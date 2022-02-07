"Сумеречная зона": власти Северной Кореи попытались показать, что в стране есть интернет

Все компьютеры в стране работают под управлением операционной системы "Красная звезда". В системе есть приложения для электронной почты, офисный пакет, набор стандартных игр, а браузер «Нэнара» считается копией Mozilla Firefox.

Попасть в "Красную звезду" извне практически невозможно, хотя время от времени предпринимаются такие попытки. Совсем недавно один из американских хакеров парализовал роутер, дающий доступ к северокорейской сети, и в какой-то момент цифровая связь этой страны с внешним миром оказалась нерабочей. Таким образом хакер попытался отомстить правительству Северной Кореи.