Соцсети о "капитуляции" Трампа, или получил ли Байден ключи от российских подъездов

Дональд Трамп сообщил в Твиттере, что поручил главе Администрации общих служб Эмили Мерфи запустить процесс передачи полномочий команде Джо Байдена. Российские пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости.
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4. Интернет тролли, в содружестве с членами гильдии фотошопа, уже накреативили юмористического контента
6. Пользователи соцсетей уверены на 100%, что Путин и Лукашенко именно так восприняли эту новость
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обычный президент со своими тараканами, так они у всех есть у кого белые, у кого черные, а у кого мексиканские. Местами не толерантен? - господи да в наше время это подвигу подобно