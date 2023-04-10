15 товарищей, к которым удача повернулась не тем местом

2243
16
Посмотрим правде в глаза, каждому из нас в какой-то момент приходилось страдать от различных неприятностей. Когда на голову сваливается ворох проблем, нам остается надеяться, что следующий день будет лучше. В этом посте вы увидите ситуации, когда жизнь решила нанести людям неожиданный удар.
×
×
4. Несколько лет назад я нанял сантехника для устранения протечки под кухонной раковиной. Я не проверял его работу до сегодняшнего дня
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 человек, которым удача подсунула свинью
- 15 злополучных горемык, у которых сегодня выдался тот ещё денёк
- 6 надежных способов нарваться на неприятности в Таиланде
- 15 счастливых человек, к которым судьба повернулась лицом
- 19 человек, которым не повезло в первый же рабочий день
Новости партнёров
реклама