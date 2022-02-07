"Сумеречная зона": власти Северной Кореи попытались показать, что в стране есть интернет

Долгие годы не утихают споры о том, есть ли в закрытой Северной Корее интернет и могут ли, скажем, студенты пользоваться возможностями "всемирной паутины". Власти страны провели экскурсию по компьютерному классу с сидящими за мониторами молодыми людьми. Образцово-показательную картинку испортило только то, что съемка велась в формате видео.
Глядя на эти кадры, сразу и не поймешь, в чем подвох. Стройные ряды компьютерных столов, мониторы с открытыми вкладками, вдумчиво глядящие на экран студенты. Идеальный видеоряд, однако в нем есть подвох.
Никто из студентов не работает. Не двигает мышкой, не листает страницы. А один молодой человек просто тупо смотрит на главную страницу Гугла, словно раздумывая, какой поисковый запрос задать Сети.
Попытка северокорейцев показать миру свою открытость была встречена в соцсетях с иронией.
На самом деле, интернет в Северное Корее, разумеется, есть, однако его доступность простому народу - под вопросом. Партийная верхушка из числа "избранных", конечно, может пользоваться "всемирной паутиной", а вот студенты общаются и получают информацию через «Кванмён» — внутреннюю закрытую сеть.
"Кванмён" была запущена в 2000 году. Она представляет собой сеть и ограниченным количеством сайтов. Каждый из них должен быть одобрен властями, потому контент этих ресурсов практически всегда образовательный или информационно-пропагандистский. Цензурирование материалов очень строгое. По сути "Кванмён" - большая электронная библиотека, материалы которой можно загрузить в свои планшеты или телефоны.
Все компьютеры в стране работают под управлением операционной системы "Красная звезда". В системе есть приложения для электронной почты, офисный пакет, набор стандартных игр, а браузер «Нэнара» считается копией Mozilla Firefox.
Попасть в "Красную звезду" извне практически невозможно, хотя время от времени предпринимаются такие попытки. Совсем недавно один из американских хакеров парализовал роутер, дающий доступ к северокорейской сети, и в какой-то момент цифровая связь этой страны с внешним миром оказалась нерабочей. Таким образом хакер попытался отомстить правительству Северной Кореи.
Источник:
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Как я и думал, вы ещё и безграмотны, плохо быть дураком но гораздо хуже ещё быть безграмотным дураком
Простите но вы уже переработанный материал великого советского прошлого, уголёк который тлеет но уже не греет, по сему автор данного поста сделал этот посыл вовсе не вам, а тем кто ещё может что-то изменить в России что-бы не докатится до Северной Кореи. Поэтому я очень прошу вас идите на х.у.й. и не мешайте
Автор подпиндосок е.банутый, покажи нам лучше негров на пальмах которые вообще про тырнет не слышали