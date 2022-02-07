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"Сумеречная зона": власти Северной Кореи попытались показать, что в стране есть интернет

"Сумеречная зона": власти Северной Кореи попытались показать, что в стране есть интернет (6 фото)

Автор:
07 февраля 2022 08:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Северная Корея   видео   интернет   компьютерный класс   студенты   что-то тут не так   экскурсия   
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Долгие годы не утихают споры о том, есть ли в закрытой Северной Корее интернет и могут ли, скажем, студенты пользоваться возможностями "всемирной паутины". Власти страны провели экскурсию по компьютерному классу с сидящими за мониторами молодыми людьми. Образцово-показательную картинку испортило только то, что съемка велась в формате видео.

Глядя на эти кадры, сразу и не поймешь, в чем подвох. Стройные ряды компьютерных столов, мониторы с открытыми вкладками, вдумчиво глядящие на экран студенты. Идеальный видеоряд, однако в нем есть подвох.


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Никто из студентов не работает. Не двигает мышкой, не листает страницы. А один молодой человек просто тупо смотрит на главную страницу Гугла, словно раздумывая, какой поисковый запрос задать Сети.


Попытка северокорейцев показать миру свою открытость была встречена в соцсетях с иронией.


На самом деле, интернет в Северное Корее, разумеется, есть, однако его доступность простому народу - под вопросом. Партийная верхушка из числа "избранных", конечно, может пользоваться "всемирной паутиной", а вот студенты общаются и получают информацию через «Кванмён» — внутреннюю закрытую сеть.


"Кванмён" была запущена в 2000 году. Она представляет собой сеть и ограниченным количеством сайтов. Каждый из них должен быть одобрен властями, потому контент этих ресурсов практически всегда образовательный или информационно-пропагандистский. Цензурирование материалов очень строгое. По сути "Кванмён" - большая электронная библиотека, материалы которой можно загрузить в свои планшеты или телефоны.


Все компьютеры в стране работают под управлением операционной системы "Красная звезда". В системе есть приложения для электронной почты, офисный пакет, набор стандартных игр, а браузер «Нэнара» считается копией Mozilla Firefox.

Попасть в "Красную звезду" извне практически невозможно, хотя время от времени предпринимаются такие попытки. Совсем недавно один из американских хакеров парализовал роутер, дающий доступ к северокорейской сети, и в какой-то момент цифровая связь этой страны с внешним миром оказалась нерабочей. Таким образом хакер попытался отомстить правительству Северной Кореи.

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Метки: Северная Корея   видео   интернет   компьютерный класс   студенты   что-то тут не так   экскурсия   
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−25
Dima 18 минут назад
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ: Батончик с маком
Как я и думал, вы ещё и безграмотны, плохо быть дураком но гораздо хуже ещё быть безграмотным дураком
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364
Youtube's Best Channel Полчаса назад
Так есть интернет или нет? Вдруг просто скриншот такой открыли
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−25
Dima 51 минуту назад
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ: Батончик с маком
Простите но вы уже переработанный материал великого советского прошлого, уголёк который тлеет но уже не греет, по сему автор данного поста сделал этот посыл вовсе не вам, а тем кто ещё может что-то изменить в России что-бы не докатится до Северной Кореи. Поэтому я очень прошу вас идите на х.у.й. и не мешайте
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26k
Батончик с маком 56 минут назад
Опять говно в сторону КНДР.
Автор подпиндосок е.банутый, покажи нам лучше негров на пальмах которые вообще про тырнет не слышали
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