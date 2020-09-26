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В одном ряду с Путиным: уборщицу номинировали на Нобелевскую премию мира

В одном ряду с Путиным: уборщицу номинировали на Нобелевскую премию мира (3 фото)

Автор:
26 сентября 2020 11:55
Сообщество : Политика
Метки: выборы   журналисты   кострома   нобелевская премия мира   политика   уборщица   
2482
3
Не успел экс-глава администрации Повалихинского сельского поселения прийти в себя, после того как на выборах его обошла уборщица, так тут на те, её уже и на Нобелевскую премию мира выдвинули.

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Метки: выборы   журналисты   кострома   нобелевская премия мира   политика   уборщица   
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2
Герман 2 часа назад
Бывает же так :)) Повезло
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2k
aleksei Герман 2 часа назад
Просто чиновники уже так достали, что народу лишь бы кто, только не они
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19k
мистер Конвей Твитти Полчаса назад
Если кто-то думает,что сказочного выдвинула на нобелевку прогрессивная мировая общественность,как "самого авторитетного политика мира",то он глубоко ошибается.Заявку о номинации путина на Нобелевскую премию мира в 2021 подал некий писатель Сергей Комков (слышал кто-нибудь о таком?).После этого новость была широко распиарена в СМИ,подконтрольных российским олигархам,в частности усманову,на мейл.ру
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4k
Ya 40 минут назад
Цирк возрождается. Есть и в России хитрожопые. Посмотрели на Белоруссию и решили и в России замутить движуху и даже переплюнули, там домохозяйка(правда с образованием), а тут уборщица. И хрен с уборщицей, зато организаторы акции хорошо погреются-тут и фонды будут, и поездки за границу, да всего и не предусмотришь.
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687
b0r 42 минуты назад
Немного не по теме, но всё-таки... Вот, интересно, почему в одних странах пошли по пути социального государство-устройства, а у нас с этим как-то не очень. Наша Раша щедро раздаваёт деньги другим странам, влезает в чужие локальные конфликты, но только не улучшает благосостояние своих граждан. Или делает это очень мало. И это при том, что мы - самая большая и самая богатая по запасам всего страна. И СССР этим грешил, и РФ. Тарифы растут, цены растут, рубль падает. Что-то тут не так. Где хотя бы стабильность и застой?
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 42 минуты назад
Собчака не смогла, может у бузовой выйдет?
Собчака не смогла, может у бузовой выйдет?
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8k
Великий Кормчий 45 минут назад
Давайте поможем девушке!!!! Автор, где голосовать?!!!!
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15k
SolomonA Час назад
Что-то нам недоговаривают. Уж больно хитрая мо.. лицо у этой уборщицы...
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1k
Скальпы Гуронов Час назад
Ещё одна Хуанита Тихановска...
Нужно ожидать, что довольно приличный поселок накроется медной пиз..ОЙ!... тазом
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2k
Арт Час назад
А путе такую премию должны вручить несколько раз))) хотя щас кремлеботы проснутся и начнут минусовки)
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Арт 49 минут назад
В одном ряду с Путиным: уборщицу номинировали на Нобелевскую премию мира
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1k
Show Must Go On Час назад
Бредятина. Какие то там Журналисты не имеют права выдвигать номинантов на Нобелевскую Премию!!! Это в законах про выдвижение на Нобнлевку написано.
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1k
Show Must Go On Час назад
Бредятина
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2k
Арт Час назад
А чё она без маски????
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1.5M
Иван Кемеров Час назад
Что за фейк и лютый бред????

В Уставе Нобелевской премии мира определено, что выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию мира имеют право 7 категорий физических лиц:

1. Члены национальных парламентов и правительств различных стран;
2. Члены международных судов;
3. Ректоры университетов; профессора социальных наук, истории, философии, права и теологии; директора научно-исследовательских институтов мира и внешней политики;
4. Лица, награждённые Нобелевской премией мира;
5. Члены советов организаций, награждённых Нобелевской премией мира;
6. Действующие и бывшие члены норвежского Нобелевского комитета;
7. Действующие и бывшие советники норвежского Нобелевского комитета.

И много среди журналистов МК вышеобозначенных??? Ноль и куй по вдоль.

То же касается фейка про лауреата Путина. Ни к одной из этих категорий писатель Комков, кажется, не относится.
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590
Алексей Иван Кемеров Час назад
Ты что, хочешь лишить людей праздника?
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1.5M
Иван Кемеров Алексей 57 минут назад
Гражданин Комков, якобы, выдвинул Путина и уже практически готов вручить награду.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Алексей 47 минут назад
Отряды путина?!

Жгут!

Отряды путина?! Жгут!
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15k
Андрей Иванов Иван Кемеров 37 минут назад
Ректор университета. Журналисты могли своего ректора попросить. Например, МГУ имени М.В. Ломоносова – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Там есть факультет журналистики. И профессора там нужные есть
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1.5M
Иван Кемеров Андрей Иванов 14 минут назад
Да могли хоть чебурашку с геной попросить - но не попросили. Давайте не будем на ходу фантазировать про шкаф с веревкой и бабушку у куем.

Я вот тоже мог вырасти баскетболистом Сабонисом а вырос кем вырос.
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7k
Prostovopros Час назад
Политика, выборы, пропаганда - в России превратилась в клоунаду на всех уровнях. Это печаль.
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590
Алексей Prostovopros Час назад
В одном ряду с Путиным: уборщицу номинировали на Нобелевскую премию мира
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2k
NIS 2 часа назад
2% проголосуют за уборщицу
, остальные 146 - ...
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1k
andrey morozov 2 часа назад
А что, более подходящая кандидатура чем такие лауреаты как Сахаров например или Обама с Арафатом
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7k
Prostovopros Сергей 45 минут назад
И какая у него была гражданская позиция? И что случилось с его страной после того, как он и такие как он, стали в особую позицию к своей стране?
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Prostovopros 44 минуты назад
Даже военные отвергли его идею ядерной торпеды

Ну шо за бред? Я понимаю, конечно, очень патриотично. Но это же лютейший бред.

То есть бомбить города кузькиной матерью и ракетами это нормально, а торпеда это неэтично?

Во первых не было такого заряда, не было технических возможностей создания такой торпеды и её носителей, а не вот это всё
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7k
Prostovopros ☣️Месть печенегов☣️ 36 минут назад
Речь о Сахарове. Что ты тут развёл демагогию? Я что-то писал об этичности ядерной войны?
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15k
Андрей Иванов Сергей Полчаса назад
Непоколебимость? Когда стал академиком звездатым, тогда и стал пи..ть, а аспирантиком как то молчал в тряпочку.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Prostovopros 24 минуты назад
Потому что эта байка каждый раз возникает когда надо показать, какая сахаров кровожадная и беспринципная сволочь. А доблесные моряки ужаснулись и отказались из этических соображений.

Никаких пруфов, естественно, нет.

Но, повторю, если такой проект и существовал, то зарубили его из-за дороговизны и невозможности производства, сомнительной эффективности, а никак из этики
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