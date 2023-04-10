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15 товарищей, к которым удача повернулась не тем местом

15 товарищей, к которым удача повернулась не тем местом

Автор:
10 апреля 2023 22:35
Сообщество : Жизнь
Метки: Не то место   Повернулась   Удача   неприятности   товарищи   удар   
2243
16

Посмотрим правде в глаза, каждому из нас в какой-то момент приходилось страдать от различных неприятностей. Когда на голову сваливается ворох проблем, нам остается надеяться, что следующий день будет лучше. В этом посте вы увидите ситуации, когда жизнь решила нанести людям неожиданный удар.

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Метки: Не то место   Повернулась   Удача   неприятности   товарищи   удар   
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6  комментариев
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18k
Дмитрий 53 минуты назад
Комментарий к фото
Эммм.... новая стиральная машина со ржавчиной на корпусе?
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19k
speaktr-st 3 минуты назад
Всё, кроме провалившегося дома, полная безделица.
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DarSie

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