, взяв грехи мира на себя. Ни о ком из них нельзя сказать "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, чтобы каждый, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную." И таки да, чтобы стать Спасителем, нужно было прожить эти 33 года абсолютно безгрешным, ибо соверши Иисус хоть один грех, кровь его не смогла бы стать жертвенной для Бога Отца, она бы сравнялась "по цене" с нашей, грешной. Так что можешь представить себе, что Он поставил на кон, своё Божественное достоинство, сойдя с небес к нам. Ну и торжественное воскресение, естественно, во-первых, было явлено для людей как подтверждение бессмертности наших душ, т.к. тогда в бессмертие души почти никто уже и не верил. И как ап. Павел пишет в 1 послании к Коринфянам:
12Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?
13Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес;
14а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша.
15Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают;
16ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес.
17А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших.
18Поэтому и умершие во Христе погибли.
19И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков.
20Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших.
21Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых.
22Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут,
23каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его.