15 товарищей, к которым удача повернулась не тем местом

Посмотрим правде в глаза, каждому из нас в какой-то момент приходилось страдать от различных неприятностей. Когда на голову сваливается ворох проблем, нам остается надеяться, что следующий день будет лучше. В этом посте вы увидите ситуации, когда жизнь решила нанести людям неожиданный удар.