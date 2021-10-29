"Умер? Плати!": у матери ребенка, насмерть сбитого электричкой, "Росгосстрах" потребовал 400 тысяч рублей

В компании считают, что в этой аварии пострадавших двое: погибший школьник и электричка, которую нужно ремонтировать. А раз так - расходы должны оплатить родители ребенка.
В ноябре 2019 года на станции "Поварово" в подмосковном Солнечногорске скоростной поезд "Ласточка" насмерть сбил 15-летнего подростка, переходившего путь по наземному переходу. Ребенок умер еще до приезда скорой помощи.
Спустя два года родители погибшего получили от страховой компании письмо, в котором говорилось, что "Росгосстрах" был вынужден выплатить ремонт электропоезда. Сумма ущерба составила 400 972 рубля. Поскольку в аварии был виновен ребенок, но компенсацию за расходы по ремонту с него уже не взыскать, эту сумму предложили выплатить законным представителям - родителям подростка. В ином случае, если они откажутся возмещать ущерб и дело дойдет до суда, то размер материальной претензии может возрасти на 25% - пригрозили в "Росгосстрахе".
Мать ребенка, как говорится в СМИ, требуемую компенсацию выплатила в досудебном порядке, но теперь планирует обращаться к компании с ответным иском. Пресс-служба "Росгосстраха" этот инцидент пока не прокомментировала.
Источник:
- Под Рязанью взорвался цех по производству пороха. Есть погибшие
- В Нововоронеже рассекретили новое воплощение недавнего ужаса: памятника Алёнке
- Администрация Омска предложила пенсионерке переехать из бочки, а блогеры решили купить ей квартиру
- Жительницу Новосибирска оштрафовали за избиение и оскорбление глухонемого таксиста
- Сивков: менее чем за месяц Российская армия пройдёт Украину до границ Приднестровья: видео
Понравилось19
Предлагаю всем здравомыслящим людям полностью отказаться от услуг ргс!