Сына Байдена заподозрили в употреблении наркотиков и извращениях

На фотографиях, оказавшихся в сети, мужчина похожий на Хантера употребляет наркотики и занимается сексом с разными девушками. В компании Байдена конечно же всё опровергли, сообщает DailyMail.

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани отметила, что фото и видео были направлены в полицию. Так же Хантера обвиняют в том, что он обнажённым разговаривал с 14-летней девочкой по FaceTime, отмечает Washington Examiner. В добавок ко всему, Хантер переспал с вдовой своего брата Хэлли Байден.