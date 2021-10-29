"Умер? Плати!": у матери ребенка, насмерть сбитого электричкой, "Росгосстрах" потребовал 400 тысяч рублей

Спустя два года родители погибшего получили от страховой компании письмо, в котором говорилось, что "Росгосстрах" был вынужден выплатить ремонт электропоезда. Сумма ущерба составила 400 972 рубля. Поскольку в аварии был виновен ребенок, но компенсацию за расходы по ремонту с него уже не взыскать, эту сумму предложили выплатить законным представителям - родителям подростка. В ином случае, если они откажутся возмещать ущерб и дело дойдет до суда, то размер материальной претензии может возрасти на 25% - пригрозили в "Росгосстрахе".

Мать ребенка, как говорится в СМИ, требуемую компенсацию выплатила в досудебном порядке, но теперь планирует обращаться к компании с ответным иском. Пресс-служба "Росгосстраха" этот инцидент пока не прокомментировала.



