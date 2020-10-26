Сына Байдена заподозрили в употреблении наркотиков и извращениях

В преддверии выборов президента США, как и следовало ожидать, в сети стали появляться нелицеприятные подробности. На этот раз в сети оказались сливы с жёсткого диска, на которых Хантер Байден употребляет наркотики и участвует в оргии.
Дети многих знаменитостей ведут себя распущенно и заставляют своих родителей краснеть из-за этого. Вот только селебрити это на руку, а политикам - нет. Сын Джо Байдена Хантер, как выяснилось, очень плохой мальчик. Он употребляет наркотики и занимается сексом, снимая это на камеру телефона. Фотографии были изъяты с жёсткого диска Хантера, когда тот сдавал ноутбук в ремонт.
На фотографиях, оказавшихся в сети, мужчина похожий на Хантера употребляет наркотики и занимается сексом с разными девушками. В компании Байдена конечно же всё опровергли, сообщает DailyMail.
Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани отметила, что фото и видео были направлены в полицию. Так же Хантера обвиняют в том, что он обнажённым разговаривал с 14-летней девочкой по FaceTime, отмечает Washington Examiner. В добавок ко всему, Хантер переспал с вдовой своего брата Хэлли Байден.
Защитники Байдена отрицают подлинность фотографий. По их словам, это иностранная провокация и абсолютная ложь. Странно конечно, что правда всплыла лишь спустя два года, как раз перед выборами президента США.
Судя по фото, изъяты они были с MacBook, скорее всего из облака. На каждой фотографии стоит дата, и почти все они были сделаны два года назад. На фотографиях можно увидеть обнажённых девиц и самого автора без одежды. При этом многие иностранные СМИ уже заявили, что некоторые девушки могут быть несовершеннолетними.
К чему приведёт эта предвыборная гонка пока не ясно. Но если вдруг все фотографии окажутся подлинными, и Хантер действительно любитель маленьких девочек - его отец будет опозорен.
Источник:
- Кадыров заявил, что достоин Нобелевской премии за борьбу с терроризмом
- На вечеринке рядом с университетом открыли огонь, есть погибшие
- В США снова вспыхнули протесты из-за выстрела в афроамериканца
- Полицейские Вашингтона опубликовали момент выстрела в чернокожего
- Полицейские в США снова застрелили афроамериканца
Понравилось26
Боже!! (жаль я в тебя не верю, но гл.19 рулит) - сожги к е####м собачим весь этот сброд из первого предложения!