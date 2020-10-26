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Сына Байдена заподозрили в употреблении наркотиков и извращениях

Сына Байдена заподозрили в употреблении наркотиков и извращениях (6 фото)

Автор:
26 октября 2020 16:47
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Хантер Байден   байден   выборы   интересное   слив   сша   фото   
1543
6

В преддверии выборов президента США, как и следовало ожидать, в сети стали появляться нелицеприятные подробности. На этот раз в сети оказались сливы с жёсткого диска, на которых Хантер Байден употребляет наркотики и участвует в оргии.

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Метки: Хантер Байден   байден   выборы   интересное   слив   сша   фото   
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16  комментариев
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19k
Батончик с маком Час назад
поди ещё и матом ругается
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207
tuka 11 минут назад
Единственное за что можно его прищучить, так это за отсутствие негров на фото. Все остальное станет нормой в случае победы отца...
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467
Walter White 16 минут назад
"и занимается сексом с разными девушками".На кол его!
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30k
Опаньки 47 минут назад
Быть сыном такого ****ка - конечно начнешь котиться по наклонной
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9k
Олегbl4 Опаньки 41 минуту назад
Чего-чего делать?! ))))
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30k
Опаньки Олегbl4 7 минут назад
что что, сдавать ноутбуки на ремонт с жестким диском, вот что
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29
wr2x2 48 минут назад
сдавал ноутбук в ремонт? беднота! у нас новый покупают
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8k
Prospector Час назад
Оргии то где?! Друг спрашивает.
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Minos Prospector Полчаса назад
За просмотр вышеописанных оргий твой друг может получить срок по очень неприятной статье. Скажи ему об этом, если ты ему друг.
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Prospector Minos 19 минут назад
Друг убежал...
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12k
Minos Prospector 11 минут назад
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1k
Vladimir Taranovich Час назад
та и так известно было все время, что он упырь - воруй, убивай, 3би гусей, что называется. Ярчайший представитель этих трех умений.
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49k
pynh Час назад
Сына Байдена заподозрили в употреблении наркотиков и извращениях
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2k
Tuskub 2 часа назад
Спасибо! ..но мы и так знаем, что родня и Байдена, и Трампа (а так же сотен представителей конгресса, выборщиков и всей прочей тамошней шушеры) имеют нездоровые отношения с: А)наркотиками и антидепрессантами, В) шлюхами, порно, собаками, енотами и родственниками, С) представителями иностранных государств и лидерами профсоюзов (обычно - американских), D) собственным мозгом и народонаселением Америки.
Боже!! (жаль я в тебя не верю, но гл.19 рулит) - сожги к е####м собачим весь этот сброд из первого предложения!
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12k
Соломон Никитин 2 часа назад
Быть сыном Байдена - уже извращение! Остальное - нюансы.
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