В одном ряду с Путиным: уборщицу номинировали на Нобелевскую премию мира

Журналисты издания "МК" решили провести эксперимент, и проверить так ли сложно попасть в номинанты на одну из самых известных премий мира. И опять выбор пал на Марину. В режиме онлайн журналисты успешно зарегистрировали её кандидатуру в претенденты на Нобелевскую премию мира.



Немного занимательной математики. Сумма Нобелевских премий в 2020 году будет увеличена и составит 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов) за каждую.



Если она еще и эту премию получит, то тогда можно будет начинать верить в единорогов и магию!