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О пасхальных традициях разных стран

О пасхальных традициях разных стран (12 фото)

Автор:
02 мая 2021 18:15
Сообщество : Факты
Метки: Православные праздники   интересное   пасха   правила   праздники   традиции   
1054
12
Пасха - это наверное главный праздник у христиан. Воскресение Иисуса это ключевой момент в в библейской истории.
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Метки: Православные праздники   интересное   пасха   правила   праздники   традиции   
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8  комментариев
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
чёт забыли рассказать как евреи празднуют пасху (пейсах), всё таки они придумали этот праздник, и гои бессовестно его празднуют, ругая при этом евреев
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565
Лимонадный Джо 2 часа назад
У католиков Пасха была почти месяц назад. И мало кто задаётся вопросом,как Христос мог воскреснуть два раза?
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5k
Кирилл 2 часа назад
Странный, конечно, обычай:))))
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9k
Александр 3 часа назад
Ссылка coub.com
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223
Sandmann 3 часа назад
Пасхальное дерево Фолькера Крафта
https://magesqueen.livejournal.com/99252.htmlhttps://magesqueen.livejournal.com/99252.html
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58k
Опиум для народа 3 часа назад
Воскресающие боги

Все народы наблюдают различные природные явления, и эти многовековые наблюдения породили верования, отличающиеся друг от друга иногда довольно значительно, но сущность которых в общем-то одинакова.
Все народы наблюдали контрасты в природе: смену дня и ночи, зимы и лета, увядание растительности зимой и ее возрождение весной, ежемесячные исчезновения луны и ее появление вновь на небосклоне. Все это по аналогии и породило веру в богов, претерпевающих страдания и принимающих смерть, а потом воскресающих и возвращающихся к жизни. Такие боги существовали во многих дохристианских религиях.
Так, в египетской религии существовал культ страдающего, умирающего и воскресающего бога Осириса. У этого бога много общего с евангельским Христом. Как и Христос, Осирис будто бы облагодетельствовал свой народ и пал жертвой вероломного предательства. Как и Христос, Осирис воскресает и возносится на небо.
Если с берегов Нила отправиться на берега райских рек - Тигра и Евфрата, то можно увидеть, что орошаемая ими древняя Ассиро-Вавилония тоже имела своего умирающего и воскресающего бога - Таммуза, праздник воскресения которого, как и христианская пасха, выпадал на весну.
Покинем страну бывшего рая и посетим омываемую волнами Средиземного моря древнюю Финикию. Здесь мы опять находим знакомую картину: культ местного Христа - Адониса.
Серьезным соперником раннего христианства был в свое время митраизм - культ персидского бога Митры. Митра почитался как бог света и правды, враг мрака, лжи и обмана.
По древним верованиям, он родился в пещере. Пастухи, находившиеся поблизости, первыми узнали об этом, пришли на поклонение новорожденному и принесли дары.
Когда Митра вырос, он стал совершать различные чудеса. А после того как счел свою земную миссию выполненной, собрал своих учеников на последнюю вечерю со вкушением хлеба и вина, претерпел мученическую смерть, воскрес и вознесся на небо, где сделался ходатаем за людей, посредником между ними и богами.
Нетрудно заметить, что в христианских верованиях много общего с верованиями последователей других религий. Это можно воочию увидеть, если сравнить христианскую пасху с праздниками воскресения языческих богов.
Все языческие пасхи, например, приходились на весну. Боги, как и Христос, воскресали после своего умерщвления. Во всех религиях совершалось погребение изображения бога с соответствующими оплакиваниями его. Языческой пасхе, как правило, предшествовал более или менее продолжительный пост. В некоторых религиях существовало даже приветствие, которым обменивались между собой верующие: "Осирис воскрес!", "Адонис воскрес!"

1978 Чертков А.Б. - Пасха
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