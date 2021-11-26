12345 и ушел пароль гулять: россияне лидируют в списке юзеров с «примитивными» паролями

Около 3 миллиардов паролей были украдены у россиян в 2021 году. Таким образом, наша страна заняла 1 место в списке наиболее пострадавших от рук хакеров. Можно было бы списать это на гениальность IT-разбойников, если бы не содержание кодовых комбинаций, вызывающее лишь сочувствие к фантазии юзеров. Следом за нами с большим отрывом идут Чехия, Германия, Франция и США.
Мир меняется, появляются новые технологии, но главные проблемы остаются неизменными. Специалисты компании NordPass опубликовали ежегодное международное исследование, в котором перечислены самые часто используемые в 2021 году пароли пользователей из 50 стран мира, пишет портал DailyMail.
Пятерка самых популярных паролей в 2021 году представляет собой нечто такое:
1. 123456 (103 170 552 совпадений в базе данных)
2. 123456789 (46 027 530)
3. 12345 (32 955 431)
4. qwerty (22 317 280)
5. password (20 958 297)
На 6-м месте расположился пароль 12345678. Пароль 111111 занял почетное 7 место, на восьмом – 123123.
Пол человека тоже играет роль: по статистике женщины, придумывая пароли, использовали больше позитивных и любящих слов, таких как "солнце" или "я люблю тебя". Причем в использовании пароля «iloveyou» девушек уличали чаще, чем мужчин. Мужчины, как правило, чаще используют слова из мира спорта, особенно часто что-то «околофутбольное». В некоторых странах мужчины также употребляли больше ругательств, чем женщины.
В Индии и Японии самым частым паролем назначали слово «пароль» (password).
В Индонезии, Португалии, Испании и Таиланде цифросочетание - "12345". "Колоколо" (Colocolo) обычно используется в Чили, "насьональ" (nacional) в Бразилии, "спарта" в Чешской Республике, "Марсель" во Франции и "шальке-04"(schalke04) в Германии. Канадцы предпочитают хранить свои данные под паролем «hockey». Также часто пользователи использовали в качестве паролей названия напитков, футбольных клубов и культурных символов региона.
В России за 2021 год произошло порядка 2,9 млрд. случаев краж паролей. В пересчете на одного человека это примерно 19,9 утечек. Следом с большим отрывом идёт Чехия с 6,2 на человека, затем Франция - 6, Германия - 5,8 и замыкает Топ-5 США с 5,2 утечками на душу населения.
Источник:
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да вашу мать!
вы СРАНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТОВ!!!
чтт сделает это долбаный хакер, который его украдёт? купит долбаный набор отвёрток?!
придумываете пароль сложный с числами и символами, чтобы везде подходил по уровню сложности. Но нигде его не используете )), вместо этого добавляете к нему сзади или спереди (на выбор) один или два символа - причем осмысленных -это могут быть символы-аббревиатура сервиса где регистрируетесь, или, если не планируете долго использовать то, число или месяц текущие, да хоть порядковый номер очередного пароля - этот алгоритм суффиксов и приставок лучше придумать самому.
Как результат пароли везде уникальные но помнить надо только один сложный пароль
Например придумали вы $$1ДолбаннаяРозоваяРоза уникальный пароль,
на яндексе это YA$$1ДолбаннаяРозоваяРоза на фишках FI$$1ДолбаннаяРозоваяРоза и так далее.
К слову так, существуют списки паролей для кали линукс. Здоровенный список самых популярных, есть еще и покупные, там их значительно больше. Но умный сервис попытку перебора подмечает (да хоть fail2ban) и блокирует.
оттуда же..
Регистрируешь акк, и тут начинается: "ваш пароль слишком короткий", "должна быть минимум одна буква", "одна буква должна быть прописной" и т.д.
Ну я же прекрасно понимаю степень риска и то, что 1111 легче подобрать, чем какой-то Q2k34#Y15
Это получается, что у каждого включая младенцев и стариков украли за год по 21,43 паролю...
Я вот пользуюсь максимум тремя, но надёжными и у меня их никто не украл...