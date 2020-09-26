В одном ряду с Путиным: уборщицу номинировали на Нобелевскую премию мира

Не успел экс-глава администрации Повалихинского сельского поселения прийти в себя, после того как на выборах его обошла уборщица, так тут на те, её уже и на Нобелевскую премию мира выдвинули.
Сентябрь этого года Марина Удгодская запомнит надолго. Вот только полы мыла в сельской администрации, и как в сказке по мановению волшебной палочки и карьера в гору пошла, и известность по всему миру приобрела. Но самое интересное, что всё это происходит с ней «по приколу».
Когда она согласилась стать техническим кандидатом, то уж явно не думала одержать победу на выборах. Попросил её глава, она и согласилась. Односельчане проголосовали за нее. А дальше больше!
Журналисты издания "МК" решили провести эксперимент, и проверить так ли сложно попасть в номинанты на одну из самых известных премий мира. И опять выбор пал на Марину. В режиме онлайн журналисты успешно зарегистрировали её кандидатуру в претенденты на Нобелевскую премию мира.
Немного занимательной математики. Сумма Нобелевских премий в 2020 году будет увеличена и составит 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов) за каждую.
Если она еще и эту премию получит, то тогда можно будет начинать верить в единорогов и магию!
Немного занимательной математики. Сумма Нобелевских премий в 2020 году будет увеличена и составит 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов) за каждую.
Если она еще и эту премию получит, то тогда можно будет начинать верить в единорогов и магию!
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Нужно ожидать, что довольно приличный поселок накроется медной пиз..ОЙ!... тазом
В Уставе Нобелевской премии мира определено, что выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию мира имеют право 7 категорий физических лиц:
1. Члены национальных парламентов и правительств различных стран;
2. Члены международных судов;
3. Ректоры университетов; профессора социальных наук, истории, философии, права и теологии; директора научно-исследовательских институтов мира и внешней политики;
4. Лица, награждённые Нобелевской премией мира;
5. Члены советов организаций, награждённых Нобелевской премией мира;
6. Действующие и бывшие члены норвежского Нобелевского комитета;
7. Действующие и бывшие советники норвежского Нобелевского комитета.
И много среди журналистов МК вышеобозначенных??? Ноль и куй по вдоль.
То же касается фейка про лауреата Путина. Ни к одной из этих категорий писатель Комков, кажется, не относится.
Жгут!
Я вот тоже мог вырасти баскетболистом Сабонисом а вырос кем вырос.
Ну шо за бред? Я понимаю, конечно, очень патриотично. Но это же лютейший бред.
То есть бомбить города кузькиной матерью и ракетами это нормально, а торпеда это неэтично?
Во первых не было такого заряда, не было технических возможностей создания такой торпеды и её носителей, а не вот это всё
Никаких пруфов, естественно, нет.
Но, повторю, если такой проект и существовал, то зарубили его из-за дороговизны и невозможности производства, сомнительной эффективности, а никак из этики