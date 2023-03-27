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18 человек, которым не помешало бы немного удачи

18 человек, которым не помешало бы немного удачи

Автор:
27 марта 2023 22:13
Сообщество : Жизнь
Метки: День   Не помешала   Подготовил   Удача   люди   немного   неприятно   
1920
19

Когда мы утром вылезаем из постели, то даже не представляем, что может произойти в следующий момент. Например, досадная неловкость с телефоном или тесто неожиданно заполняет собой пространство холодильника. Согласитесь звучит неприятно? Но это только цветочки, взгляните, что подготовил день героям этого поста.

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Метки: День   Не помешала   Подготовил   Удача   люди   немного   неприятно   
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15  комментариев
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17k
тов.Suhov Час назад
Парад оленей.
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8k
mbr 24 минуты назад
Что за идиотия иметь большие стеклянные вещи дома, вроде столов и дверей?!
Стекло непредсказуемо по своим характеристикам, и может разбиться от любого удачного прикосновения...
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6
Дина Полчаса назад
Это из серии: на балкон не выходи-обвалиться, к унитазу не приближайся-смоет, пылесос не включай-засосет.
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8k
Elena Ki Полчаса назад
Кофеварка не кипятит воду, а нагревает ее до 80-90 градусов.
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3k
lekha-fil Час назад
???
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1k
Шурман Час назад
Шиздит , или ногой закрыла или хлопнула сильно . Было такое у моей жены и на наших глазах , ладно это только первое стекло вот туда и попал удар , основной экран у нее целый . Менять ну минут 20 .
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