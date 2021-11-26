12345 и ушел пароль гулять: россияне лидируют в списке юзеров с «примитивными» паролями

Мир меняется, появляются новые технологии, но главные проблемы остаются неизменными. Специалисты компании NordPass опубликовали ежегодное международное исследование, в котором перечислены самые часто используемые в 2021 году пароли пользователей из 50 стран мира, пишет портал DailyMail.

Пятерка самых популярных паролей в 2021 году представляет собой нечто такое:

1. 123456 (103 170 552 совпадений в базе данных)

2. 123456789 (46 027 530)

3. 12345 (32 955 431)

4. qwerty (22 317 280)

5. password (20 958 297)

На 6-м месте расположился пароль 12345678. Пароль 111111 занял почетное 7 место, на восьмом – 123123.