18 человек, которым не помешало бы немного удачи

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Когда мы утром вылезаем из постели, то даже не представляем, что может произойти в следующий момент. Например, досадная неловкость с телефоном или тесто неожиданно заполняет собой пространство холодильника. Согласитесь звучит неприятно? Но это только цветочки, взгляните, что подготовил день героям этого поста.
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Метки: День Не помешала Подготовил Удача люди немного неприятно
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З.Ы. У моей мамы тоже так бывало.