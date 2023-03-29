20 фотодоказательств того, что у животных тоже бывают неприятности

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Люди не единственные, у кого иногда бывают неприятности — братья наши меньшие тоже регулярно попадают в передряги. Но даже совершив ошибку, они не теряют своей природной жизнерадостности! Нам есть чему у них поучиться! В этом посте вы увидите забавные фотографии нешуточных проблем из жизни зверей, которые точно заставят вас улыбнуться!
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Мы своего взвесить решили, посадили в пакет, секунда - пакет в клочья, кот на свободе.