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Соцсети о "капитуляции" Трампа, или получил ли Байден ключи от российских подъездов

Соцсети о "капитуляции" Трампа, или получил ли Байден ключи от российских подъездов (15 фото)

Автор:
24 ноября 2020 16:40
Сообщество : Юмор
Метки: Трамп   байден   выборы   политика   прикол   смех   сша   юмор   
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Дональд Трамп сообщил в Твиттере, что поручил главе Администрации общих служб Эмили Мерфи запустить процесс передачи полномочий команде Джо Байдена. Российские пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости.
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Метки: Трамп   байден   выборы   политика   прикол   смех   сша   юмор   
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2k
Outcast 49 минут назад
Вот что бывает когда американский президент не кормит свой олигархат новыми войнами.
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14k
Ego sum qui sum 50 минут назад
А чем плохи были годы президентства Трампа? ну с точки зрения американцев...
обычный президент со своими тараканами, так они у всех есть у кого белые, у кого черные, а у кого мексиканские. Местами не толерантен? - господи да в наше время это подвигу подобно
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13k
Егор 55 минут назад
Опять за ними убирать.
Опять за ними убирать.
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