О пасхальных традициях разных стран

ИНтересно, что именно в этой стране зародились традиции, которые потом распространились по всему миру. Традиции празднования в Германии уходят в глубокую древность. Например, именно в Германии появился один из самых известных и популярных символов - пасхальный кролик.

Утром, в праздничное воскресенье, детишки, только проснувшись должны услышать следующее: "Пасхальный кролик спрятал от вас корзины, вы должны их найти." Потом дети бегают по всему дому и ищут корзинку со сладостями и яйцами.



Есть в Германии и другой древний обычай, который сохранился лишь в нескольких уголках страны - конное шествие. В городе Траунштайн (Бавария) с самого утра улицы заполняются всадниками, которые участвуют в процессии в честь святого Георгия (покровитель скота и лошадей). Все конные направляются к церкви, которая стоит в трех километрах от города, где священник благословляет животных.