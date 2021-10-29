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"Умер? Плати!": у матери ребенка, насмерть сбитого электричкой, "Росгосстрах" потребовал 400 тысяч рублей

"Умер? Плати!": у матери ребенка, насмерть сбитого электричкой, "Росгосстрах" потребовал 400 тысяч рублей (2 фото)

Автор:
29 октября 2021 08:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Россия   компенсация   росгосстрах   суд   электропоезд   
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В компании считают, что в этой аварии пострадавших двое: погибший школьник и электричка, которую нужно ремонтировать. А раз так - расходы должны оплатить родители ребенка.


В ноябре 2019 года на станции "Поварово" в подмосковном Солнечногорске скоростной поезд "Ласточка" насмерть сбил 15-летнего подростка, переходившего путь по наземному переходу. Ребенок умер еще до приезда скорой помощи.


Спустя два года родители погибшего получили от страховой компании письмо, в котором говорилось, что "Росгосстрах" был вынужден выплатить ремонт электропоезда. Сумма ущерба составила 400 972 рубля. Поскольку в аварии был виновен ребенок, но компенсацию за расходы по ремонту с него уже не взыскать, эту сумму предложили выплатить законным представителям - родителям подростка. В ином случае, если они откажутся возмещать ущерб и дело дойдет до суда, то размер материальной претензии может возрасти на 25% - пригрозили в "Росгосстрахе".


Мать ребенка, как говорится в СМИ, требуемую компенсацию выплатила в досудебном порядке, но теперь планирует обращаться к компании с ответным иском. Пресс-служба "Росгосстраха" этот инцидент пока не прокомментировала.


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Метки: Ynews   Россия   компенсация   росгосстрах   суд   электропоезд   
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Core 9 минут назад
А что не так? Есть ущерб, есть виновник.
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2k
мозгOFF Полминуты назад
Слишком мало информации по обоюдным претензиям, но по факту и жизни - РГС охреневшая контора, которую надо опускать любыми способами, лучше всего денежными и РЖД в соответчики!
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1k
Шпиц 2 минуты назад
Цинично игнорирование вселенских законов жизни и непомерная алчность приведёт эту фирмочку к печальному концу..
Предлагаю всем здравомыслящим людям полностью отказаться от услуг ргс!
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12k
Artem 15 минут назад
Всякие юристы, адвокаты и прочие прокуроры вообще живут в своей реальности. У них при обучении переформатируется мозг. Вот разговариваешь с таким и понимаешь, что вы, в лучшем случае, с разных планет.
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