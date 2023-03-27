18 человек, которым не помешало бы немного удачи

Когда мы утром вылезаем из постели, то даже не представляем, что может произойти в следующий момент. Например, досадная неловкость с телефоном или тесто неожиданно заполняет собой пространство холодильника. Согласитесь звучит неприятно? Но это только цветочки, взгляните, что подготовил день героям этого поста.