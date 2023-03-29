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20 фотодоказательств того, что у животных тоже бывают неприятности

20 фотодоказательств того, что у животных тоже бывают неприятности

Автор:
29 марта 2023 23:02
Сообщество : Животные
Метки: Нешуточные   Передряги   доказательства   животные   неприятности   проблемы   
1289
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Люди не единственные, у кого иногда бывают неприятности — братья наши меньшие тоже регулярно попадают в передряги. Но даже совершив ошибку, они не теряют своей природной жизнерадостности! Нам есть чему у них поучиться! В этом посте вы увидите забавные фотографии нешуточных проблем из жизни зверей, которые точно заставят вас улыбнуться!

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Метки: Нешуточные   Передряги   доказательства   животные   неприятности   проблемы   
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17k
Nikita Час назад
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8k
Артём Полчаса назад
Факт 1. Если вы постригли своё животное под ноль к лету(или под любым другим предлогом, типа "возили кота к ветеринару"), то вы, идиот. Факт 2. Кот не смог выбраться из пакета только потому, что вы идиот, и повесили пакет на ручку. Факт 3. Если ваше(или не ваше) животное застряло, то ему надо помочь, а не фотографировать. Факт 4. Очень сложно выдать садовый прудик(полметра глубиной) за наводнение.
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23k
Евгений Полчаса назад
Кот из пакета выбраться не смог?
Мы своего взвесить решили, посадили в пакет, секунда - пакет в клочья, кот на свободе.
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17k
Nikita Час назад
Лось объелся забродивших яблок и застрял в ветвях яблони....
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